Seguridad alimentaria, el reto de Nacho Ovalle

Andrés Manuel López Obrador anunció la creación de un nuevo organismo, llamado Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), el cual sustituirá a Liconsa y Diconsa. El presidente electo de México dijo en conferencia, desde su casa de transición, en la colonia Roma, que la ya citada instancia estará bajo la responsabilidad de Ignacio Ovalle Fernández y que su creación es parte de un plan de seguridad alimentaria para el país. Ovalle Fernández, detalló el presidente electo, es licenciado en Derecho, ex director de la Conasupo, ex director del Instituto Nacional Indigenista y ex embajador de México en Argentina y en Cuba. Ovalle Fernández, quien será el titular de Segalmex en el gobierno de López Obrador, fue secretario del ex presidente Luis Echeverría.

Es originario de la Ciudad de México. Realizó estudios profesionales de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde se graduó con Mención Honorífica y estudió un doctorado en Ciencias Políticas en la Universidad de Belgrano, Argentina. Además, fue director del Instituto Nacional Indigenista. Está al frente de la Fundación “México con Valores” y ha ofrecido talleres sobre “Valores y Ética en la Actividad Política y en el Ejercicio del Poder Público” a militantes de Movimiento Ciudadano, liderado por Dante Delgado.

La seguridad alimentaria hace referencia a la disponibilidad de alimentos, al acceso de las personas a ellos y al aprovechamiento biológico de los mismos. Dos definiciones de seguridad alimentaria utilizadas de modo habitual son las ofrecidas por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, conocida por sus siglas en inglés (FAO), y la que facilita el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés): La seguridad alimentaria existe cuando todas las personas tienen acceso, en todo momento, a alimentos suficientes, seguros y nutritivos para cubrir sus necesidades nutricionales y las preferencias culturales para una vida sana y activa. La seguridad alimentaria de un hogar significa que todos sus miembros tienen acceso, en todo momento, a suficientes alimentos para una vida activa y saludable. La seguridad alimentaria incluye, al menos, la inmediata disponibilidad de alimentos nutritivamente adecuados y seguros, y la habilidad asegurada para disponer de dichos alimentos en una forma sostenida y de manera socialmente aceptable (esto es, sin necesidad de depender de suministros alimenticios de emergencia, hurgando en la basura, robando o utilizando otras estrategias de afrontamiento).

Las fases de la seguridad alimentaria van desde la situación de seguridad alimentaria hasta la de hambruna a gran escala. El hambre y la hambruna están enraizadas en la inseguridad alimentaria. La inseguridad alimentaria puede categorizarse como crónica o transitoria. La inseguridad alimentaria crónica conlleva un elevado grado de vulnerabilidad al hambre y a la hambruna, por lo que para asegurar la seguridad alimentaria es necesario eliminar esa vulnerabilidad. El hambre crónica no es hambruna. Es similar a la malnutrición y está relacionada con la pobreza que existe, principalmente, en los países pobres.

De acuerdo a la FAO, el concepto de seguridad alimentaria aparece en los años 70. Ha evolucionado desde consideraciones de tipo cuantitativo y económico hasta una definición que tiene en cuenta la dimensión humana del fenómeno. Una definición ofrecida en 1975 identificaba la seguridad alimentaria con la “capacidad, en todo momento, de aprovisionar a todo el mundo con productos básicos, de modo que se pueda sostener un crecimiento del consumo alimentario soportando las fluctuaciones y los precios”. En 1990, la definición incluía la capacidad de asegurar que el sistema alimentario provea a toda la población del aprovisionamiento alimentario y nutricionalmente adecuado a largo plazo. Esta evolución de la concepción ha influenciado las diferentes estrategias llevadas a cabo por la FAO y otros actores humanitarios con miras a asegurar la seguridad alimentaria de todos, y especialmente de los países del sur.

Ahora bien, mientras la seguridad alimentaria se refiere a garantizar el aprovisionamiento de alimentos, la soberanía alimentaria se entiende como la facultad de cada pueblo para definir sus propias políticas agrarias y alimentarias de acuerdo a objetivos de desarrollo sostenible y seguridad alimentaria.

Existen diferentes causas que pueden ser, de modo conjunto o separado, causa de una situación de inseguridad alimentaria. Los déficits de agua, que ya han comenzado a provocar el aumento de las importaciones de grano por parte de numerosos países pequeños, podríam tener el mismo efecto en países grandes, como China o India. Los niveles freáticos han caído, en numerosos países, de modo significativo como consecuencia de la sobreexplotación generalizada de los acuíferos utilizando bombas mecánicas. Este tipo de prácticas podría llevar a problemas de escasez del agua y a disminuciones de la producción agrícola. La mayor parte de las 3,000 millones de personas que se espera nazca hasta 2050 lo hará en países que actualmente ya están experimentando déficits de agua.

La seguridad alimentaria saltó a la primera página de las agendas políticas mundiales a raíz de la crisis financiera energética y alimentaria de 2008. El impacto de la crisis no se transmitió de forma homogénea a todos los países. Las respuestas descoordinadas de los grandes productores mundiales amplificaron el impacto negativo a nivel internacional y crearon gran inestabilidad, y un aumento generalizado de los precios de los granos básicos. Los países y los organismos internacionales multilaterales llamaron a tomar medidas urgentes para mitigar el impacto a corto plazo. Aumentó la ayuda internacional para asegurar el suministro de alimentos.

De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), el impacto en México no fue menor. En paralelo a una brusca caída del Producto Interno Bruto (PIB) se observó un rápido aumento de la pobreza alimentaria de México, la cual pasó de 13.8% de la población, en 2006, a 18.2%, en 2010, revirtiendo la tendencia positiva en la disminución de la pobreza alimentaria que se había venido produciendo desde 1996. A raíz de estos hechos, o como su consecuencia, tienen lugar dos acontecimientos trascendentales en México que han modificado el escenario de la política sobre la seguridad alimentaria de la población. El primero es la reforma constitucional, en 2011, de los artículos 4 y 27, para reconocer el derecho a la alimentación como un derecho fundamental de todas y todos los mexicanos. El segundo es el lanzamiento de la Cruzada Nacional contra el Hambre, lo que se ha traducido en un nuevo esquema en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, el Programa Nacional México sin Hambre.

Este es el panorama al que habrá de enfrentarse Ovalle Fernández, y esta es la plataforma institucional de la que habrá de partir para cumplir con la trascendental encomienda que ha recibido. Es más que evidente que el presidente electo López Obrador ha hecho la elección adecuada. Difícilmente podrá encontrarse a un mexicano que por su honestidad intachable, vocación de servicio, inteligencia y experiencia, esté en mejores condiciones que Ovalle Fernández para recuperar y hacer sostenible, en el largo plazo, la seguridad alimentaria de México. Le deseo el éxito cabal, que, sin duda, merece. Por el bien de México.

