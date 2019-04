Seguimos en las mismas

DECLARABA, EVA PERÓN: “EL PUEBLO NO NECESITA QUE SU GOBIERNO SE QUEJE Y CULPE A SU ANTECESOR. ES VOTADO PARA QUE MEJORE LA SITUACIÓN, POR ESO FUE ELEGIDO, PARA DAR SOLUCIONES. PARA QUEJARSE YA ESTÁ EL PUEBLO”.

Hace algunos días, un estimado, brillante y experimentado amigo me decía algo con mucha razón: “¿Estarás de acuerdo en que el primer círculo de la administración pública que rodea a AMLO es de primer nivel? Y es claro que todos ellos nos gusten o no, son gentes brillantes y en muchos casos de gran experiencia en la política y la administración. ¿Pero qué sucede? Pues una cosa sencilla, no hay coordinación y todo lo pretende imponer AMLO, incluso, los desmiente en forma pública cuando él considera que hay desviación de intenciones en sus declaraciones y esto genera, por supuesto, una gran desconfianza porque a lo mejor ellos se pliegan a lo declarado por el presidente con la idea o la intención de hacer mejor su desempeño y esto genera que no se le pueda decir con la confianza que se requiere en la administración y la política las cosas tal como son o como están en la realidad, porque hay conflictos y marginaciones y empiezan las divisiones entre los mandos y, los oportunistas que siempre dicen sí a todo al presidente y buscan su apapacho y protección, comienzan a generar conflictos internos en la administración con tal de ponerse ellos quitando a los que están, de ahí, los graves conflictos y problemas que vemos en la administración, en la economía, la seguridad y la misma política que se comienza a confrontar entre grupos que pretenden tener el poder del poderoso grupo de Morena, sin darse cuenta de que, Morena, por sí mismo no es la fuerza vital, porque esa está concentrada en un solo hombre que logró concentrar el enojo y la desilusión de los mexicanos y supo concentrar el poder de ese inmenso grupo que buscaba un cambio político, social, económico y moral, pero, la desilusión se acerca cuando vemos que no hay consignaciones ni investigaciones sobre la MAFIA DEL PODER tal como lo prometió y generó su aceptación, en vez de ello, hay perdones que nadie entiende y los convierte, por su declaración y gracia, en CONSEJEROS Y MECENAS DEL PODER y, pues así ¿quién jodidos le entiende?…

Esto que comentamos es una realidad, la otra, es que muchas piezas claves en la política y la administración vienen del grupo cerrado de AMLO que desde hace años ha demostrado lealtad y sacrificio en el proyecto, el otro, es el nuevo que de pronto, sin entenderle bien, pero confiando en su visión, diera paso al grupo de oportunistas que de pronto fueron colocados en puestos de alto nivel solamente porque eran parientes de los mafiosos convertidos en consejeros y mecenas del poder o porque no tenían, en ese momento, figuras claves y les dieron la oportunidad con la esperanza de que acarrearan votos y cubrieran espacios y, como nadie esperaba el triunfo tan brutal de AMLO cubierto por el manto de Morena, esos oportunistas son los que ahora reclaman el poder y dividen a los grupos en la política, en la administración e incluso en la seguridad y de ahí vemos ese desmadre que ahora tenemos que ir sorteando cuando nadie se explica que, en vez de mejorar, estamos peor que cuando andábamos mal, y no se puede mantener la política declarativa de que es el resultado de lo anterior, porque se supone que ya se cuenta con las riendas del poder y hay que actuar, no reprimir, sino actuar, y si no vemos que se hace justicia como prometió ni se castiga a los ladrones, entreguistas, criminales y saqueadores de los bienes nacionales y vemos en cambio que los protege con el cuento de que son mecenas o que no quiere desatar a los diablos que, todos sabemos, andan sueltos, pues menos entendemos que no se generen las medidas adecuadas para impedir las masacres y el reguero de sangre que vemos está empeorando y, se nos dijo que pronto eliminaríamos la inseguridad y, ahora, declara, después de cuatro meses, que hasta dentro de seis meses podremos ver los resultados de la nueva política de seguridad, mientras tanto, pues seguiremos con las matanzas y regueros de sangre de inocentes y jodidos… los ricos, traen escoltas y vehículos de alta seguridad…

Se supone que el encargado de la Guardia Nacional es un experto en temas del narcotráfico y grupos criminales y así, ya debe tener una idea clara de la forma de operación, composición y refugios de tales criminales y sus relaciones en el bajo mundo, con los banqueros y financieros que les controlan los dineros y les lavan las ganancias, en su armamento, en su formación de grupos, en sus mandos, y en su control de policías y militares y agentes políticos que les brindan la protección y si todo esto ya lo tienen desde hace mucho, no entendemos la razón por la que no les ponen un freno a menos que se trate del cuenterete de siempre: dejan que las cosas se agudicen y se generen mayores conflictos y, después, les dan el tiempo y los espacios para que se bajen y la gente diga, pues bueno, mejora, pero seguimos en las mismas, es como cuando los policías les solicitaban a los mafiosos que les dieran los sobrantes de las drogas para presentarlos como “trabajos” o cuando los mimos mafiosos entregaban a los que ya no les servían en su organización o entregaban a los miembros de otras organizaciones y, la policía, declaraba que eran detenciones por las investigaciones, en fin, la realidad es que no faltan los que declaran que a los jefes de jefes de los grupos criminales se les debe convocar para exigirles que paren los enfrentamientos y las matanzas y así, pues estaríamos más jodidos, porque si bien, antes, ellos, respondían al mando de los policías y políticos y banqueros, ahora, resultaría que los políticos, policías y banqueros serían sus gatos y, los mafiosos, como siempre, controlarían por medio del terror y del horror, como ahora estamos sometidos los ciudadanos de a pie.… el infeliciaje, los injodibles.