Seguimos en el neoliberalismo

Hay cosas que no llegamos a comprender, seguramente eso de la liquidación del modelo neoliberal, donde los grandes empresarios y consorcios tienen el control económico y usan los fondos y recursos públicos para hacer sus negocios privados y se alían con funcionarios, Políticos, empresarios, ladronzuelos financieros que le hacen a la especulación, acaparadores y monopolistas, pues siguen existiendo, y ahora, OXXO Y LOS GRANDES INVERSIONISTAS DEL GRUPO TELEVISA se alían para comprar PRIVALIA que, fíjese usted, vende ropa, calzado, accesorios muebles, electrodomésticos y bueno, ya nos podremos esperar el fraude y robo de eso que se llaman “abonos chiquitos” pero que hacen buenas ganancias para los ricachones y no para los empleados ni para los consumidores, así que ahora podremos entender que, por ejemplo, la “Caca-Cola” pues le hace al amoroso y a la recuperación de botellas para el reciclaje pero no habla, por supuesto, del daño que ocasiona con la gordura ni con la diabetes y otro daños causados a los consumidores en sus riñones y demás órganos que sufren con los químicos de sus productos, al igual que hacen los escándalos por la subida de precio de los cigarrillos, ocultando sobre el enorme contrabando de cigarrillos chafas llegados de Asia y de China que se venden en todos los mercados de ambulantaje, o sobre el enorme negocio de los productos clonados y de los medicamentos, ya no hablemos de los medicamentos chafas que invaden los mercados, también tendríamos que comentar los grandes negocios que se hacen con los medicamentos de “laboratorio” con lo que ganan cantidades enormes a costillas no solamente de la salud sino de los fondos particulares de los dolientes enfermos y de los fondos sociales que se trafican en las compras del gobierno federal, estatal y municipal, ya podríamos hablar de los fraudes del comercio de gasolinas porque sigue el huachicoleo y los fraudes en cantidades que nos roban en cada litro con total impunidad por parte de los distribuidores, y del robo del gas y del fraude que nos hacen con las cantidades, donde no se pueden comprobar, porque cada gasero nos chinga bonito y como le da la gana…

Y bueno, el caso es que se habla del cambio y de que terminamos con la política neoliberal que significa explotación, robo, fraude, especulación, monopolio y manejo inadecuado de recursos fiscales para hacer negocio privados, pero el asunto es que no solamente existe el neoliberalismo sino que se aumentan los mecanismos reales de su crecimiento con la fusión de inmensos capitales que, prontamente, serán los enormes monopolios que siguen jodiendo a la población, y nos preguntamos: ¿nos han engañado? Y al parecer ¿todo cambia para seguir igual?

Por ejemplo, de poco sirve el control de Pemex y de los enormes recursos que se le inyectan para salvarlo del inmenso saqueo y robo que está totalmente impune, si no se cuentan con los mecanismos de comercialización y se deja a los grandes consorcios comerciar con las gasolinas, imponiendo precios y manejos de la venta del huachicol que no se puede controlar. Pues de poco sirven las declaraciones de que todo es para apoyar a los jodidos, si en el campo no se invierten recursos y se les deja al garete, solamente porque seguimos comprando millones de millones de dólares en alimentos de importación sin que nadie tenga en realidad ni las cantidades, ni las calidades, ni los precios y la forma en que se van distribuyendo, en cambio, las grandes empresas comercializadoras de alimentos y de consumos para el hogar siguen con sus políticas de control y especulación sin que nadie les imponga un freno a sus precios ni a sus formas de comercializar muchos de los productos que, al final, solamente dañan la salud y la economía de los consumidores. Claro que los miles de millones de dólares usados para la compra de alimentos del extranjero no solamente se necesitan, sino que también, desde los tiempos de la Conasupo, se puede saber que es muy sencillo comercializar esos productos porque van a las zonas jodidas, y ahí nadie reclama ni precios ni calidad ni ve el enorme fraude o robos que se hacen en todo el proceso de comercialización, porque así se fueron llenando los bolsillos políticos como Hank, que llegaron a ser multimillonarios y controladores con esos recursos de la vida política nacional, y ahora, sus herederos, pues son los nuevos financieros que tienen el control económico de las finanzas nacionales… pues ¿quién les entiende?

Y la realidad es que los mexicanos somos indiferentes y solamente nos quejamos y blableamos, pero no actuamos, dejamos que todo lo “resuelvan los políticos” y no entendemos que si queremos un país diferente, un Estado diferente, una familia diferente y ser diferentes cada uno, lo que no podremos continuar siendo es: INDIFERENTES, indolentes y conchudos, porque al final, eso lo pagamos muy caro, y así, no podremos avanzar ni llevar al país ni a nuestra familias a mejores condiciones de vida y de bienestar.

Creo, insisto, en que AMLO es un buen hombre, de buenos principios y de honestidad más que probada, pero no podremos decir lo mismo de muchos de sus cercanos amigos o colaboradores, y no nos vengan en que con esto estamos debilitando al gobierno y dando paso a que la reacción joda el proyecto de la 4T, no, la verdad es que es la realidad y la debemos entender, porque si queremos cambiar hay que conocer lo que en verdad sucede y participar los ciudadanos y no dejar que esas cuestiones que nos afectan a todos sean, solamente, “Resueltas” por el presidente y algunos de sus colaboradores, no, es responsabilidad de todos, y hay que hacerlo, quedarnos callados por sumisión, huevonería o indiferencia, es realmente una traición a los sueños del cambio, y ahí está Venezuela, Bolivia, Colombia, El Salvador, Nicaragua, Honduras, y tenemos cerca la lumbre, y cuando llegue, seguramente, no tendremos suficiente agua ni bomberos para evitar la tragedia…