Sectores productivos firman acuerdo para fortalecer la economía de las familias

Acompañado de todos los sectores productivos del país, el Presidente Enrique Peña Nieto presentó el Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar que pretende aminorar los efectos del aumento a las gasolinas.

En el evento, el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, dijo que éste tiene cuatro ejes centrales: proteger la economía familiar, fomentar empleos, preservar la estabilidad económica y fomentar la cultura de la legalidad.

Lo que destaca del convenio es el anuncio de que los altos funcionarios recibirán una reducción en su salario del diez por ciento.

Como siempre no faltan los que aseguran que este acuerdo no servirá de nada, como es el caso del coordinador del PRD en el Senado, Miguel Barbosa, quien lo calificó de “acuerdititito” y consideró que no detendrá el alza en los precios.

“La bancada del PRD no respalda el Acuerdo si no se acompaña de acciones reales como las de carácter legislativo, tales como reducción del IEPS, revisión de los artículos del Presupuesto que permitieron la liberalización del precio de las gasolinas y una política de precios fijos”, señaló.

Lo cierto es que el Acuerdo demuestra la disposición de todos los sectores por trabajar unidos para enfrentar de la mejor manera la difícil situación y eso es lo que debe destacarse.

SENADOR ENRIQUE BURGOS TRABAJA A MARCHAS FORZADAS CON GRAN COMPROMISO

Intensos días de trabajo ha tenido el senador Enrique Burgos García como diputado constituyente, y como siempre ha demostrado compromiso y profesionalismo, pues a pesar de que la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México ha sesionado de lunes a sábado, desde que inició el año él no registra una falta y es de los pocos que aún siguen sin “tirar la toalla” desde septiembre que fue designado por el Pleno del Senado.

Y es que este Órgano tiene como plazo hasta el 31 de este mes para redactar la Constitución de la capital del país.

Sin duda, las jornadas serán muy largas en los próximos días para el senador Burgos García, ya que sólo se ha avanzado en un diez por ciento de los artículos que conformarán la Carta Magna de la Ciudad de México. Estaremos atentos.

CAROLINA MONROY PRESENTA EL LIBRO ‘FUERZA DE MUJER’

La tarde del próximo 12 de enero, en el Club de industriales, la secretaria general del PRI y fuerte aspirante a la candidatura para el gobierno del Estado de México, Carolina Monroy del Mazo, presentará el libro ‘Fuerza de Mujer’, el Imparable Poder Femenino, cuya edición y prólogo es responsabilidad de la propia Carolina.

El libro presenta 41 esbozos, no biográficos, ni partidistas de lo que han realizado mujeres destacadas en sus ámbitos de acción.

En éste podemos encontrar a mujeres intelectuales o escritoras como: Lola Álvarez Bravo, fotógrafa; Nancy Cárdenas (directora de Teatro); Elisa Carrillo, la primera bailarina del Ballet de la Ópera de Berlín; Rosario Castellanos, la novelista y poeta chiapaneca; Elena Garro, la escritora, la novelista, la poeta y dramaturga; Tina Modotti, la fotógrafa italiana; Elena Poniatowska, Antonieta Rivas Mercado, que patrocinó a la Orquesta Sinfónica Nacional, al grupo de poetas contemporáneos; y Josefina ‘La peque’ Vicens, así como otras mujeres destacadas en la música, como Alondra de la Parra, directora de Orquesta de carácter sinfónico, y las que han brillado como gobernadoras, tal es el caso de Griselda Álvarez (primera gobernadora), Amalia García, Ivonne Ortega, Beatriz Paredes Rangel, Claudia Pavlovich Arellano, la alcaldesa Laura Pavón Jaramillo, entre otras.

¡Enhorabuena por este gran trabajo que demuestra el interés y compromiso de Carolina por impulsar a las mujeres de México!

IVONNE ORTEGA PRESENTA LA PLATAFORMA CIUDADANA #HAZLO POR MÉXICO

La diputada Ivonne Ortega le tomó la palabra al Presidente Enrique Peña y en sus redes sociales presentó 10 propuestas de lo que ella haría para tener un país competitivo y con mayor igualdad.

En un video la ex gobernadora de Yucatán explica sus propuestas: 1) Apoyo a los transportistas para que no aumenten sus precios. 2) Impulsar nuevas refinerías en México para que elaboremos nuestros propios combustibles. 3) Transparentar los ingresos del petróleo. 4) Apostar a los ferrocarriles. 5) Estrategias para retener empresas y empleos. 6) Reducción en el sueldo y las pensiones del Presidente, diputados, senadores, gobernadores, secretarios de Estado, y altos funcionarios. 8) Reducir gastos de publicidad, menos gastos en eventos, ceremonias, transportación terrestre y aérea de funcionarios incluyendo a los partidos políticos y las campañas electorales. 9) Combatir la corrupción y la impunidad con castigos ejemplares. 10) Invertir en educación y combatir la desigualdad dado que, dijo, este problema es tan grande que la riqueza de los 4 hombres más ricos de México, equivale a 4 meses de lo que van a recibir los 32 estados para infraestructura este año.

En su página de Facebook Ivonne Ortega lanzó la plataforma ciudadana #Hazlo por México, con la que quiere unir a todos los mexicanos para realizar esfuerzos que permitan salir adelante de la difícil situación.

DIPUTADO PABLO BASÁÑEZ

Meses de intenso trabajo tendrá el diputado Pablo Basáñez García, quien como presidente de la Comisión Especial de Seguimiento de la Deuda Pública de Estados y Municipios de la Cámara de Diputados, tendrá que estar muy pendiente, ya que a partir del 1 de abril la Secretaría de Hacienda aplicará un Sistema de Alertas para advertir sobre cualquier riesgo ante los endeudamientos de los estados y obligar a cumplir con los convenios de responsabilidad hacendaria.

Basáñez García explicó que la norma contempla la creación de un Registro Público Único, en el que se deberá inscribir la totalidad de los financiamientos y obligaciones de los estados, municipios y entes públicos, a cargo de la SHCP.

Agregó que la comisión que preside “tiene un propósito preventivo, que podamos ir detectando anomalías en el manejo financiero de los estados y municipios”.

Esto con la intención de que el Congreso pueda verificar la forma en que son utilizados los recursos presupuestales que se les asignan, a fin de evitar que se repitan casos como el de Veracruz, Chihuahua, Quintana Roo, Nuevo León y Sonora.

