Secretismo sobre espionaje, huachicol y Duarte

Al Maestro y al Caminante con cariño

No, Roberto Cruz, el vate del Convento del Arrabal, no enloquecí por la senilidad de las neuronas; El Maestro y El Caminante son dos personajes fundamentales en la vida profesional de este tecleador, pero más aún en la del país. Cada uno tiene su propia historia, que han contado a retazos, y ya la contarán de la “a” la “z”, si deciden hacerlo.

Hoy los traigo a estas planas recordando que conocí a uno en las escaleras de las viejas oficinas de la Aduana y nos salíamos a recorrer las calles del entonces Distrito Federal a platicar sin temor a “Pegasus”, sólo a las coca colas en el refrigerador, a los pájaros en el alambre o a los micrófonos direccionales; lejos estaba de imaginar que años después anunciaría dos trágicos momentos para el país, la muerte de uno de nuestros hermanos y la entrega del poder, pero también uno glamouroso, los números exactos, con antelación, de la recuperación del poder. Él festeja un año más.

El otro lucha por vivir algunos más, pero hace tiempo, cuando inició al lado de su jefe y amigo la marcha de la histórica recuperación de su partido, y antes de que las intrigas cortesanas lo arrastraran, hablábamos del piojo y la pulga, y no precisamente de los personajes de Pedro Infante que se querían casar; al contrario, viven en perpetuo divorcio.

Así que, vate del Convento del Arrabal, la cuarta edad no me ha enloquecido… aún. Hablo de personajes reales.

Ya El Maestro y El caminante me perdonarán si en esta ocasión, y sólo para arrancarles una carcajada, necesaria en los tiempos difíciles que a cada quien nos toca pasar de vez en vez, les platico una historia redactada para solaz de los fanáticos de la teoría de la conspiración que, para despecho de ellos y mío, en realidad sólo tiene que ver con la obligación legal de guardar en secreto lo que dicen y hacen los miembros de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional del Congreso de la Unión y quienes comparecen ante ellos.

Saben lo lenguaraz que suelen ser los grandes personajes (también los pequeños) miembros de los Poderes Legislativo y Ejecutivo; por eso les sorprenderá y extrañará cómo me sorprende (estarán de acuerdo que después de 43 años de oficio en la gran capital ya no hay mucho que me pueda sorprender) que al concluir la reunión de la Bicameral el jueves, el secretario de Gobernación, el procurador general de la República, el director del Cisen, el director de Pemex y el Comisionado Nacional de Seguridad, y los senadores y diputados que los citaron para sacarles la verdad, cerraran la boca, no subieran las revelaciones al tuit consabido ni nos inundaran con declaraciones y comunicados oficiales.

Vaya, que no cedieran, como habitualmente les ocurre, a la tentación de filtrar un par de datos a su periodista preferido.

¿Y LOS EFICIENTES CORRESPONSALES?

Hay quien me dice que si no hay registro público de lo hablado el jueves en uno de los salones de la Cámara de Diputados fue solamente porque no estuvieron ni el almirante Vidal Soberón ni Tomás Zerón de Lucio, de lo contrario, la minuta legislativa y las carpetas de los comparecientes habrían llegado puntuales al escritorio de su periodista consentido.

Son tan eficientes corresponsales periodísticos el secretario de Marina y el secretario Técnico del Consejo de Seguridad Nacional que los miembros del Gabinete de Seguridad Nacional se preocupan cuando los ven ponerse bajo el brazo las carpetas plagadas de información sensible para el gobierno; a partir de ese momento empiezan a contar del 100 al cero, apostando en qué número la información llegará a las columnas políticas. La escapatoria de “El Chapo” y Tanhuato, por ejemplo. Lo último, la aprehensión de “El Ojos”.

Pero ustedes que conocen el funcionamiento del Congreso me dirán que nada extraño hay en la misteriosa actitud de funcionarios, diputados y senadores de la Bicameral porque su obligación legal es cortarse la lengua o, de jodida, morderse los labios; incluso, no pensar, por aquello de que “Pegasus” sea capaz de leer el pensamiento.

Para entendernos, su actitud sigilosa es de observación obligada, a grado tal que el presidente en turno de la Comisión, el diputado Waldo Fernández González, decidió, en un arranque de paranoia sorpresiva para sus colegas y los comparecientes (no fuera a ser que Eugenio Ímaz llevara cámaras y micrófonos camuflados en la pluma fuente, las antiparras o los botones de la americana), que los micrófonos del amplio salón fuesen desconectados de la corriente eléctrica porque la acústica estaba más que perfecta para que los convocados a la sesión escucharan sin problema los secretos allí intercambiados.

Y es aquí en donde la observancia de la secrecía sorprende más aún, porque el diputado Fernández González es perredista, razón suficiente para que una vez que los comparecientes se hubiesen marchado convocara a la prensa para, rasgándose las vestiduras en señal de duelo, hablar sin límite de lo dicho por los comparecientes.

Pero don Waldo, como el mariachi de José Alfredo o el socorrido sistema electoral de Manuel Bartlett, calló haciendo honor a su obligación legal.

Pero con el diputado perredista también se mordieron la lengua sus colegas, el priísta Enrique Jackson y el panista Jorge Ramos Hernández, al igual que los senadores Ismael Hernández Deras, María del Rosario Guzmán Avilés, del PAN, y Luis Humberto Fernández Fuentes, del PT.

Más aún, el diputado Waldo no sólo ordenó desconectar los micrófonos, sino que en un arranque de institucionalidad ejemplar ordenó a la seguridad de la Cámara de Diputados aislar a legisladores y comparecientes de los reporteros armados con micrófonos y cámaras para evitar la filtración de la información.

Pero ya ven, Maestro y Caminante, comprenderán que, suspicaz como es uno, terminé por suponer que aparte de cumplir con la obligación legal de guardar silencio cerraron la boca porque quizás de nada importante platicaron durante seis horas. Huachicol, espionaje a periodistas, líderes sociales y defensores de derechos humanos, y el caso Javier Duarte, deben ser temas menores que en nada inciden en la vida nacional.

Imagino que después de parlotear un largo rato acordaron cerrar la boca al abandonar el recinto legislativo (algo insólito si esa es la explicación) para perderse en la gran ciudad, temerosos de encontrarse, en su regreso a casita, con el enfrentamiento de la autoridad con el crimen organizado que, conforme a Miguel Mancera, no existe en la Ciudad de México, porque el que atacó en Tláhuac tan sólo es un grupo numeroso y violento, no un cártel que deba preocuparnos.

NI SIQUIERA LAS VÍCTIMAS DEL ‘BIG BROTHER’

Pero Ustedes que saben tanto de esto, que han habitado en Los Pinos y convivido con la gran prensa del país, quizás podrían explicarme por qué también el cómplice silencio con diputados y senadores, y Miguel Ángel Osorio Chong, Raúl Cervantes, Eugenio Ímaz, Renato Sales y José Antonio González Anaya, de mis colegas, los laureados periodistas Carlos Loret y Carmen Aristegui, así como de los líderes sociales y luchadores de los derechos humanos, quienes, conforme a The New York Times y ellos mismos, son espiados por el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Entiendo que los altos funcionarios del gobierno federal y diputados y senadores de todos los partidos se comprometieran o estén obligados a guardar silencio, pero ¿por qué mis colegas, las supuestas o reales víctimas del Big Brother que usa a “Pegasus” para saber lo que ellos y sus familiares hicieron el verano pasado, permanecen al día de hoy, o, como dicen los clásicos, al cierre de esta edición, sin exigir saber qué hablaron los colaboradores de Peña Nieto con los padres de la patria y los representantes populares sobre el espionaje, al que, conforme a la biblia del periodismo mexicano, que es The New York Times, los tiene sometidos el Estado mexicano?

¿No existe el derecho a la información?

Concedo, Maestro y Caminante, que sea probable que las usanzas legislativas hayan cambiado (me inicié con Carlos Sansores Pérez como líder de los diputados) y que el encuentro del jueves sólo haya sido una reunión de cuates para echarse unos tragos y devorar un ambigú, o que la ley obligue a representantes de Ejecutivo y del Legislativo a mantener la secrecía de su reunión por tratarse de seguridad nacional, pero la verdad es que hubo quienes esperamos que funcionarios y diputados y senadores hablaran sobre temas que están en los medios de comunicación, las redes sociales y las mesas de restaurante, y, supongo, también en sus agendas.

Son pocos, pero significativos: Huachicol, espionaje oficial sin autorización de un juez y la pertinencia de mantener tras las rejas o en libertad al ex gobernador de Veracruz.

Pero creo ser el único equivocado que supuso que para hablar de esos temas se reunió la mitad del Gabinete de Seguridad Nacional (sólo faltaron los uniformados de verde o de blanco) con los miembros de la temible Comisión Bicameral.

Por los resultados mediáticos pienso que más bien se reunieron para hablar de cosas tan serias como las lluvias atípicas que suelen ocasionar accidentes por falta de precaución de los automovilistas en carreteras recién inauguradas.

Perdón por no ser tan ingenuo y suponer que una razón de interés superior los obligó a comprometerse a un pacto de silencio que, debo reconocer, no han violado.

El interés superior, si esta es la razón del hermetismo, no debe ser el bienestar de Peña Nieto, porque en el pacto de silencio intervinieron funcionarios federales, pero también diputados y senadores de oposición dispuestos a hacer rodar por el suelo la cabeza del Presidente.

¿Qué los obligó a entrar y salir de la reunión con la boca cerrada?

En el extremo de la hipótesis de la conspiración me arriesgaría a pensar que cierta amenaza de los amos del huachicol, que suelen ser violentos.

¿O tal vez sea que “Pegasus” sólo es una leyenda urbana y no hay forma de probar que ciertos personajes de la vida pública nacional son observados día y noche por el Estado en sus teléfonos y computadoras?

Por más que me esfuerzo, mis hermanos, no imagino a tantos personajes poderosos sometidos a la ley de silencio por parte de grupos más poderosos que ellos.

Si los divertí un rato, Maestro y Caminante, la realidad vulgar es que se trató de una observancia estricta de la ley. Quienes participan o comparecen ante la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional están obligados a guardar el secreto de lo que preguntaron unos y respondieron otros.

Pero ¿por qué a aquellos que se sienten, se dicen o son espiados por el gobierno, no les exigen que les platiquen, por lo menos en privado, si montados Eugenio Ímaz o Raúl Cervantes en “Pegasus” están al tanto de lo que hacen en este verano o hicieron en los pasados?

Hay silencios a los que obliga la ley, pero también los cómplices.