Se llegó al final de con abrazos y sin balazos

“DETENTE SATÁN MALDITO, NO ABUSES DE TU PODER, SI A MÍ ME QUIERES JODER, ME VAS A PELAR….” De una estampita de protección contra los malos…

El HIJO DE PUTLA (SIN L), EL EXQUISITO JORGE CASTAÑEDA, “CALIFICA DE HORROROSO” A PUTLA QUE NO LO ACEPTA COMO HIJO PUTATIVO y pues la indignación en Oaxaca no se ha dejado de expresar de muchas formas, mis amigos hablan pestes de este personaje formado en las esferas de la diplomacia internacional y al servicio dicen de los gringos, desde los tiempos de su padre, pero ahora, a lo mejor como a la vejez le puede dar viruela pues le entra lo exquisito y clasista, discriminador, kukuclancista y lo recomendable es que se disculpe para entrar en materia o se atenga a las muchas mentadas de madre que recibirá de los millones de oaxaqueños que aman sus tradiciones, su tierra y saben eso sí de la verdadera cultura del esfuerzo y no de las tiznaderas de este viejito kukuclancista que va para menos… y de acuerdo como dice mi estimado amigo Jorge: Es un verdadero hijo de PUT…L…A”, QUE SE MERECE EL QUE NO LO SALVE LA L, SINO QUE LO DEFINA EN SU VERDADERO SER.

Y hay que reconocer que los tiempos y las circunstancias en la pandemia permiten el que ahora se consuma mucho más droga de acuerdo a los estudios de las Naciones Unidas, por ello cuando aumentan los mercados de consumo y el que las autoridades anden en los abrazos y combatiendo el hambre, la marginación, la insalubridad, el desempleo y abandonen la seguridad nacional pues sucede algo así como cuando los gatos salen los ratones se dan la fiesta, y así los grupos criminales andan en la abundancia porque sus mercados y los consumos son enormes y sus utilidades también por ello, además, pueden armarse y desarrollar toda una estrategia de defensa y ataque para aumentar sus “territorios” o imponer sus condiciones. Anteriormente pedían y pagaban por los favores, ahora, ellos imponen sus condiciones bajo el criterio de que las autoridades y la sociedad se deben ajustar al esquema de: “plata o Plomo” y dejarlos hacer lo que quieran y en ello no importa el que se les combata, finalmente, no se les llega al corazón ni al cerebro de sus organizaciones.

No se trata de que los combates sean una constante, que los balazos y los enfrentamientos anden en las calles, el verdadero combate se hace con información y no negociación para llegar a golpear a donde les duele: en los bolsillos y las utilidades.

Hace algunos años se hablaba de que en el caso de México las utilidades del narcotráfico superaban ya los veinte mil millones de dólares y estas sumas obligaban a establecer criterios de administración modernos ya que no se podían tener esas cantidades escondidas, por ello, deberían ingresar al flujo de la economía y así se hablaba ya de que en los Estados Unidos se lavaban anualmente más de trescientos mil millones de dólares, es decir que entraban a los flujos económicos y para ello tenían que contar con protecciones financieras, empresariales y de seguridad, por esas razones crecieron y se fortalecieron los capos, jefes de las mafias del narcotráfico, incluso, hace apenas unos meses se leía que en uno de los famosos ranchos de Colombia de Pablo Escobar, se habían localizado botes llenos de dólares, cientos de millones o como en el caso de la casa de Shenli Ye Gon se pudieron encontrar en una sola casa más de quinientos millones de dólares en efectivo y se habla de que también existían otras tres o cuatro casas más que contaban con mucho dinero en efectivo que no se reportó ,porque para ello se dejaba, en esos tiempos, que los policías llegaran a los sitios y tomaran lo que se llamaba “El botín de Guerra” que llevaban a los jefes y políticos que les protegían en sus puestos, y así se realizaba un aparente trabajo donde además, los mismos grupos de la delincuencia entregaban a los jefes de plaza de las policías “sobrantes de droga o de mala calidad” para que éstos las encontraran y las reportaran como decomisadas, y así burlaban a todos, mientras los mafiosos seguían ganando y los políticos, empresarios financieros y cuerpos de seguridad se embolsaban muchos millones de dólares que les daban por la protección.

Ahora las cosas seguramente han cambiado, podrá existir mucha corrupción pero no hay protección en muchos sitios, y así, los grupos de la delincuencia, prefieren jugarse solos y llegan a la conclusión de que es mejor enfrentar a los cuerpos de seguridad y al estado mismo en vez de darles los dineros de la protección que antes se utilizaban, así que hoy en día, pues es claro que la confrontación violenta ya es un hecho y que los grupos se disputan los mercados o territorios y que ahí juega ya, un papel importante, el que se cuente con buenos investigadores y valientes policías para enfrentar a los grupos y tratar detener a los cabecillas dejando a un lado los abrazos sin balazos, porque ellos fueron los que han roto las reglas. El presidente ha intentado llevar la fiesta en paz, pero no se ve el que las madrecitas puedan controlar a esos hijos desobedientes, y entonces todo se pone de color de hormiga y la violencia asoma en las calles y se sueltan los diablos de la violencia y ni hablar, se combaten o nos dominan, y en esa definición no creo que el presidente permita que se le arrebate el poder por medio de las armas de los criminales y narcotraficantes, aunque muchos ya se hayan ligado a políticos y grupos que piensan que les darán protección o que esos grupos piensen que son sus mejores aliados para pretender derrotar al presidente y sacarlo del poder, y en tales condiciones parece que no se dan cuenta de que las fuerzas armadas y los policías están del lado del presidente y sabrán defenderlo de cualquier atentado y agresión, y tendrán que implementar una estrategia real que les permita alcanzar la paz y la tranquilidad, así que los tiempos de los abrazos sin balazos, pues han llegado al final…aunque no lo diga o quiera el presidente…