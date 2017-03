Se busca fiscal anticorrupción

Los 29 aspirantes al cargo de fiscal anticorrupción comparecerán, esta semana, ante las comisiones unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana, que preside Héctor Yunes, y de Justicia, a cargo de Pilar Ortega. Este martes 14 abrirán las comparecencias Mario Enrique Velasco Torres de la Vega, Reyna Ángulo Valenzuela, Jorge Antonio Luna Calderón, Antonio Sam Báez, Fernando Valerio Gutiérrez, Manuel Luciano Hallivis Pelayo, Victoria Pacheco Jiménez, Edgardo Flores Campbell y Miguel Ángel González Félix. El PAN ya advirtió, en voz de su coordinador, Fernando Herrera, que no aceptará ninguna propuesta de fiscal anticorrupción que esté lejos de garantizar la necesaria autonomía que se requiere en este cargo. Por el bien de la operación del sistema, ojalá y se logren los acuerdos para elegirlo.

BARBOSA DA BRAZO A TORCER

Caro le costó a Miguel Barbosa apoyar a AMLO, pues, pese a sus resistencias, finalmente tuvo que renunciar a la coordinación del PRD en el Senado luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que “debe ser la comisión jurisdiccional del PRD la que resuelva ese asunto en un plazo de cinco días hábiles”. En conferencia, Barbosa y el grupo que lo apoya ungió a Raúl Morón como nuevo coordinador tras ser “elegido” por los 15 senadores que lo respaldaron, pese a que muchos de ellos se han declarado fuera del PRD. Mientras, a Dolores Padierna la ratificaron como vicecoordinadora. Barbosa argumentó que tomó su decisión para conservar al grupo parlamentario. A lo que no renunció Barbosa es a la presidencia del Instituto Belisario Domínguez del Senado, que es el órgano encargado de la realización de investigaciones estratégicas sobre el desarrollo nacional y que ayudan al trabajo legislativo.

DESCONOCE DOLORES PADIERNA A NUEVO COORDINADOR

Dolores Padierna desconoció a Raúl Morón como coordinador del PRD en el Senado por considerar que el procedimiento en el que fue elegido no fue legal porque no se convocó a los senadores que sí tienen derecho de voto, y sí a otros que ya no lo tienen, porque ya no pertenecen al partido. Padierna anunció que en los próximos días convocará a los integrantes de su bancada para nombrar a su nuevo coordinador. Pidió a sus compañeros que sean “agradecidos” con el sol azteca, que les dio la oportunidad, dijo, de ser senadores de la República, y opinó que el grupo de senadores en nada está abonando a la unidad de las izquierdas, que lo que en realidad pretenden es socavar al PRD.

‘PARA CIRCULAR SUELTA EL CELULAR’

El senador Mario Delgado Carrillo anunció que presentará a la Comisión de la Ciudad de México una campaña vial para la prevención de accidentes llamada “Para circular suelta el celular”. Delgado dio a conocer que hay estudios que revelan que es más peligroso usar el celular que conducir bajo el influjo de alcohol o de las drogas. “Si manejas a 40 kilómetros por hora en condiciones normales tardas 19 metros en frenar totalmente; una persona que está en el límite de consumo de alcohol, 20 metros en frenar; con el celular en la mano tardas 24.1, es decir, se tarda más el frenado cuando usas el celular. Un mensaje de texto desvía durante cinco segundos la mirada del conductor. A 50 kilómetros por hora, esto significa avanzar 70 metros sin prestar atención a lo que sucede en la calle, y marcar un número incrementa 2.8 veces la posibilidad de verse involucrado en un incidente”, ejemplificó.

MENOR MARGEN DE MANIOBRA

El secretario de Hacienda, José Antonio Meade, anunció que el país está analizando cómo responder a una reforma tributaria que incluye un impuesto fronterizo, que impulsa el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pero aclaró que México tiene menos espacio para llevar a cabo cambios fiscales. “México está en un proceso en donde está buscando reducir su nivel de deuda como porcentaje del PIB, estabilizarlo y que vaya siendo más pequeña en el tiempo. Estados Unidos tiene más posibilidad que México para endeudarse”, añadió Meade.

GESTIONA QUIRINO ORDAZ RECURSOS

Al gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz, se le ha visto muy ocupado buscando recursos para mejorar la vida de sus gobernados. Para ello ha sostenido reuniones con diversos funcionarios del gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, a quien acompañó en la presentación del Nuevo Modelo Educativo; además, estuvo con el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, seguramente para pedir un incremento en las participaciones federales.

