Santiago Nieto vende información a López Obrador

El ex fiscal es un mentiroso y violador irredento de la secrecía a que está obligado, en funciones o cesado

Santiago Nieto debe empezar a buscar un buen abogado como él, pero que sepa de leyes porque, al ofrecerse a Andrés Manuel López Obrador como “especialista electoral”, en especial en el caso Odebrecht, se metió en un lío penal del que difícilmente podrá salir, pues el candidato presidencial de Morena terminó de hundirlo al decir que sólo lo quiere de soplón, pues “tiene mucha información”.

No se entiende que el ex fiscal especializado para la Atención de Delitos Electorales ignore que cualquier agente del Ministerio Público, como él lo fue, está impedido de revelar información de las investigaciones a su cargo. La secrecía no tiene caducidad.

Esto, amén de que la Secretaría de la Función Pública lo pondrá en su mira con los artículos 55 y 56 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas que le prohíben “obtener cualquier ventaja o beneficio privado, como resultado de información privilegiada de la cual haya obtenido conocimiento”.

Es plausible su mentiroso interés por “blindar” desde Morena el proceso electoral de casos “que tienen que ver con Odebrecht”; el problema es que él, precisamente él, no puede poner al servicio de alguien, en especial de un candidato presidencial, el acervo de información que adquirió durante su paso por la FEPADE, por patriótica que sea su intención y por verdadero o falso que sea lo que quiere obsequiar o vender.

Lo cierto es que no hay la menor intención patriótica sino mero interés.

A Nieto lo echó el procurador Alberto Elías por violar el Código de Conducta de la PGR en el contexto del escándalo que armó mintiendo al periódico Reforma sobre la existencia de una carta en la que, según su dicho, el ex director de Pemex, Emilio Lozoya, le habría pedido exonerarlo y una disculpa pública.

En ese momento ya estaba violando la secrecía a que estaba obligado.

En efecto, el ex director de PEMEX sí le envió un documento, que IMPACTO publicó en exclusiva, en el que le pidió ser citado en relación al caso Odebrecht, amén de que le ofreció elementos probatorios de que estaba localizable y no tenía intención de huir. En ningún momento pidió ser exonerado o que le ofrecieran una disculpa pública.

Ocho días antes de que Reforma publicara sus mentiras, Nieto fue advertido por una juez que debía citar a Lozoya en un término de 24 horas o de lo contrario se haría acreedor a cese, prisión de tres a nueve años, multa de 50 a 500 días e inhabilitación. No lo hizo.

En noviembre de 2015 se condujo de similar manera en contra del entonces subsecretario de Prevención y Participación, Arturo Escobar, divulgando a través de Carmen Aristegui, en CNN, la solicitud de orden de aprehensión en contra de quien también fue vocero del Partido Verde; Escobar lo denunció, pero nada pasó.

Hoy no le será tan fácil evadir a la PGR porque él dijo con todas sus palabras que “blindará” el proceso electoral de 2018 con lo que sabe porque “casos como el de Odebrecht (que él investigaba) no se deben volver a presentar en la historia del país”, y López Obrador dejó claro que usará la información que le entregue el ex fiscal.

A confesión de parte…

Por otro lado, y esto debería saberlo el candidato de Morena, el ex fiscal le está viendo la cara porque nunca tuvo un caso en contra de Lozoya, como quedó acreditado cuando el ex director de Pemex tuvo acceso a la carpeta de investigación.