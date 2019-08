Sánchez Cordero debe aclarar en Congreso ‘diálogo’ con grupos criminales; primer mes de la Guardia Nacional, sin impacto

No hubo malentendidos. Con claridad, la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dijo que estaban “dialogando” con grupos armados, en referencia a bandas en Tamaulipas, y NO con autodefensas de otros estados, como trataron de componerle desde la vocería de Presidencia.

…

Ya está bueno de que traten de verle la cara de p… a la gente; la revelación de Olga debe ser aclarada en el Senado para que exponga el marco jurídico y la legislación que le da la atribución para hacerlo. Además, debe revelar quién lo hace por parte del gobierno y con qué grupos armados.

…

Para colmo de males de la Cuarta Transformación, julio cerró como el segundo mes más violento en la administración de Andrés Manuel López Obrador con 2 mil 547 carpetas de investigación, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

…

Así que el primer mes de la Guardia Nacional del general Luis Rodríguez Bucio, desplegada con más de 58 mil elementos desde el 30 de junio, no impactó como se esperaba, aunque es muy pronto para juzgar la actuación del grupo civil militarizado.

…

Sin embargo, los palos de ciego siguen al orden del día. La titular de Gobernación aseguró que grupos en varios estados quieren dejar las armas, sin precisar las condiciones, y eso armó el escándalo. Ahora habrá que preguntarle al titular de la SSPC, Alfonso Durazo Montaño, si está de acuerdo o es parte de la estrategia.

…

En voz de Sánchez Cordero: “Estamos dialogando ahorita; estamos dialogando con muchos grupos, y están de verdad, nos han manifestado ya, que no quieren seguir en esta violencia, que ellos quieren deponer las armas y quieren caminar hacia la paz… no puedo especificarlos en este momento, pero son varios grupos de diversos estados de la República, en los cuales ellos quieren caminar hacia la pacificación del País”.

…

Hasta el momento, ningún grupo parlamentario de la oposición ha manifestado la intención de llamar a la ministra en retiro al Senado para que explique la figura jurídica y las atribuciones legales de funcionarios de Segob para tales “diálogos”.

…

Y ya que estamos en peticiones, los legisladores podrían preguntarle a Sánchez Cordero cómo es que el sacerdote Alejandro Solalinde encabeza manifestaciones frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación de Arturo Zaldívar Lelo de Larrea y convoca a ciudadanos a presionar a los “jueces corruptos” para cambiarlos, sin que Segob aplique la ley al ministro de culto.

YEIDCKOL EVOCA A MERITOCRACIA PARA IMPONER REELECCIÓN DE BATRES EN EL SENADO

Extraña la meritocracia a que hace referencia Yeidckol Polevnsky para defender a Martí Batres Guadarrama e impugnar la designación de Mónica Fernández Balboa como presidenta de la Mesa Directiva del Senado.

…

Según Citlali, venida a Yeidckol, el hecho de que Batres haya sacrificado una diputación para fundar Morena, además de tomar la presidencia del partido, lo hace ganador de la reelección como presidente de la Cámara Alta. ¡Ahhhh!

…

Pero lo que debe hacerle ruido escandaloso a Batres y a Yeidckol es la voluntad del presidente Andrés Manuel López Obrador para reunirse el 29 de agosto, a las 12:00, con el grupo parlamentario de Morena, que encabeza Ricardo Monreal Ávila.

…

Al aceptar la reunión, el Presidente da un claro aval al proceso de elección de su paisana Mónica Fernández; de otra forma tomaría distancia o, de plano, guiñaría, en público, el ojo a Martí, Yeidckol y los Ackerman-Sandoval.

…

Y aun cuando el Presidente dijo en la conferencia de Palacio Nacional, este martes, que NO se metía en esos asuntos parlamentarios, como dice él mismo: “¡A otro perro con ese hueso..!”.

