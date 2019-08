Sabotaje legal cancelar el NAIM de Texcoco; amparos contra Santa Lucía es derecho constitucional

¿Se podría hablar de sabotaje legal contra el NAIM de Texcoco..? En la lógica del gobierno de la Cuarta Transformación, la maniobra para impedir la obra fue un proceso mucho más contaminado de politiquería que los amparos contra el aeropuerto de Santa Lucía.

El derecho de amparo es totalmente constitucional así sea uno o mil, le guste o no a quien le guste, aún con la satanización con afanes de linchamiento. Así es el Estado de Derecho y no necesitó de simulaciones, como la consulta popular y un proceso de indemnizaciones de 100 mil millones de pesos, según la SCT, o 270 mil mdp, según el IMCO, erogados de las arcas públicas.

Dijo Andrés Manuel López Obrador, este jueves, en Palacio Nacional: “Están ahí todos los abogados opositores, todos los abogados del conservadurismo, hasta una asociación de Claudio X. González, que siempre ha tenido diferencias con nosotros, desde el tiempo de Salinas, porque el señor Claudio X González, con todo respeto, el papá, fue asesor de Salinas y promotor de la política de privatizaciones”. Vamos a suponer que sí. ¿Y..?

En esta línea de razonamiento habría que suponer que todos debemos pensar como López Obrador, aceptar con sumisión sus proyectos y comprometernos con su visión del bien o la presunta transformación, donde 19 mil Servidores de la Nación ataviados con chalecos con el nombre del líder van casa por casa pregonando sus logros.

Continúa el Presidente en la mañanera: “Quieren que quedemos mal, que no se haga el aeropuerto (Santa Lucía); no es el medio ambiente; no es oposición de los pobladores; se trata de hacer un aeropuerto en donde ya hay un aeropuerto, que es una base aérea militar, que funciona desde hace 60 años… no hay ninguna razón; sólo es una motivación política”.

ANTES DEL DIÁLOGO CON GRUPOS CRIMINALES, PERALTA ALTERÓ EN ADUANAS PALABRA DE LÓPEZ OBRADOR

Vaya “figura” que se echó a la cabeza Andrés Manuel López Obrador, o, más bien, le echó a la titular de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, al pasar a Ricardo Peralta Saucedo de la Administración de Aduanas a la subsecretaría de Segob por el cambio de Zoé Robledo Aburto al IMSS.

…

Al más puro estilo mostrado en Aduanas, ahora en Gobernación, Peralta se fue por la libre en “diálogos” con grupos criminales, que entre los oscuros toma y daca y promesas de buen trato, las partes salen ganando, pero NO se reporta todo porque no es legal.

…

Aquí entre nos, no solamente se trata de grupos de autodefensas, que, además, una línea muy tenue los divide con grupos del crimen organizado; algunos ejercen las dos funciones a conveniencia, por lo tanto, en Palacio Nacional, una voz muuuy parecida a la de Alfonso Durazo Montaño advirtió de los riesgos.

…

Nada de lo que escuchó le gustó al Presidente y de inmediato frenó a Peralta, aunque en la mañanera fue más suave: “(Ricardo Peralta) tomó esta decisión porque lo invitaron a participar; se habló de este asunto en el gabinete de seguridad y se le ha pedido que se ajuste a lo que establece la Constitución y las leyes. No estoy de acuerdo con este programa”.

…

Quedará la duda si la función de las “autodefensas” sería apoyar al gobierno de la Cuarta Transformación a combatir el crimen; no se ha especificado; lo cierto es que López Obrador, de plano, lo rechazó: “Pienso que fue un error promover estos grupos porque fueron en algunos casos, en la mayoría, auspiciados por el mismo Gobierno; creo que eso no corresponde a lo que establece la Constitución”.

…

Quizás Sánchez Cordero no tenga comunicación con Margarita Ríos-Farjat, una de figuras más valiosas del Gabinete; ella podría narrarle el historial de agandalles de Peralta en Aduanas, uno de ellos la alteración de procedimientos, según esto, “por instrucciones del Ejecutivo”, hasta que la titular del SAT, de plano, lo enfrentó.

…

El 4 de marzo, Ríos-Farjat envió un memorándum muy aclarador a Peralta: “Me informa el comité que se pretendió justificar diciendo que habían sido instruidas por el Ejecutivo Federal, situación que, además, y en todo caso, usted omitió informarme como correspondería”.

…

“Al no contar con una instrucción por parte del Titular del Ejecutivo (el presidente Andrés Manuel López Obrador) que confirmara lo anterior se consultó al respecto con el Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal (Julio Scherer), quien aseguró que esa idea fue propuesta por usted, pero rechazada por el Presidente”. ¡Pobre Olga..!

