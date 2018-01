Rumbo a los debates electorales

La historia ha demostrado, con certeza casi científica, que una elección no se gana en un debate, pero que en un debate puede perderse. Los electores registran y recuerdan más los errores que los aciertos. En 1960 sopesaron más la barbilla y el sudor de Richard Nixon que las respuestas de John F. Kennedy, las cuales ni se recuerdan. En 1992, lo más notable fue que George Bush supo el precio de la leche, pero no las respuestas de William Clinton.

La lista sería grande, y muchos son los que juran que el debate fue la debacle de los derrotados. Vi de cerca la elección mexicana del 2000 y creo que fueron muchos los ingredientes de la derrota priísta, incluyendo hasta factores de alta traición partidista, pero no puedo negar, ni Labastida niega, que su desempeño en el debate fue de lo más costoso.

Es por eso que nada garantiza que los debates próximos puedan servir para ganar la elección. Los protagonistas de la justa pretenden entusiasmar a un electorado aburrido, cansado, desconfiado y decepcionado. Sería sano que lo lograran. Muchos electores han llegado al tedio. Por esa razón, si para algo podría servir un ejercicio de esta naturaleza sería para reanimar al electorado, para ganar su confianza y para granjearse su respeto.

Para fortuna de los debatientes yo no soy su manager, porque si lo fuera, la razón abstracta me aconsejaría que se aplicaran más a la réplica que a la acusación. Que tales réplicas fueran dirigidas al más cercano en la posición de encuesta, y no a cualquiera. Y que les convendría calcular que las valencias de una contienda tripartita son distintas de la bilateral, ya que nada les garantiza ganar lo que otro pierda, sino que ello puede beneficiar a un tercero.

Esto último lo digo, sencillamente, porque Ricardo Anaya y Andrés Manuel López Obrador se encuentran, geométricamente, en los extremos de esta elección, mientras que José Antonio Meade se encuentra al centro. Si los extremos se dañan en votos, sobre todo los de los indecisos, es previsible que ello beneficie al centro antes que al otro extremo, pero, asimismo, hay que cuidarse de los efectos colaterales de un debate.

Las contiendas modernas involucran varios elementos que no son malos, pero que deben ser tratados con mucho cuidado para no incurrir en riesgos.

El primero es que la contienda se ha convertido en una batalla muy personalizada. Que los candidatos se han convertido en sus propios voceros. Que ellos hablan de sí mismos y nadie habla por ellos. Que ellos dan cuenta de sus méritos y nadie los respalda. Que ellos se proclaman y nadie los avala. Que ellos han tenido que improvisarse en oradores, en locutores y en modelos, siendo que están contendiendo para gobernantes.

Un segundo aspecto reside en que el debate político ha mostrado una tendencia a transitar y emigrar del terreno de la confrontación ideológica al de la competencia mercadotécnica, y que, en tales circunstancias, los partidos no ofrecen proyectos de política, sino programas de satisfacción. Esto puede tener consecuencias prácticas incalculables.

Una de ellas es que la contienda electoral requiere, forzosamente, de la concurrencia de los medios de comunicación no sólo como vehículo entre los candidatos y los electores, sino, además, como factor independiente. Los medios son sistemas con inteligencia propia. Producen su propio mensaje; generan su criterio exclusivo; editorializan su información. Los medios piensan por sí solos; tienen proyecto propio y no son neutros. Podrán ser imparciales y objetivos, pero casi nunca son neutrales.

Los únicos espacios de contienda electoral neutral parecieran ser los debates, pero estos mecanismos contribuyen al resultado electoral mucho menos que toda la opinión contenida en los medios durante meses o años de campaña.

Un tercer aspecto de la contienda electoral en las democracias actuales es que tiende, cada vez, a parecerse menos a un duelo, y a parecerse más a una camorra. Las instituciones y los sistemas políticos han tenido que esforzarse y cada vez tienen que aplicarse más a favor de que la contienda no degenere en algo parecido a un pleito callejero.

También se debe considerar que una sociedad como la mexicana, así como muchas otras en el mundo, está, básicamente, formada por personas no profundamente orientadas, no plenamente informadas y normalmente alarmadas. Ellas conforman un electorado vulnerable ante las ocurrencias vertidas en la contienda. El segmento más sólido del electorado que pudiera evaluar la contienda con razonable sensatez suele ser, por desgracia, el minoritario.

Por ello deben evitar el riesgo de caer en un debate sin ética, sin seriedad y sin respeto, que humille al electorado por la vía de la mofa hacia aquellos a quienes las circunstancias de la vida los han colocado en la imposibilidad de discernir que están frente a la infamia de la burla.

Bien dijo John Ruskin que la esencia de la vulgaridad es la falta de sensibilidad.

