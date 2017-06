Rompen filas… y paradigmas; todo sea por el 18, y más allá

Será la constante, el pan de cada día, al menos hasta unos días antes del 3 de junio del 2018.

Es decir, exactamente dentro de un año, Enrique Peña Nieto estará pasando la batuta del país a otro mexicano, hombre o mujer.

Por eso muchos tienen prisa. Y no exageran. En México lo sabemos, “el que no enseña, no vende”.

En el número reciente de la Revista IMPACTO (edición 3510) dimos las señas de quienes buscan acelerar el reloj en la competencia por la Presidencia de la República, cuyo banderazo no lo ha dado nadie, pero ni se requiere, los propios tiempos fijan la salida y la meta.

Decíamos, apenas concluyó el proceso del 4 de junio, con triunfo y derrotas, avances y retrocesos de todos los partidos, y algunos apuntados optaron por intentar tomar la delantera.

En esa posición se ubicaron al grito de “¡rompan filas!”, Margarita Zavala, Miguel Mancera, Andrés Manuel López Obrador, Aurelio Nuño, Ricardo Anaya, Silvano Aureoles y Graco Ramírez, en distintos niveles de declaraciones.

Nada sorprende. Ni siquiera el desafío casi a la ley de gravedad pregonado por el ex perredista Armando Ríos Piter de alcanzar, rebasar y ganar, en tan solo un año, al pelotón en búsqueda de la Presidencia de la República.

Repito, viendo los tiempos, ya es hora. Pero, ¿Ríos Piter? ¿Cómo, cuándo, dónde? Bueno, nada es imposible, y menos si se trata de un “jaguar”, ese mítico animal de las leyendas mayas.

Aun así, “jaguar”, “jaguar”, pero… se me hace muy ojón para paloma. Y no es por despreciar, pero al menos alrededor de él existe toda una manada de lobos y cocodrilos (prefiero inventar la manada de cocodrilos a referirme a una jauría).

El propio Ríos Piter reveló hace meses, tras su salida del PRD, estar preparando su “Movimiento Jaguar” rumbo al 2018, con el cual aviva la búsqueda de una candidatura independiente. Muchos apuestan su fin en las filas de Morena.

“Estoy convencido que podemos ganar. Lo digo con toda seriedad y con toda convicción, podemos ganar la Presidencia de la República en un año, y lo digo sabiendo que la cancha no está pareja, que los recursos no son parejos, que la legislación está hecha para que los independientes tengan toda una serie de escollos al frente porque la gente queda totalmente harta de la forma en la que está funcionando la política”.

Así lo dijo ayer durante una entrevista de radio.

Y consciente de su suerte, como la de otros imitadores de Jaime Rodríguez, “El Bronco” de Nuevo León, se refiere a “un candidato que haga campaña sin tantos recursos, que convenza, que lo haga con tecnología, que lo haga con juventud, que lo haga con inspiración. Creo que ahí está la oportunidad”.

La verdad, no desdeñamos la emoción de Ríos Piter, su trabajo en el Senado, la Cámara de Diputados, y cargos públicos la avalan, pero también la vemos provocada por las palabras de Guadalupe Loaeza, quien, en un momento de inspiración, no sabemos si literaria, dijo ver entre el vapor del café degustado con el ex perredista, al “Emmanuel Macron” mexicano. Tómala.

Pero cada quien sus tiempos y su emoción.

De cara al 2018 tampoco sorprende la grilla sobre el supuesto nerviosismo en el primer círculo del Presidente, secretarías y dependencias. Todo a raíz de la salida de Humberto Castillejos como Consejero Jurídico de la Presidencia de la República.

Por ahí algunos alcanzan a percibir el olor de algún platillo político y preguntan “qué se cocina en Los Pinos”.

Les resulta “sospechosista” la agenda del Presidente, por cierto tampoco reconfirmada, de alejarse algunos días de los eventos públicos, o al menos reducirlos, para dedicar espacio a grabar spots y preparar documentos de frente a su Quinto Informe de Gobierno.

Vaya, muchos ven ya cerca, y tampoco es sorpresa, el destape del “tapado”.

Cualquier cosa vendría bien al PRI, cuando menos un paso, para aplacar tanta rumorología.

Sin embargo, los tiempos del PRI-gobierno van acordes a los tiempos calculados por Peña Nieto. En su destape y confirmación por la Presidencia allá por el 2011 no hubo prisas. Todo se dio durante los últimos meses del año previo a su victoria.

En las guerras cuidar los tiempos también es un arma. Y no revelar secretos al enemigo es parte de ese arte.

Pero, además, como lo vimos desde esta semana, los temas de los gobiernos de coalición y las segundas vueltas son moda, como dijimos, pasada la batalla del Estado de México.

El 2018 ya reina.

Este lunes, Manlio Fabio Beltrones, el principal impulsor de los gobiernos de coalición, urgió a esbozar ya una ley reglamentaria para esta figura política innovadora en México.

El ex diputado y ex senador priísta dijo ver más viable consolidar el concepto de gobiernos de coalición para dar estabilidad y gobernabilidad a quien resulte ganador el año entrante, sobre el asunto de las segundas vueltas.

Ayer, otros se subieron al mismo tren y seguramente la discusión prevalecerá, siempre y cuando pensando en el común denominador, el tiempo.

Arturo Zamora, líder nacional de la CNOP, avaló la postura de Beltrones, llamando “puntada” a la urgencia del líder panista, Ricardo Anaya, de dar prioridad a la segunda.

Y más o menos en ese sentido lo hizo también Ríos Piter, quien sugirió abrir el tema a partir de una “reingeniería” del mismo.

Porque, dijo, “solamente abrir el tema de la segunda vuelta por abrirlo, sin hacer una revisión mucho más a fondo del sistema, puede ser equivocado”.

Ante la supremacía por el futuro, otros titubean o se lamen la herida.

Por ejemplo, José Narro, quien no dice “no” a buscar la candidatura por el PRI, pero prefiere “esperar los tiempos”.

O López Obrador para quien el proceso del 4 de junio todavía no termina.

Esto pinta para algo selvático (¿o salvaje?). Lobos, cocodrilos, jaguares…

