¿Robin Hood o hacker?

La evolución del conocimiento a través de la era digital, trae como consecuencia el suministro y disposición de herramientas para socializar, haciéndonos menos dependientes de los sentidos y el instinto; marcando un presente y un futuro que derriba barreras de tiempo, espacio y personas, a costa de la despersonalización.

Una plataforma donde todos sabemos de todos, una plaza del pueblo convertida en una aldea global, es lo que ha convertido el Internet al mundo actual.

Un ordenador que nació para resolver el suministro de información de la que antes no se disponía, y que gracias a la informática, ahora es relativamente sencillo acceder a casi cualquier dato o información.

El acrónimo de International Network (Internet), que sustituyó el viejo proceso lineal de pensamiento concentrado y sin distracciones; imponiendo una nueva clase de mente que quiere y necesita recibir información en estallidos cortos, descoordinados, frecuentes, que mide su eficiencia en su abundancia y la rapidez de su acceso.

Una tecnología que ha transformado a las generaciones recientes en su forma de pensar, percibir y actuar; trastocando los genes de la experiencia de la niñez, modulándolas en función del modo en que se vive actualmente y son abastecidos.

Generaciones que han pasado de un proceso analógico a una posición digital, donde las viejas tecnologías pierden su fuerza económica y cultural, dando paso a las nuevas tecnologías que rigen la producción y el consumo.

Un ordenador de redes de comunicación interconectadas que funcionan como una red lógica única de alcance mundial, que nació para resolver problemas que antes no existían, pero que ahora hacen presa a las generaciones milénica, centenial y alfa, que, gracias a la informática, acceden a casi cualquier dato o información con el menor esfuerzo posible.

Una información que no es conocimiento, que los aleja de la sabiduría y los convierte en autómatas del sistema, aunque Bill Gates la describe como una magia que colapsa la distancia y hace que todos sean vecinos.

Una era digital que recubre al mundo con sus casi 8 mil millones de habitantes, de los cuales cerca de 4 mil millones son usuarios de Internet, en la que México participa con 70 millones de consumidores.

Una interacción ya cotidiana e imprescindible, donde los usuarios de redes sociales utilizan sin mayor reflexión, mensajes difundidos por grupos de poder para generar precepciones en la opinión pública.

Ese es el presente y futuro de la era digital, de la cual, ya no se pueden sustraer ninguna de las generaciones actuales, salvo que se prefiera engrosar la fila de los analfabetos funcionales.

PIRATA INFORMÁTICO AUSTRALIANO

Producto de ésta revolución tecnológica, destaca Julian Assange, el personaje que ha acaparado el reflector mundial por su detención en la Embajada de Ecuador en Londres, Inglaterra, que le significó al país que le dio asilo en su sede diplomática por 2,487 días; 40 millones de ataques cibernéticos a instituciones oficiales y particulares de parte de sus seguidores y adeptos.

Un pirata informático australiano de gran talento, que no concluyó su bachillerato y que mediante cursos de correspondencia estudió informática y física sin completar ningún ciclo, pero que en la vida electrónica de nuestro tiempo, tiene un lugar de privilegio al lado de Bill Gates, Steve Jobs, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Larry Page, Edward Snowden, entre otros.

Un programador predestinado que durante su niñez asistió a 37 colegios distintos, de los cuales no tuvo ninguna acreditación; que se suma a los talentos del mundo que provienen de familias desestructuradas, que siempre tuvo en mente: “El mundo, no es un lugar perdido. Internet, es el único motivo por el que hoy sigo vivo”.

Con esta visión y filosofía, Assange creó a través del Internet una identidad anónima para construir una insurgencia idealista informativa, que daría mucho de qué hablar en el futuro y que hoy, es el signo de su persecución.

Fundador, editor y portavoz de WikiLeaks, organización mediática internacional ajena al lucro, que pública a través de su sitio web informes anónimos y documentos filtrados con contenido sensible en materia de interés público, preservando el anonimato de sus fuentes.

Un portal de comunicación que logró poner en aprietos a los Estados Unidos de América, con la filtración de miles de documentos secretos que lo evidenciaron ante el mundo, justificando sus acciones en el sentido de que hacer pública la información del gobierno estadunidense en el portal de WikiLeaks, tuvo como fin construir “un mundo mejor”.

A estos cargos se le suma interferir en las elecciones presidenciales americanas en la que participaron Donald Trump y Hillary Clinton y, en el proceso catalán a favor del independentismo, entre otras muchas interferencias donde no mide territorio, ni poder.

SU ASILO

En junio de 2012, en la embajada ecuatoriana en Londres, un misterioso mensajero llegó en una motocicleta, solicitando asilo político para eludir la acción de la justicia.

Era Julian Assange que llevaba un “brazalete electrónico”, producto de su libertad condicional, pendiente de extradición a Suecia, donde dos mujeres le habían acusado de violación.

El presidente de Ecuador Rafael Correa Delgado le concedió asilo, y, así, empezó el largo y sinuoso cautiverio que terminó en el mandato de Lenin Moreno Garcés que decidió poner fin a la operación “invitado”, el mismo que se transformaría en “operación hotel”, en la que el gobierno ecuatoriano invirtió 4.2 millones de euros en la protección de su ilustre huésped.

Una decisión sustentada en la conducta irrespetuosa y agresiva de Julian Assange, las declaraciones descorteses y amenazantes de su organización aliada en contra de Ecuador y, sobre todo, las trasgresiones de los convenios internacionales.

¿HÉROE O VILLANO?

El galardonado con el Premio Amnistía Internacional de los Medios Británicos en 2009, por la exposición de asesinatos extrajudiciales en Kenia con la investigación de “El Llanto de la Sangre”; de temperamento voluble; cruza una endeble línea divisoria entre ¿Mesías de la información o ciberterrorista? ¿Luchador por la libertad o sociópata?

Héroe o villano a la que su madre Cristine Assange prometió “luchar hasta el infierno” por él.

Donde la actriz Pamela Anderson, su íntima amiga, arremetió contra Donald Trump llamándolo “el cobarde tóxico” y contra Theresa May “por urdir esta distracción de su Brexit idiota”.

Un acontecimiento en el que Noam Chomsky toma partido señalando: “No debería comparecer nunca ante un gran jurado en todo caso debería darle una medalla por su contribución a la democracia”.

Un evento donde una de las afectadas Hillary Clinton se pronunció: “Assange tendrá que responder por todo lo que ha hecho”, ya que fue hackeada durante su campa presidencial en 2016, y con ganas de revancha señala: “Trump que convirtió en poco menos que un héroe a Assange en la campaña, se lava las manos y dice: no sé nada de WikiLeaks”.

Para Correa y un sinnúmero de simpatizantes: Assange es poco menos que un Robin Hood digital.

Para Moreno y muchos afectados, se trata poco menos de una “miserable hacker”.

Una contienda que se dirime en el Ecuador, pero que involucra a todo el mundo, donde en razón del veredicto se fijarán los límites de las conductas futuras del manejo de la información a través de las redes sociales.