Rifa de avión, caravana migrante, el caso es mantener vivo el karma

O no sé qué carajos sea eso que nos persigue para, como dicen por ahí, no estar “de oquis” o tener malos pensamientos, aunque esto está por verse. Puede ser energía (positiva o negativa); puede ser carga espiritual.

¡Puede ser la “mañanera”!

Se vale; se vale. Qué más da que una sonora carcajada y todo se arregla.

Como que ya hacía falta graznar.

Pues cómo no si hasta la agenda del chisme se nos atrasa. No está para menos, alocados que andamos con eso de que no nos vaya a tocar el “gordo” y un día de estos amanezcamos con avión en el porche.

Yo porque habito en Fifilandia y no me faltan los “datos”, estos, aquellos o los otros. Pero ¿no se ha dado cuenta que desde hace como 418 días nos mantenemos ocupados?

No nos falta. Cuando no es la rifa del avión ex presidencial es la enésima caravana migrante. O es el T-MEC, o Jesús Seade y Robert Lighthizer en un duelo de cláusulas comprometedoras de la soberanía que defendemos a capa y espada, así sea ante chilapastrosos caminantes que buscan la tierra prometida, y no el purgatorio.

O el Insabi, o la sombra de Santiago Nieto llenando páginas y más páginas de investigación (portando imaginariamente su gabardina, su gorra de doble ala, su pipa y sus gafas, para que todo vaya ad hoc). Y que seguramente hará su aportación para los siguientes meses… o años.

O Evo Morales (Embajada de México en la Paz incluida, claro, con nueve asilados políticos adentro), o Genaro García Luna, o, o, o…

Bueno, el “culiacanazo”, la agresión a las familias LeBarón y Langford. O Trump y sus aranceles, y su muro y sus terroristas (de la que se salvaron los cárteles mexicanos). Y así hasta atrás, y volver a empezar.

El caso es que hoy, lo que nos toca echarnos, despacharnos y empacharnos, carcajadas y capotazos de por medio, es la tragicomedia del inocente sueño de quienes aspiran a cruzar el Río Bravo (Grande, dicen en los “yunaites estaites”) y no quedarse a sembrar árboles frutales y maderables en Chiapas, o a colocar durmientes para un tren del futuro en honor a K’inich Janaab’ Pakal.

Y vamos ya por la semana y media, y nos da para acabar enero y pensar en febrero, aunque ya por ahí alguien debe estar apuntando que Justin Trudeau, Primer Ministro canadiense, salió a decir que la semana próxima, el Parlamento de su país tomará por los cuernos el tratado comercial para darle matarili al proceso, y México deba abrir paraguas porque lloverán inversiones.

Perdón por escribir y escribir, y no decir que no me canso de graznar, pero es el palmípedo karma.

Qué, la verdad sea dicha, tan bueno estaba el asunto de la “lotería aeronáutica”, porque prendió e ilusionó, como para que unos 3 mil hondureños, salvadoreños y unos cuantos más guatemaltecos, chinos o africanos, nos vengan a sacar de nuestras casillas.

Pero graznaba, perdón, decía, no nos falta, no debe faltarnos, porque, entonces, cómo vamos a sentir que esto no es sólo un cambio de gobierno, sino de régimen. Que ya no es lo mismo.

El protagonismo es, hoy, el karma, la energía, el espíritu, aunque en crecimiento económico, por ejemplo, no tengamos ni una pizca de eso. Aunque en seguridad y resultados contra la violencia nos ahoguemos en un mar de justificaciones para tapar con un dedo el sol (que nos quema) de los casi 35 mil ejecutados en el 2019.

El karma, nuestro karma, sí, tapa, pero también destapa.

Tenemos para terminar enero, y ya habrá para febrero, marzo. Pero si no, pues qué más que Ricardo Monreal reviva su propuesta de modificar la Ley de Amparo para que los ciudadanos no sean impertinentes y pongan trabas a los proyectos federales. Ahí nos echaríamos mínimo una semana o más.

Y, si no, está pendiente la Reforma Jurídica, que es todo un modelito revivido de propuestas negras.

O, a ver, ¿qué vendemos? ¿Qué rifamos? ¿Qué nos falta desaparecer para inventar algo nuevo? ¿Algún otro instituto por ahí? Hay karma; hay karma.

Si la transformación va.

Pero yo ya me cansé.