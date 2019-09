Monreal 4o. bat de la 4aT que salvó el partido en el Congreso; espaldarazo presidencial a la operación política

Ricardo Monreal Ávila dio la vuelta al diamante después del cuadrangular en el Congreso, para entrar por la puerta Mariana a Palacio Nacional y ser recibido por el ‘manager’ de Macuspana, Andrés Manuel López Obrador.

…

Como los buenos toleteros el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado tuvo un punto final en una reunión muy importante y productiva con López Obrador que se alargó una hora. Es el único que ha tenido acuerdo presidencial posterior a los días difíciles que se ha vivieron en el Congreso en las recientes semanas.

…

Por el clima de la reunión se infiere que el Ejecutivo reconoció a Monreal Ávila como el primer operador político que ha mantenido orden dentro de su trinchera, ya que hasta López Obrador tuvo que dar fuertes manotazos en la mañanera para llamar al orden.

…

En el encuentro se tocaron varios temas como las iniciativas preferentes e inmediatas, las reformas, los liderazgos, además amarrar el espaldarazo presidencial en la renovación de la Mesa Directiva del Senado con Mónica Fernández, contrario al prolongado zafarrancho en San Lázaro con desgastante estira y afloja entre las bancadas de Mario Delgado y Juan Carlos Romero Hicks para nombrar a Laura Rojas, antes de que la carroza de Porfirio Muñoz Ledo se convirtiera en calabaza.

DICE AMLO QUE EN LA MAÑANERA ¡NO HAY JUICIOS SUMARIOS! ¿SERÁ..?

No es broma, pero esta mañana el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que NO hay juicios sumarios en la conferencia mañanera de Palacio Nacional ¡no se ría..! no es broma.

…

A pregunta expresa si bajaría del Consejo de Asesores al dueño de Grupo Azteca, Ricardo Salinas Pliego por la acusación de The Wall Street Journal sobre el presunto involucramiento del empresario en el caso Fertinal, López Obrador lo defendió como se defiende a los grandes amigos.

…

Y para que vean que mete la cara por los cuates, aseguró que él también padeció al ‘wolestrityornal’ porque dice muchas mentiras, y no piensa bajar del Consejo de Asesores a Salinas Pliego.

…

El rotativo de EEUU publicó que el empresario tiene vínculos financieros con empresas que se beneficiaron cuando Pemex compró la planta de fertilizantes Fertinal, que resultó un mal negocio para la petrolera y un escándalo de corrupción, por su sobrecosto millonario.

…

La SFP de Irma Eréndira Sandoval y Pemex de Octavio Romero Oropeza dieron a conocer en 2018 que la compra de Fertinal había representado una pérdida o daño al erario de 193.9 millones de dólares. El artículo cita documentos internos y gente familiarizada con el tema donde Salinas Pliego presuntamente está vinculado con entidades en Europa que poseían una porción importante de acciones de Grupo Fertinal.

“EL CHAPO” CASI ELEVADO A LOS ALTARES EN PALACIO NACIONAL

Casi elevan al altar de los héroes en Palacio Nacional a Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera en la conferencia de Andrés Manuel López Obrador este jueves ¡con razón el crimen organizado se siente tan confiado..!

…

El Presidente sorprendió a todos al declarar: “Me gustó la declaración (de ‘El Chapo’) y la celebro”, en la que, según José Luis González Meza, abogado del capo mexicano dijo que su cliente pidió que los bienes en vías de ser decomisados por el gobierno de los Estados Unidos sean repartidos en la comunidad indígena de México.

…

Guzmán Loera fue condenado el pasado 17 de julio a cadena perpetua más 30 años adicionales por un juez federal de Nueva York quien lo encontró culpable de los 10 cargos que se le imputaban, incluida la participación en una empresa criminal continuada y cargos de tráfico de drogas.

…

Según el abogado, Guzmán dijo vía telefónica a su madre y a sus hermanas que tiene conocimiento de que Estados Unidos quiere quitarle 14.000 millones de dólares que forman parte de sus bienes por lo que desea que estos sean dados a los pueblos originarios.

…

Guzmán Loera dijo que el dinero no pertenece a Estados Unidos sino al Gobierno de México y que él está totalmente de acuerdo en que regrese a México el dinero, con una súplica al presidente de México, López Obrador de que ese dinero se destine a las comunidades indígenas.

…

La declaración se da luego de que en el Senado mexicano se promoviera la creación de una comisión binacional para negociar la repatriación de bienes decomisados al narcotraficante así como de cualquier otro criminal que haya sido juzgado en la Unión Americana.