Reyes no defiende a Maduro; se ajusta a Doctrina Estrada

Postura de subsecretario de Relaciones Exteriores para América Latina y el Caribe no se debe entender como aval de México al fraude electoral y a la violación permanente de los Derechos Humanos en Venezuela

No todo es criticable en la Cuarta Transformación, no al menos en materia de Relaciones Exteriores.

Nicolás Maduro es indefendible, pero la “Doctrina Estrada”, que México mantuvo vigente desde 1930 y que, lamentablemente, fue arrinconada en los últimos años, como cuando Luis Videgaray se permitió afirmar que México no reconocería a Cataluña si se independizaba de España, no permite a nuestro gobierno interferir en los asuntos internos de otro país, así se trate de dictaduras, como la venezolana.

En este contexto se debe entender que, por indicaciones de Marcelo Ebrard, el subsecretario de Relaciones, Maximiliano Reyes, llame a los miembros del Grupo de Lima a no retirar a los representantes diplomáticos acreditados en Caracas, pues disminuiría la capacidad de interlocución con los actores venezolanos.

El Grupo de Lima, integrado por 14 países latinoamericanos, entre ellos México, pidió a Maduro no repetir su mandato como Presidente de Venezuela; sólo nuestra representación se abstuvo de firmar la declaratoria, e hizo bien porque pedirle que no asuma equivale a no reconocer a su gobierno.

La postura del subsecretario de Relaciones para América Latina y el Caribe no se debe entender como defensa de México al fraude electoral y a la violación permanente de los Derechos Humanos en aquel país.

No obstante, es apenas natural que sobre Reyes caigan rayos y centellas, pues hace mucho que Maduro no es grato para los mexicanos, como bien lo entendió el dictador al retrasar su viaje a nuestro país para no asistir a la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador, hacer presencia sólo en la comida y regresar, de inmediato, a su país.

El problema es que en Morena le sobran los admiradores al dictadorzuelo venezolano. Para no ser exhaustivos mencionemos sólo a la presidenta del Partido, Yeidckol Polevnsky, y a uno de los principales asesores de Andrés Manuel, John Ackerman, esposo de la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval.

Los admiradores de Maduro, que no ocultan su deseo de que México se convirtiera en un país bolivariano, olvidan que hay cierta diferencia entre Maduro y el mandatario mexicano. López Obrador llegó a la Presidencia con un respaldo popular histórico y, que sepamos, no ha lesionado derechos humanos, por lo menos no aún, ni ha cometido fraudes electorales. En plena apoteosis perdió la gubernatura de Puebla en las urnas y en el Tribunal Federal Electoral; se enojó, pero nada más.

No se trata aquí de defender la posición mexicana en el Grupo de Lima, sino de entender que Maximiliano Reyes tiene razón al solicitar a los otros 13 países no aislar a Venezuela porque, de lo contrario, Maduro tendrá mayor margen de maniobra para tiranizar aún más a su pueblo.

En efecto, Maduro es indefendible y nada bien le hace al gobierno de López Obrador la desmedida adoración que algunos de sus colaboradores le tienen, pero nada de esto tiene que ver con la Doctrina Estrada, que, sin mencionarla, esgrimió el subsecretario Reyes.

Es asunto de los venezolanos sacudirse al dictador o permitirle que siga en el poder. Esa etapa, los mexicanos la superamos hace mucho.