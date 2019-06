Revienta Porfirio contra AMLO: ‘Guardia Nacional pone nuestro muro’

¡Anda enrachado Porfirio Muñoz Ledo..! Después del crítico discurso del sábado en Tijuana, en el mitin de Andrés Manuel López Obrador, este miércoles sacó la casta y autonomía que debe ser ejemplo del político librepensador y autónomo.

…

El presidente de la Cámara de Diputados acusó al presidente de darle atribuciones indebidas al canciller Marcelo Ebrard Casaubón y, de paso, barrió con Dolores Padierna.

…

El ex Secretario de Educación Pública, del Trabajo, ex Embajador ante la ONU y muchas cosas más dio una lección a Padierna y sentenció la invasión de la SRE a funciones de la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, al atender el tema migratorio.

…

Pero además conjuró un tema que ha sido lapidario para México: El muro de Trump. Dijo Porfirio: Con la Guardia Nacional estamos poniendo un muro en la frontera sur. ¡Seco..!

…

En voz de Porfirio, “Gobernación ha sido privada ilegalmente de sus funciones. Está violando el artículo 27, fracción 33, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Formular y dirigir la política migratoria es competencia de Gobernación”.

…

“De igual forma, vigilar las fronteras del país y los puntos de entrada del mismo por tierra, mar o aire, garantizando, en términos de la ley, la libertad de tránsito, en coordinación con la Secretaría de Seguridad… de facto, esas atribuciones las ha absorbido la SRE al dar órdenes ayer al Comisariado de Migración, a las 5 de la tarde”.

…

Sin embargo, el mandato de gobernanza se lo dio López Obrador a Ebrard Casaubón y tendrá que aclararse el tema para evitar violaciones a la ley interna de Gobernación “para satisfacer una demanda de los Estados Unidos”, dice Porfirio.

…

Por cierto, en medio de la impericia en la mayoría de las oficinas de comunicación social del gobierno federal, el experimentado Óscar Argüelles atenderá el tema de la SRE en Chiapas.

…

Remata el presidente de la Mesa Directiva de San Lázaro: “Para mí, el problema más grave que enfrentamos es la pérdida de soberanía; nos quieren convertir en un País enjaulado; si queda la condición de Tercer País Seguro, los que entren aquí ya no pueden salir; es la parálisis”.

ODA A LÓPEZ OBRADOR: ‘YO TE AMLO’, HIMNO DE LA FELIGRESÍA (VERSIÓN JINGLE)

Un grupo de jóvenes, artistas y cantantes “espontáneos” hicieron una canción -es un decir-, especie de himno -también es un decir-, con sólo tres palabras que se repiten continuamente: “Yo te AMLO”.

…

Será difundida, ampliamente, en redes sociales, medios de comunicación y en eventos relacionados con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Dicen los malpensados que el vocero Jesús Ramírez Cuevas es la mano impulsora y nada más falta que abran la conferencia mañanera con esta “obra de arte”.

…

Las escenas transcurren en calles del centro histórico de la CDMX, balcones, automóviles, estudios de grabación y más. El 5 de junio se presentó una canción larga, de más de 43 minutos, y no tuvo éxito en absoluto: lo que se difunde ahora es la parte final, los últimos 30 segundos, como una especie de jingle.

…

Se ve que el Ministerio de Propaganda trabaja en serio; la Cuarta Transformación guía el adoctrinamiento como en la Revolución Cultural China de Mao Zedong (Tse Tung) y las juventudes estalinistas de Iósif.

PODER JUDICIAL EVITA INFAMIA ULTRACONSERVADORA EN AGUASCALIENTES CON MENOR VIOLADA

Un cubetazo de agua fría recibieron ayer los ultraconservadores de Aguascalientes. El juez Primero de Distrito ordenó a las instituciones de salud del estado del panista Martín Orozco Sandoval que busquen médicos que NO se nieguen a practicar el aborto a una menor de edad que fue víctima de una violación.

…

Tolerados por el gobierno del estado, los médicos se declararon objetores de conciencia, mientras el tiempo pasa y la joven podría rebasar el límite para abortar sin riesgos considerables de salud.

…

Ante la premura, el juez Primero aceleró la resolución del amparo tramitado a través de una asociación civil que asesoró a la madre de la víctima de violación. Según esto, las instituciones de salud de Aguascalientes NO cuentan con personal no objetor de conciencia.

…

Nuevamente, el Poder Judicial de Arturo Zaldívar Lelo de Larrea se anotó un buen punto con la resolución; las autoridades de salud tienen 9 días para buscar un médico, dentro o fuera del estado, que no se declare objetor de conciencia para practicar abortos.

…

Infame la táctica dilatoria de Orozco Sandoval a través de la Secretaría de Salud y el Instituto de Servicios de Salud de Aguascalientes; trataron de evitar, por todos los medios, que la joven violada ejerza su derecho a decidir por tabúes y posiciones inquisitoriales.

Blog: http://losmalosos.blogspot.mx/

Twitter: http://twitter.com/malosos