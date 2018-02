REUNIÓN DE BELTRONISTAS CON YEIDCKOL POLEVNSKY

“Algo interesante pasará en los próximos días”, comenta, a esta columna, un destacado miembro del equipo de Manlio Fabio Beltrones después de una reunión con la presidenta de Morena, Yeidckol Polevnsky, en el privado de un restaurante de Polanco.

Las coincidencias, acuerdos o lo que se haya arreglado debió impactar en el partido de Andrés Manuel López Obrador y en el PRI de Enrique Ochoa Reza con una mayor intensidad que el temblor de 7.2 grados al terminar el encuentro.

Y como en política NO hay coincidencias, el encuentro corona una serie de comentarios favorables a Manlio en voz de los destacados morenistas Ricardo Monreal Ávila, la próxima senadora Olga Sánchez Cordero y Yeidckol, por el caso Chihuahua y la detención del ex funcionario priísta Alejandro Gutiérrez, ¡horas antes de la toma de protesta de José Antonio Meade Kuribreña como candidato del PRI..!

AMLO PRIVILEGIA A ‘NAPITO’ Y GERMÁN SOBRE MORENOS; ANAYA, AL FRENTE DEL FRENTE; MEADE MUESTRA MÚSCULO

Para todos aquellos que pensaron no entender las palabras de Andrés Manuel López Obrador cuando dijo “actuaré rayando en la locura” confirmaron que SÍ habían escuchado bien al ver a Napoleón Gómez Urrutia y a Germán Martínez Cázares en la lista de pluris de Morena para el Senado.

Fácil se la puso el tabasqueño a los que NO se fletaron con él por años. Se quedaron esperando los que se sometieron a su absolutismo, quienes desde la fila vieron al ex líder minero y al ex presidente calderonista del PAN rebasarlos sin más hazaña que darle un guiño a Andrés Manuel.

“Napito” y Germán serán muy buenos argumentos de Ricardo Anaya Cortés y José Antonio Meade Kuribreña para exhibir al López Obrador “necio, terco, obcecado y locuaz”, según sus palabras, al que privilegia el mercenarismo político sobre la lealtad.

Este domingo, que no fue cualquiera, en el Foro Sol, el PRI reunió a decenas de miles de priístas, entre delegados, funcionarios públicos y amigos, alrededor de Meade, el mayor músculo organizacional de las tres ceremonias de protesta de candidatos.

En el Auditorio Nacional fue el “concierto” de Anaya Cortés; a los tres forjadores del Frente: Anaya, Alejandra Barrales y Dante Delgado, le siguió el coro de gobernadores de los coaligados en el Frente: Francisco Domínguez, Francisco García, Carlos Joaquín, Javier Corral, Carlos Mendoza Davis, Arturo Núñez, Silvano Aureoles, Graco Ramírez, Francisco Vega, Miguel Ángel Yunes, Miguel Márquez, Tony Gali y Miguel Ángel Mancera.

GOBERNADOR CARRERAS, DE SAN LUIS POTOSÍ, ARRIESGA A MEADE EN REUNIÓN CON GALLARDO

Un día después de que el PRD de Manuel Granados apoyara al cuestionadísimo alcalde de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Juárez, el 7 de febrero ocurrió una reunión, impensable, que pone en riesgo al candidato presidencial del PRI, José Antonio Meade Kuribreña.

El gobernador Juan Manuel Carreras López convocó a Gallardo Juárez, también ex alcalde de Soledad de Graciano Sánchez -la más importante zona conurbada de San Luis- por el PRD, para reunirse en secrecía con Meade Kuribreña, o lo que signifique secrecía en una casa oficial con decenas de personal de servicio.

La menor de las denuncias contra Gallardo y su hijo, Ricardo Gallardo Cardona, es por corrupción, protección al crimen organizado y otras monerías que se pueden consultar en la procuraduría estatal y en la PGR de Alberto Elías Beltrán.

La duda es por qué arriesga el gobernador Carreras al presidenciable de su partido; por qué lo expone contra el priísmo potosino al sugerir acuerdos con lo más oscuro del PRD, tipo los Abarca de Iguala, Guerrero.

