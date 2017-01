Retrospectiva del narcotráfico

Arturo Pérez-Reverte el autor de la novela “La Reina del Sur” donde narra la historia de una bella mujer Teresa Mendoza de Culiacán Sinaloa, implicada en la relación con el narcotráfico por su vinculación amorosa con un guardaespaldas de los capos fue una obra crucial para conocer la trama de los entonces negocios del narcotráfico. La radiografía de entonces, hace 15 años, le dio autoridad al novelista para comparar con lo que el mismo tema está ocurriendo en México, sobre todo porque, para su elaboración, ocupó más de dos años, conviviendo prácticamente en los lugares donde se escenificaban los hechos mismos del narcotráfico.

Pérez-Reverte que estuvo en México el mes pasado con motivo de la FIL de Guadalajara hace un trágico balance de lo que antes y ahora, ha ocurrido con ésta actividad y concluye: “Todo cambió (y eso es muy triste) porque ese cambio viene de la ofensiva fallida emprendida por los gobiernos mexicanos…”. “No es una guerra contra el narco -añade- es una guerra contra una parte del narco para beneficiar a otra parte del narco. Y esa guerra no podía ser nunca una guerra limpia, es una guerra tramposa y, por supuesto, no consiguió ningún objetivo, más que acabar con unos narcos y beneficiar a otros. En México nunca se ha luchado en verdad contra el narco”.

El autor se siente mexicano por su constante estancia en nuestro país y el afecto entrañable a los mexicanos, por eso dice que: “México me duele, como si me doliera Andalucía o Cataluña si estuviera como está ahora. Me entristece mucho ver cómo, poco a poco se van perdiendo muchas de las virtudes de los mexicanos: Y es el mundo global y el narco, que van pudriendo las cosas de convivencia y de respeto que antes se debían… lo más deplorable de la guerra contra el narco fue que al no ser contra todo el narco sino contra algunos, provocó una fragmentación de cárteles y el seguimiento de nuevos capos que actúan sin los códigos de antaño, sin principios ni escrúpulos”.

El escritor en la FIL, aventura “que si en los 80 el gobierno hubiera hecho un pacto con esos narcos de antes apelando a su patriotismo; se hubiera pactado no envenenar a México, no violentarlo, hubiesen podido llegar a acuerdos con los dos o tres que controlaban todo. Hoy es imposible porque son miles de líderes. No lo sé es una utopía, pero a lo mejor pudo irse por otro camino, pero se fue por el camino de la hipocresía y eso nos llevó a donde estamos”.

Da pena oír a Pérez-Reverte porque sin duda conoce profundamente nuestra realidad y la historia de éste tipo de comercio que él vivió desde la época en que era un producto de exportación sujeto al libre mercado de la oferta y la demanda siempre creciente allende las fronteras y limitadísimo consumo al interior. “A México se le fue de las manos y los culpables fueron los gobiernos desde Salinas hasta Peña Nieto: No jugaron limpio con lo del narco engañan a todos a mexicanos y no mexicanos. No luchan contra los narcos, están luchando contra los narcos que no eran los amigos, y están ayudando a esos amigos narcos a deshacerse de los otros narcos”, concluye el novelista.

El hecho contemporáneo que no aborda Pérez-Reverte es la decisión de Felipe Calderón de implicar al Ejército y extraditar a los capos a petición de Estados Unidos. Desde entonces la violencia y la anarquía son las características de una sociedad derrotada por sus gobernantes. Tal vez el escritor ibero desconoce que, si bien nunca se supo de pactos explícitos en el pasado entre el narco y la autoridad, sí era obvio que algún arreglo había en tanto el consumo interno era insignificante y la tolerancia para el paso por el territorio nacional hacia el exterior no sorprendía a nadie. Se cerraron los circuitos financieros y se abrieron las rivalidades con armamento importado con la competencia por un mercado nacional que ha seguido creciendo. La historia de “La Reina del Sur” concluye en el estrecho de Gibraltar con la muerte de Teresa Mendoza. No se conocen los nuevos capítulos ni se sabe quién cumple la tarea de abastecer el mercado peninsular y el de Europa. Lo cierto es que allá no pagan con sangre y violencia el consumo. Los pactos o las complicidades les están dando mejor resultado probablemente. México es un infierno cada día más insoportable. La corrupción es el gran combustible de la hipocresía y la irresponsabilidad con el futuro de los mexicanos.

Pérez-Reverte concluye. “Si México no fuese un país tan lleno de corrupción en la que participa desde el Presidente hasta el último patrullero, si México se libera de eso, sería una gran potencia humana, económica y demográfica. Una potencia extraordinaria”. Con éste epilogo, la respuesta de los mexicanos no puede ser sino de profunda vergüenza por una pérdida de la misma. Nadie puede negar su responsabilidad en el desastre, obvio es que en mayor grado corresponde a quienes con el poder en la mano lo han pervertido para ejercerlo contra la propia nación. Paradójico e inexplicable pero cierto. La retrospectiva de Pérez-Reverte es incuestionable, hoy puede servirnos si la rectificación fuese posible.

La voz de alarma del camino sin regreso la acaba de dar un Ejército que llega al agotamiento de vivir en la contradicción que la autoridad civil lo ha sumido. Ellos también son mexicanos, tienen familia y sufren como todos. El grito es definitivo: ¡Basta ya! La historia no puede seguir igual.