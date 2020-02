Respete los puentes y la hueva nacional

Me comenta un amigo, muy indignado por los sucesos en el país que en México uno parece vivir en un chiquero y que uno tiene que aprender a vivir en el popo, pero esto solamente es bueno para los cuchis no para los hombres. Uno no puede aceptar pelear o vivir en un chiquero si no es cerdo porque eso divierte a los cerdos no a los buenos mexicanos.

Por supuesto que existen muchos problemas y muchas formas de evadirlos y una de ellas es la distracción con otros temas, no trascendentes pero si lo suficientemente picantes para que se hagan buches de agua todo el día hablando de los escándalos y no de las soluciones que debemos emprender. Claro que estamos de acuerdo con el presidente de que se debe impulsar el conocimiento de nuestra historia pero esa es obligación de los maestros y esquema de las escuelas, no se puede atentar en contra del descanso bien ganado de los mexicanos y de que puedan conocer parte de su México en los pocos días que son de “puente” porque, si queremos darle en la madre al turismo nacional no debemos andar con tanto rollo y escándalos, muchos dicen que los puentes solamente promovieron el consumo suntuario y no es verdad, porque ese consumo solamente lo pueden realizar los que tienen recursos suficientes para esto y son una minoría y no son parte del infeliciaje nacional que se sigue conformando con los tacos, Clayudas, aguas frescas, tortas y los antojitos callejeros que se van encontrando en muchas partes del país. Si el presiente quiere que los mexicanos reconozcamos mejor nuestras fechas patrias y a los héroes que nos dieron la patria pues que le exija a los maestros que hagan su labor y para ello pediríamos que comenzara con el secretario de Educación y al SNTE y la CNTE porque de otra forma andamos dando palos de ciego y buscándole chiches a las culebras….

La realidad es que a lo mejor el presidente quiere que dejemos la hueva para los días de vacaciones y no entre los meses que hay puentes y desmadres, total es parte de la cultura nacional, ni modo que nos exija dejar de pensar que no nos podremos sacar la lotería, sembrar de temporal y pedir milagros a la virgencita de Guadalupe, ni modo que nos evite el fut bol e incluso los partidos de las series del beis en los que él goza tanto dando bateadas y cachando bolas, ni modo que nos evite el puente de Guadalupe-Reyes deberíamos entender que sin esos espacios de la hueva y la flojera a lo mejor los mexicanos nos encabronamos más y los mandamos mucho al carajo, total, ya demostramos que con o sin funcionarios y presidentes, los mexicanos seguimos en la joda y sobreviento con las esperanzas puestas en la lotería, en la bolita, en los milagros y en la siembra de temporal, pues es nuestra naturaleza, la hueva nacional es parte de lo que tenemos como forma de protesta y reclamos ante la falta de soluciones a los muchos problemas nacionales, que de gracias la clase política de que hay chistes y no reclamos por medio de protestas y manifestaciones, que hay memes en vez de mentadas directas porque ya no los aguantamos, que den gracias a que existen las peleas de box y las esperanzas de que algún pinche mexicanito le ponga en la madre a un gringo en una pelea, en que ganemos el campeonato en que tengamos más medallas aunque nos sirvan para un carajo, en que esperemos los cachitos de lotería y esperemos viendo un partido con un paquete de chelas y taquitos y botanas que nos venden los cuates del presidente que controlan la economía del consumo engordador para los mexicanos, que de gracias la clase política de que nos gustan las gorditas y a las señoras les encanta decirnos enfrente de las visitas: por favor gordito pásame las tortillas o sírvele otra copa al compadre y una cerveza más a la comadre. Que den gracias a que vamos en friega por los caminos a todos los santuarios para solicitar milagros con esperanza y fe, que salimos a los balnearios aunque sepamos que se mean en el agua y que no hay para más pensando en que algún día lograremos juntar dinero para irnos a Cancún y por eso, la propuesta del presidente de quitarnos los puentes, puede desatar sino una rebelión nacional un escándalo y muchas o muchos recordatorios familiares y sé que le vale, la necedad es de valientes y de políticos que logran dominar a las masas, pero debe de pensar en que no todo es chinga, él es el presidente, pues que trabaje, pera eso le pagan, pero a los demás nos hacen como que nos pagan y hacemos como que trabajamos, no más…

Pues es a todo dar que nos cuiden y sobre todo que los miembros del infeliciaje nacional determinado como el sabio pueblo nos de la mano en todos lados y nos regalen desde guajolotes a chiles de árbol y guisados de la región, que nos den sombreros y jorongos, que nos hagan limpias, los jodidos tenemos que pagar por ellas y no son baratas, tenemos que conseguir huevos de cocona y ramas de pirul y toda clase de hiervas que huelan bonito y llevar el mezcal o el aguardiente para la soplada y los círculos de juego, incluso cuando son de más fuerza pues llevar la mota y darse un toque antes de iniciar las ceremonias o comerse un peyote o tomar algunos hongos y esto pues sale caro, también si nos mandan a darnos baños de agua de mar pues hay que ir en peregrinación hasta la costa y hay que poner muchos bienes para remediar los males llevándolos al monte de impiedad, pues sí señor presidente, en serio, le respetamos y queremos, le admiramos su sencillez y su esfuerzo madrugador diario y las giras a los sitios del infeliciaje nacional pero la neta, no se ponga de pechito para que le faltemos el respeto y nos obligue a realizar manifestaciones para impedirle que se quiten los puentes nacionales que son la fiesta para los jodidos, los ricos pues pueden largarse cuántas veces quieran a su casas de campo o destinos de playas, pero los jodidos no, tenemos que tener el pretexto completo y este va con el día feriado del puente nacional y la neta, pues a muchos, les vale que sea el día de la constitución, total, nadie la respeta y es la niña más violada del país, nos vale que sea el día de Juárez porque muchos piensan que es el día de la primavera y por eso hay que festejar y bien podríamos hacer muchas comparaciones, pero lo que vale es que no quite los puentes, porque es atentar contra la hueva nacional y eso no se vale…el respeto a la hueva ajena es la paz…