Renuncia de Urzúa, cachetada al populismo; Herrera, a sacudirse funcionarios impuestos; ¿Collado, estrategia mediática?

Hasta por debajo de las piedras salieron los lambiscones a felicitar al presidente Andrés Manuel López Obrador por la salida de Carlos Urzúa Macías de su gobierno ¡como si él lo hubiera corrido..!

…

Desde los impresentables Félix Salgado Macedonio y Gerardo Fernández Noroña, hasta Ricardo Monreal Ávila, explicaron “la sabia decisión” de sacar del Gabinete al sospechoso de neoliberalismo y el tino de nombrar a Arturo Herrera Gutiérrez como Secretario de Hacienda.

…

Lo preocupante de Herrera fue la cara de súper preocupado que metió ruido a la presentación presidencial, por lo tanto, decidió salir a medios a explicar que la expresión de su rostro es porque “se trata de ser cuidadoso con un acto solemne”.

…

Así que la cara de funeral no es presagio de nada; no sean malpensados; lo cierto es que la renuncia de Urzúa Macías sonó a cachetada al populismo de la Cuarta Transformación, sobre todo por la frase, en la carta de renuncia, “discrepancias en materia económica hubo mucha, algunas de ellas porque en esta Administración se han tomado decisiones de política pública sin el suficiente sustento”.

…

Veremos si Herrera aguanta a los recomendados “de arriba”, como dice el clásico, porque el ex titular de Hacienda despotricó contra ellos: “Me resultó inaceptable la imposición de funcionarios que no tienen conocimiento de la Hacienda Pública. Esto fue motivado por personajes influyentes del actual Gobierno con un patente conflicto de interés”.

…

Y aun cuando medio mundo le da a Arturo Herrera buen crédito y el beneficio de la duda, falta el aval de la Cámara de Diputados, un formalismo que debió esperar el Ejecutivo para darle lugar al Legislativo, a pesar de tener mayoría de legisladores de Morena y aliados en San Lázaro.

…

Indudablemente, la noticia es una bomba, sin embargo, para los malpensados fue contrarrestada con otra noticia bomba: La detención del abogado Juan Collado, ese que se le vio cantando al lado de Julio Iglesias y el ex presidente Enrique Peña Nieto en la boda de su hija, acusado de lavado de dinero.

…

La sospecha se fundamenta en el despliegue del grupo de agentes en el restaurante Morton’s, en un operativo dirigido por la Fiscalía General de la República de Alejandro Gertz Manero, que bien pudo ser al día siguiente o antes del escándalo de Hacienda.

…

Para cerrar con broche de oro, María José Urzúa le regaló un cariñoso tuit a su padre con una espléndida fotografía de los dos en un cálido abrazo: “Muy orgullosa de ti, de tu trabajo y de tu congruencia, @CarlosUrzuaSHCP ”.

OMBUDSMAN (CNDH) RESPONDE ATAQUES; PIDE A LÓPEZ OBRADOR QUE SEA ‘CONGRUENTE’

“Están (la CNDH) promoviendo una posible violación a los derechos humanos”, sentenció el presidente Andrés Manuel López Obrador en una nueva andanada para desacreditar el trabajo -¿y autonomía..?- de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

…

Verdaderamente peligrosa la campaña contra los organismos autónomos que no se someten a la Cuarta Transformación. Esta vez, el organismo de Luis Raúl González Pérez cometió el “pecado” de pedir a las autoridades respeto para las demandas de los policías federales inconformes un día antes, este lunes.

…

No hay duda de que los golpes desde Palacio Nacional pretenden apuntalar la campaña de la Secretaria de Bienestar, María Luisa Albores, contra la CNDH, a la que llamó “aberrante” por la recomendación sobre las Estancias Infantiles y la crítica contra la posición de Alfonso Durazo Montaño contra los federales.

…

De nuevo sin presentar pruebas, el Ejecutivo aseguró que el organismo de derechos humanos guardó silencio cómplice con los gobiernos pasados. Seguramente no ha leído las cientos de recomendaciones, entre las que se encuentran casos que hicieron historia, como el de la desaparición del líder social guerrerense Rosendo Radilla, contra la Secretaría de la Defensa Nacional.

…

Otros casos, como el de Tlatlaya, los 43 desaparecidos de Ayotzinapa y la Guardería ABC, tienen expedientes bien estudiados por la CNDH, y como el Ombudsman no quiere quedarse callado, le pidió al presidente “congruencia”.

