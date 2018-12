Reforma educativa entre traición y veleidades políticas

Si la cuestión salarial ha enfrentado a los Tres Poderes de la Federación casi hasta el rompimiento, la Reforma Educativa podría convertirse en el mayor enfrentamiento de lo que queda de los partidos políticos dominantes en el pasado, a los que el movimiento emergente de Andrés Manuel López Obrador por poco los desaparece en una elección.

Si las disminuidas bancadas del PAN, PRI, PRD y MC deciden ir unidas, es posible que la reforma estructural más importante del sexenio pasado mantenga por lo menos una coma y no sea sepultada como lo prometió en campaña el entonces candidato presidencial de Morena.

La contrarreforma firmada ayer por el Presidente López Obrador pasará casi sin problemas por la Cámara de Diputados pues Morena cuenta con las bancadas del Verde y del PES, además que puede maicear a algunos legisladores del resto de los partidos bisagra para que se enfermen, viajen o simplemente lleguen tarde a las votaciones o se abstengan.

Pero el Senado puede ser el verdadero contrapeso, como ya lo hizo en dos ocasiones, en materia de fuero y de la Ley de remuneraciones de los funcionarios públicos.

En el Senado veremos qué tanto están dispuestos los senadores de oposición a comportarse como responsables, tal cual fue su promesa, pero también acordes a lo que sus partidos hicieron en el sexenio pasado cuando su unieron para aprobar las iniciativas propuestas por el llamado Pacto por México.

Se da por descontado que Miguel Osorio Chong, coordinador de los senadores priistas, sigue siendo leal a Enrique Peña Nieto aunque le negara la candidatura presidencial y, en correspondencia, el ex secretario de Gobernación manifestara su disgusto no asistiendo a la comida de despedida del ex mandatario con quienes fueron sus colaboradores.

En este contexto, la supervivencia o muerte de la Reforma Educativa se constituirá en referente de la Cuarta Transformación.

Ayer, al firmar la contrarreforma, Andrés Manuel mostró orgulloso la iniciativa y dijo a los profesores que el compromiso con ellos está cumplido. No especificó, sin embargo, a quiénes se dirigió, si a Elba Esther Gordillo, a la CNTE o al SNTE.

La cuestión es que al día de hoy no se puede dar por sepultada a la Reforma Educativa en la totalidad de los términos porque, ya está dicho, al menos en el Senado Morena no tiene las dos terceras partes de los votos necesarios para aprobar la iniciativa de López Obrador, a condición que la oposición camine unida.

Así que todo está en el concepto de lealtad de Osorio Chong, pero también en las manos del panista Rafael Moreno Valle que busca con afán convertirse en el más importante líder de la oposición parlamentaria, pero que en este caso concreto mantiene una vieja alianza con la profesora Gordillo, enemiga también de la Reforma Educativa de Peña Nieto; en las de Miguel Mancera, que no encuentra la manera de escapar de la mirada de Marcelo Ebrard y quizás consiga un poco de oxígeno si da gusto a Morena, y de Dante Delgado de Movimiento Ciudadano que se comprometió a luchar contra lo que calificó “el peor gobierno de la historia reciente del país”.

Como se ve, puras veleidades políticas, lealtad o traición determinarán el futuro de la educación.