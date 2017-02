Reforma a Ley General de Educación

Al inicio del periodo de sesiones, el Presidente Enrique Peña Nieto hizo uso de su facultad de presentar iniciativas preferentes y, con el fin de proteger a niños y jóvenes migrantes que sean deportados de Estados Unidos, puso a consideración del Congreso una propuesta para reformar la Ley General de Educación en materia de revalidación de estudios. Las modificaciones legales tienen como finalidad reducir, además de simplificar, los requisitos y procesos burocráticos para la inserción al sistema educativo, así como para la revalidación de estudios superiores en el país. Al respecto, tanto el presidente del Senado, Pablo Escudero, como el coordinador del PRI, Emilio Gamboa, aseguraron que en este tema existe plena voluntad de todos los partidos políticos de impulsar las acciones necesarias que apoyen a los mexicanos que sean víctimas de la “era Trump”, por lo que confiaron en que, en las próximas dos semanas, los senadores envíen a la Cámara de Diputados el dictamen para que se apruebe antes de que concluya el mes de febrero. En lo que va de su administración, el Presidente Enrique Peña Nieto sólo ha hecho uso de la figura citada en un principio una vez, en septiembre del 2014, cuando presentó, con carácter preferente, la iniciativa de Ley General para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, así como cambios a la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, todo ello orientado a expedir la normatividad encaminada a garantizar el ejercicio, respeto, protección y promoción del ya citado sector del país.

AGENDAS LEGISLATIVAS

Las agendas de los partidos en el Congreso son ambiciosas para este periodo ordinario de sesiones. César Camacho y Jorge Carlos Ramírez Marín, coordinador y vicecoordinador del PRI en San Lázaro, dieron a conocer los temas que impulsarán, entre ellos reformas al recién implementado modelo de justicia penal, ya que “se han evidenciado deficiencias”, dijo Camacho. Asimismo, la iniciativa para reducir de 500 a 400 el número de integrantes de la Cámara de Diputados, y de 128 a 96 el de senadores. La bancada priísta también se propuso discutir y aprobar la ley de combate a la tortura; la ley de seguridad interior y el mando policiaco; las reformas a la ley contra la trata de personas; la nueva ley general de archivos; la reforma para aumentar el salario de los trabajadores y la minuta para permitir el uso medicinal de la mariguana. Mientras, en el Senado, la bancada priísta, que lidera Emilio Gamboa, pretende sacar adelante iniciativas que contemplan la eliminación del fuero a los altos funcionarios del país, que podría incluir a diputados y senadores; la reducción de diputados y senadores plurinominales, y la Ley de Seguridad Interior.

SOLICITUD DE LICENCIA

Este jueves, el pleno del Senado aprobará la solicitud de licencia de Manuel Cota Jiménez, quien buscará ser el candidato del PRI al gobierno del estado de Nayarit. El también dirigente de la Confederación Nacional Campesina dio a conocer su decisión, el martes, a través de sus redes sociales, en las que aseguró: “Con gran gusto les comparto que después de platicarlo con mi familia he decidido solicitar licencia a mi cargo como senador de la República para en los próximos días registrarme, ante mi partido, como precandidato a la gubernatura de nuestro maravilloso estado. Este es para mí un gran sueño por el que he trabajado toda mi vida, poder servir a mi gente, a mi pueblo. He recorrido cada rincón de Nayarit; conozco lo que nos duele, lo que nos motiva, lo que necesitamos, y quiero, junto a mi familia, seguir trabajando, con toda la gente, ahí donde están las necesidades para poder construir el estado que merecemos. Sé que trabajando juntos nada será imposible”.

HONOR A QUIEN HONOR MERECE

No hay duda de que uno de los senadores que se distingue no sólo por su amabilidad y buen trato, sino por ser uno de los más activos, es Enrique Burgos García. Y es que el ex gobernador de Querétaro, que preside la Comisión de Puntos Constitucionales, donde se han gestado grandes reformas, fue muy reconocido y felicitado por el gran trabajo que realizó como diputado constituyente. Durante los trabajos de la décima reunión plenaria de los senadores del PRI, el coordinador, Emilio Gamboa, destacó la aportación que el senador Burgos hizo para la creación de la primera Constitución de la CDMX.

COMPROMISO REFRENDADO

El legislador, por el estado de Sinaloa, Aarón Irizar destacó que es urgente que ante la política discriminatoria de Donald Trump, el Congreso apruebe, antes de que concluya este mes, la iniciativa preferencial del Presidente Peña Nieto en materia de educación. El senador priísta refrendó el compromiso de su bancada de respaldar al Ejecutivo en la defensa de los migrantes mexicanos.

PRESENTE

El presidente de la Comisión de Movilidad del Senado, Jesús Casillas Romero, obsequió una bicicleta al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, para facilitar su tránsito por la Ciudad de México. No hay duda de que ante las marchas y bloqueos que se presentan a diario, el presente le será muy útil al encargado de la política interior del país, pues cada día es más difícil circular por la capital. Por otra parte, Osorio Chong dio a conocer que se revisan mil 500 casos de quienes promovieron los actos vandálicos a principios de enero.

MARCHA CIUDADANA

La presidenta de Causa en Común, María Elena Morera, encabezará, junto con otras organizaciones sociales, como el Centro de Estudios Espinosa Yglesias, Fundar, Instituto Mexicano para la Competitividad, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Instituto Mexicano y Democracia, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, UVM, UNAM y UNITEC, entre otras, la “Marcha Ciudadana por el Respeto para México”, que se llevará a cabo, el próximo 12 de febrero, del Auditorio al Ángel de la Independencia. Morera es una mujer que desde su trinchera ciudadana se ha mantenido activa para cambiar los destinos del país; hace unos días, al encabezar la inauguración del Foro Anticorrupción Policial y la firma del memorándum de entendimiento para implementar el modelo en referencia entre la organización que encabeza y los gobiernos de cinco estados, llamó a rescatar a las corporaciones de los vaivenes políticos y sanearlas, toda vez que, dijo, “la corrupción policial es uno de los principales obstáculos para recuperar nuestra seguridad”.

jesushectormunoz@gmail.com

WWW.hectormunoz.com.mx

@jhectormunoz

Facebook: dr jesus hector muñoz escobar