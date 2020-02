Recuerden, el nueve nadie se mueve

Mucho se podrá especular sobre las consecuencias de un movimiento mundial de protesta donde más de la mitad de la población exige sus derechos y reclama el respeto a su persona. Muchos dirán que en este asunto hay “gato encerrado” que hay manipulaciones, pero en verdad creemos que no hay fuerzas políticas contrarias al gobierno de López Obrador que tengan la capacidad de influir y encabezar una protesta de tal magnitud, donde lo que se busca es la liberación y el respeto.

El presidente debe conocer que al final de cuentas no hay grupos políticos de oposición porque ya no hay partidos, solamente pequeñas mafias que sostienen las siglas y disfrutan de los dineros que les proporcionamos los mexicanos. Así que sin duda no hay forma de que algunos “reaccionarios” o “revolucionarios” de esos que pegan con la izquierda y cobran con la derecha sean los que encabecen una manifestación de tal nivel de protesta y de que tal movimientos mundial y nacional sea en contra de su “gobierno”, en este caso, presidente, no hay duda de que ni lo “pelan”, claro que reclaman su acción para proteger la integridad de sus personas, el respeto y el valor que les debemos todos como sociedad, es un reclamo justo, valedero y valioso que sin duda alcanzarán, sobre todo, en un acto DEL SILENCIO Y DE LA NO ACCIÓN, DONDE, EL NUEVE, PUES NADIE SE MUEVE, se escucha el reclamo y el valor de las mujeres.

El presidente tendrá claro el que en México después de su elección no quedo ningún partido de oposición, es más, ahora se sabe que en sus ajustes han declarado que han dado de baja a sus militantes a más de siete millones y esto nos dice que se quedaron como simples grupitos que no tienen ni representación ni fuerza y es lógico que si el presidente declara que la enorme manifestación de protesta que se genera para el día nueve de marzo está manipulad por los grupos de la derecha, él mismo les está brindando fuerza y representatividad, algo que no tienen.

Ya se prepararan los grupos internos de Morena en muchos de los estados donde se inician los procesos electorales para el cambio de gobernadores y de diputados, las luchas internas y por supurado que en muchos sitios se promueven o se van dando el acomodo de los posibles “suspirantes y esto tiene razones válidas ya que es fácil mostrar que con el simple apoyo del movimiento y el visto bueno de AMLO, casi, podrían asegurar que los elegidos tienen el voto y la elección ganadas, y no me vengan con que AMLO no interviene en la elección política porque eso no es cierto, conoce las reglas del juego, y negando, va actuando e imponiendo, sutil y firmemente, por esa razón, independientemente de que, por ejemplo, en Oaxaca, al platicar con los senadores, Susana Harp, Salomón Jara y Raúl Bolaños les dijo que de ahí saldría el gobernador y se ha interpretado como una arranque para ver la resistencia y la capacidad de desgaste que puede soportar el que vaya a triunfar, también se están imponiendo casos que dicen o piensan que también tienen mano, porque si de changar se trata, también son de la orquesta, y para ello, el director del ISSSTE y el Auditor General de la Federación, David Colmenares sienten que tienen elementos y grupos que les darían oportunidad de alcanzar la gubernatura, y esto no quiere decir que esta mal AMLO, al contrario, demuestra que en Oaxaca hay una buena cantidad de “caballada” no tan flaca o escasa como en otros estados, y esto es bueno, porque cuando menos veremos no una “pelea a todo dar” sino una lucha por el poder donde contarán muchos factores, sobre todo la simpatía de los grupos estatales dejando a un lado a los viejos políticos como los que andan zopiloteando por medio de CCE, los ex priistas ahora convertidos en estrategas panistas al lado de Gabino Cué y su hamponcete de cabecera Jorge, el Coco, Castillo, como es Diódoro Carrasco, o como se proyecta cuando menos el presidente Municipal de Oaxaca, García Criollo Jarquin o alguno que otro político que anda en las tareas indigenistas, en fin, en Oaxaca, tierra de políticos y grillos pues las cosas no serán sencillas y al final de cuentas el dedito de López Obrador, será invisible, pero se sentirá en la elección.

Y en procesos como el de Oaxaca, se generan movilizaciones de poderosos grupos políticos y “sociales., los maestros, los universitarios, los transportistas, los sindicales e incluso los grupos amafiados o mafiosos que controlan muchos sitios en la producción y tráfico de drogas y no se podrá negar que, hoy en día, digan lo que digan hay una enorme influencia entre los vendedores ambulantes y comerciantes controlados de los mercados y la central de abastos donde los “financieros y prestamistas Colombianos y mexicanos tienen gran control, y ellos, también juegan, PORQUE DE OTRA FORMA TENDRÍAN QUE COMENZAR CADA SEIS AÑOS A BORDAR LOS INTERESES, COMPLICIDADES Y SOCIEDADES, y en ello pierden tiempo y dinero. El poder del huachicol, por ejemplo, será un factor vital en los cambios que se generen en Puebla o Veracruz y tan es así que comenzaron ya las vendettas entre los grupos con el asesinato del “rey del huachicol” acontecido en una de las zonas más importantes de Puebla, de ahí, con la conexión del huachicol en su explotación y saqueo estarán Hidalgo, Estado de México, parte de Oaxaca en la Zona Mixteca, Tlaxcala, Guanajuato, Michoacán, Jalisco, en fin, la geografía del delito nos marcará la importancia y fuerza de los grupos y de cómo se manipularán por sus socios y cómplices que están ligados a la política, empresariado, especuladores financieros, financieros, policías y fuerzas armadas, a los funcionarios y los propios grupos internacionales que son los que en realidad mandan a los locales, así que a pesar de que no hay “oposición”, tendrán que imponerse muchas candidaturas para evitar las confrontaciones ligadas a los grupos de poder que siguen imperando, con el acuerdo de la mafia del poder en México…donde muchos de sus socios andan muy cerquita de AMLO…