Rechazan dolientes luto oficial por defunciones de la epidemia

Estamos ya de lleno a la peor tragedia que viven (vivimos) en el país, miles de hogares de nuestros compatriotas, que aunque realmente son muchas las víctimas afligidas que la están padecido, y no sabemos hasta donde va a llegar el número de muertos. Llevamos más de 70 mil, es triste aceptar y entender el estado de ánimo y las penas en que se encuentran la mayoría de ellas, sobrellevando el doloroso sentimiento de todos los familiares, en esta epidemia Corona-virus, sobre la generalidad de padres, madres, hijos o de cualquier parentesco.

Terminantemente, lo piden no quieren consuelos políticos ni fechas históricas, lo manifiestan que sufrir los dolorosos mementos que se han vivido en todo el territorio nacional con el personal de las dependencias de la Salud es ejemplar. Piden que se eviten en todos los niveles del gobierno, dar el pésame o como se llame la contrición política natural del 19 de septiembre en el Zócalo, junto al recuerdo irresponsable sobre el luto que han sufrido miles y miles, por las defunciones imperdonables, entre la sociedad mexicana, las cuales rechazan de ser cierto ese día o cualquier otro, que el gobierne declare luto nacional por las muertes de sus familiares. El No Gracias se repite entre ellos. Respetémoslo.

En realidad predomina entre la gente que sufre los protocolos de control del virus 19, la idea de que se agilice la operación de vacunas eficientes, tan pronto como sea posible. Cifran esperanzas en la declaración del Presidente de la Republica, sobre el avance de la investigación mexicana- inglesa del Astra- Zeneca.

Aunque los avances coinciden con la tesis de México de que no se apuesta por ninguna vacuna en lo particular, sino que se observan los trabajos de investigación de cuando menos la Norteamericana, la Rusa, la China, la Hindú, la de la UNAM y las que me faltaron.

Coincidimos con todos ellos. Hay que salvar vidas y evitar más muertes.

Están servidos.

[email protected]