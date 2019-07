Recesión en puerta si AMLO no rectifica; Herrera a demostrar que no es títere; Financial Times NO se disculpa

Aún no se recuperaba del periodicazo del Financial Times (FT), cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador recibió la noticia después de la conferencia mañanera: el Bank of America declaró a México en ‘recesión técnica’.

Esto es, el segundo trimestre consecutivo se contrae la economía, lo que se traduce en pésimas noticias para la Cuarta Transformación a pesar de que insisten en la política del avestruz y el “vamos requetebien”.

Por la mañana el mandatario exigió al rotativo inglés que ofrezca disculpas a México porque: “Ese periódico con todo respeto debe ofrecer disculpas porque se quedó callado mientras se imponía la corrupción en México, nunca dijo nada, al contrario, aplaudía el que se llevaran a cabo las llamadas reformas estructurales”. La corresponsal en México Jude Weber señaló que el FT no tiene por qué disculparse

El Financial ironizó al decir que López Obrador debe dejar ‘sus datos’ y asumir la realidad económica del país por las malas decisiones tomadas. Basta leer la carta de renuncia del ex Secretario de Hacienda Carlos Urzúa Macías -quien por cierto ya regreso al Tec de Monterrey a dar clases- para ver las señales de alarma ahí planteadas.

Y para todos los que esperaban datos más concretos de los desencuentros entre Urzúa y la titular del SAT, Margarita Ríos-Farjat, esta confesó que “Las diferencias son de estilo, no me gusta contribuir nunca a las elucubraciones, me gusta mantener un papel serio“.

Para colmo, el problema de la ‘recesión técnica’ que dice el Bank of América se agrava de seguir la contracción, y será decretada recesión real. Ahí sí cuidado, los inversionistas y capitales extranjeros pueden emprender vuelo, y el nuevo titular de la SHCP Arturo Herrera Gutiérrez tendrá que demostrar que no es títere de decisiones financieras caprichosas, ni de nadie.

Así que Alfonso Romo Garza, el nuevo hombre poderoso de Hacienda,

deberá usar todas sus relaciones empresariales e industriales para evitar una espiral negativa donde los partidos de oposición huelen sangre.

AMLO NO FRENA LA POSIBILIDAD DE AMPLIAR EL MANDATO PRESIDENCIAL, COMO LA GUBERNATURA DE BAJA CALIFORNIA

No se comprometió el presidente a ponerle freno o candado a una posible escalada federal de la ampliación del mandato en Baja California, avalado por el Congreso y tres de cinco municipios, por lo cual se alarga la gubernatura del morenista Jaime Bonilla de dos a cinco años.

En la conferencia mañanera Andrés Manuel López Obrador se limitó a decir: “Eso no va a pasar, la gente ya no se deja, los legisladores no son empleados del Ejecutivo”, y remató con la frase: “eso pasaba porque se ordenaba desde la Presidencia” ¡ajá..!

Así que la intención está en el zigzagueo que no admite el compromiso tácito, esto es, bastaría con que dijera: “Voy a sugerir con firmeza a las bancadas de Morena que no se promueva un cambio legislativo para modificar el periodo presidencial, y si lo llegan a hacer, no lo promulgo”.

Lo aprobado en Baja California es a todas luces inconstitucional, pero falta que las controversias presentadas pasen la aduana del Tribunal Electoral de la Federación y de la Suprema Corte de Justicia de Arturo Zaldívar lelo de Larrea.

Sin embargo la intención está ahí, justificada en el caso de BC por la presidenta de Morena Yeidckol Polevnsky, cuya voluntad no se mueve sin señales de ‘arriba’, como dice el clásico. Así que el antecedente quedará para lo que se ofrezca a nivel federal, antes del 2024.