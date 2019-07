Rebelión de Policía Federal ‘levanta cejas’ en Ejército y la Marina por deseo de AMLO de convertirlos en Guardia Nacional

La rebelión de la Policía Federal levantó cejas de admiración y tuvo eco en la otra parte de la Guardia Nacional: los militares de la Secretaría de la Defensa de Luis Crescencio Sandoval y la Marina de Rafael Ojeda Durán.

…

Nada bien fueron tomadas las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador en entrevista con el periódico La Jornada previo al AMLOFest del lunes: “Si por mi fuera, yo desaparecía al Ejército (y la Marina, lo dice más adelante) y lo convertía en Guardia Nacional (GN)”.

…

EL presidente argumentó trabas legales para hacerlo, sin embargo, por el obstinado pecho del profeta los verde olivo saben que NO descansará hasta lograrlo, y no será en mucho tiempo porque a la Guardia no se le ven pies ni cabeza.

…

Tampoco se en las hordas de entusiastas que quieran alistarse, así que los militares que sirven para todo, para construir aeropuertos, combatir el crimen, sembrar arbolitos, auxiliar en tragedias naturales y mucho más, son el Plan “B” (o “A”) para nutrir a la GN.

…

Por eso la reacción de la Policía Federal -cuyo nuevo Comisionado es nada menos que Luis Rodríguez Bucio, también Comandante de la GN- es de rechazo a enrolarse con el nuevo aparato de Seguridad Pública por múltiples razones conceptuales, organizacionales y laborales en el deambular de Alfonso Durazo Montaño, que de Secretario de Vicente Fox Quezada, pasó a dirigir la seguridad pública del país.

…

Sin embargo no se había escuchado antes de boca de un presidente de la República la amenaza de desaparecer a las Fuerzas Armadas. Una decisión de gran envergadura, que implica un profundo cambio estructural en el Estado Mexicano y por supuesto involucra a los tres poderes y a todos los sectores.

…

No hay temor de que una consulta a mano alzada, o con papelitos en urnas ubicadas en lugares ‘adecuados’, defina la existencia del Ejército y la Marina ¿o sí..? aunque el cacareado “cambio de régimen” puede tener significados insospechados.

…

Habrá que preguntarle lo que eso significa a los ideólogos de la 4aT John Mill Ackerman, a Paco Ignacio Taibo II, Gibrán Ramírez, Hernán Gómez, Sabine Berman, Epigmenio Ibarra… iba a decir a Porfirio Muñoz Ledo pero ya lo consideran muy imprudente por eso del reclamo en el trato a los migrantes por órdenes de Donald Trump.

…

Y una vez declarado México como país pacifista, y las Fuerzas Armadas cambiadas a Guardia Nacional, según la persistencia de López Obrador, la defensa de la patria por alguna amenaza extranjera la haríamos todos los mexicanos, y a esto no estarían obligados Ackerman, Taibo ni Hernán ¡A poco no le dan ganas de entonar el Himno Nacional..! ese que NO entona el presidente en actos públicos.

AMLO CONTRA FEDERALES: MENTIROSOS, ‘AMOTINADOS’ SIN CAUSA JUSTA; ¡PREPARAN GOLPE DE ESTADO! ALUCINA NOROÑA

Nada interrumpe la práctica beisbolera del presidente Andrés Manuel López Obrador, ni siquiera el ‘motín’ -como lo califica él en un videomensaje- de la Policía Federal por defender sus derechos laborales.

…

Después de la clínica de fildeo, el Ejecutivo dijo que NO había causa justa en la protesta, que no se estaba despidiendo a nadie, ni se les obligaba a pasar a formar parte de la Guardia Nacional.

…

Los más alucinados como Gerardo Fernández Noroña y Epigmenio Ibarra hablaron de crear las condiciones previas a un Golpe de Estado y un amotinamiento fabricado por el ex presidente Felipe Calderón Hinojosa, bueno, hasta fue comparado con Victoriano Huerta ¡NO fumen de la fumigada..!

…

Pero las escenas fueron de alerta desde las 3 de la mañana, y el presidente tuvo que responder con titubeos en la mañanera por la información incompleta del bloqueo en el Centro de Mando de la Federal en Iztapalapa.

…

Los enfrentamientos agregaron tensión a la llegada de Patricia Trujillo, Comisionada de la Policía Federal ante la Guardia Nacional, enviada a calmar los ánimos, a negociar con los amotinados y convencerlos de regresar a sus puestos de trabajo.

…

El rostro de angustia de la mujer policía empezó a cambiar hasta sentirse mal, tuvo que ser auxiliada en todo momento para blindarla ante alguna agresión física, afortunadamente todo quedó en empujones y gritos de “¡traidora, traidora!”.

…

El bloqueo de carreteras, de edificios y espacios, terrenos de trabajo de las Divisiones de la PF metió el tema al Congreso. En la Cámara de Diputados el debate se encendió con Noroña y su usual radicalismo desbordado y grosero.