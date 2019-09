Realismo presupuestal el domingo

Este domingo, la Cuarta Transformación se dará un baño de realismo con el proyecto de Presupuesto para 2020.

Es de imaginar las horas amargas que en vísperas del cumplimiento de los tiempos del Congreso de la Unión están pasando el Presidente López Obrador y su secretario de Hacienda, Arturo Herrera, para convencer al pueblo de que aún con lo poco que habrá podrá seguir siendo feliz, feliz, feliz.

Llegó el momento de las sumas, restas y divisiones porque no hay mucho para multiplicar, pues en cuestiones presupuestales no se puede bordar en la fantasía; todo se reduce a números reales.

El entorno internacional no es el mejor, a pesar de los esfuerzos del gobierno para satisfacer las exigencias de Donald Trump.

Hagamos lo que hagamos, él tiene sus propios problemas electorales, que podrían obligarlo a no aprobar el nuevo tratado comercial e inclusive a desechar el que sigue vigente, de tal suerte que quizás tengamos que esperar hasta 2021 para saber a qué atenernos.

A esto hay que sumar la recesión mundial.

Nuestros problemas internos son más que conocidos como para desperdiciar espacio enumerándolos.

La ventaja es que el secretario Herrera es hombre realista y valiente, lo que garantiza que en sus encuentros, a solas, con el Presidente, para hablar de programas, inversiones y proyectos, lo hará con verdad, sin temor a provocar su disgusto.

Su tarea no es fácil. Para citar sólo un ejemplo, ¿cómo decirle que la refinería de Dos Bocas debe esperar un poco más de tiempo porque no hay dinero?

Para fortuna del país, no todo es negro.

Ya se tomó la decisión de que en materia petrolera, la iniciativa petrolera participe sola en todo lo que sea aguas profundas, mientras Pemex se reserva aguas someras y tierra firme.

Más aún, en el tema más polémico que enfrenta, la extracción de crudo y gas, se acudirá a la retórica para salir del problema en que los extremistas metieron al Presidente.

Por lo pronto, en lo que se refiere a la exploración y producción petrolera, se mantendrá el presupuesto actual y, con suerte, se incrementará un poco, pero de ninguna manera llegará la inversión a los niveles del Plan de Negocios de Pemex.

Herrera está obligado a demostrar al país que, ahora sí, las políticas públicas se están tomando con “suficiente sustento… con base en evidencia… (y)… libre de todo extremismo”, y no, al contrario, como denunció Carlos Urzúa al renunciar al puesto que hoy ocupa.

Y para convencer a los diputados y al país, su proyecto de Presupuesto deberá ser realista por más que no guste a quienes hacen cuentas alegres.

Es el mejor servicio que puede prestar al Presidente.