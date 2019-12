Raza de sobrevivientes

Por ocioso aburre el debate sobre si inicia o no una nueva década; al final se trata sólo de una discusión bizantina, un problema entre expertos en semántica y calendarios. A lo que a mí corresponde, me basta saber que en punto de las 12 de la noche empieza el 2020 y termina el 2019, que para muchos de mis mejores amigos ha sido una pesadilla que amenaza extenderse por cinco años más.

En mi caso también, por la hermandad que con algunos de los perseguidos me une, pero, además, de desvelo pensando en cada una de las 365 noches qué hacer para sobrevivir en un entorno para el que no estaba preparado.

No me tomaron de sorpresa; de ninguna manera. Muy a tiempo, desde que construyeron la derrota de Manlio Fabio Beltrones en el PRI, me percaté de que el estado de cosas cambiaría por razones que no viene al caso enumerar, pues son bien sabidas y ya son materia de historiadores, sin embargo, permítaseme acotar que por ingenuidad, inadmisible a mi más de medio siglo en el oficio, llegué a pensar en la existencia de un Plan B que al menos ayudara a no compartir la muy extendida creencia de comisión de traición. No existió plan alterno, pero sí rendición anticipada.

No había manera de prepararse para sobrevivir el futuro si apenas se podía vivir el presente.

Simplemente ocurrió y heme aquí con los míos intentando encontrar la manera de seguir haciendo el periodismo, en los términos que lo entiendo, en un contexto adverso en el que una de las tantas estrategias de perpetuación, tanto como sea posible, incluye silenciar sin violencia, por mera muerte natural, a las voces discordantes con la nueva realidad.

Ni nostalgia ni fatalismo hay en todo lo anterior; simplemente realismo.

Concluyo la década, o empiezo la nueva, dispuesto a dar la pelea al estilo de la casa. Nunca, ni en los que parecían los mejores momentos, hubo condiciones ideales; hasta en ellas hubo persecuciones, sin embargo, las de hoy han sido, y serán, las más difíciles.

Las enfrento con una ventaja; nada me une al grupo gobernante, excepto una excepcional relación heredada a uno de los mejores hombres del priísmo que me ha permitido estar, como en los mejores tiempos, como testigo y hasta protagonista en el centro de asuntos álgidos para el nuevo gobierno. Nada tiene que ver con el área de prensa de la Cuarta Transformación.

Ya el tiempo dirá si los Bustillos fuimos capaces de navegar con nuestros propios medios en los mares procelosos que presagian naufragios periodísticos, no sólo el nuestro.

Por lo pronto, que a nadie sorprenda que sigamos aquí porque somos una raza de sobrevivientes lista para relatar en IMPACTO lo que ocurra, y en especial lo que, como decía don Francisco Galindo Ochoa, nos consta, que es mucho.