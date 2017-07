RAÚL CERVANTES, TRANQUILO EN CASO DUARTE, COBIJADO POR SUS COMPAÑEROS SENADORES

¿A poco el compañerismo es problema para los senadores..?, porque el coordinador de la bancada del PAN, Fernando Herrera Ávila, criticó la actuación del Ministerio Público en la audiencia de Javier Duarte de Ochoa, pero NO lo llama a cuentas.

…

El también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) avaló el nombramiento de Raúl Cervantes Andrade, colega de Legislatura, como procurador general de la República, igual que el de su antecesora, Arely Gómez González.

…

¿Será que entre familia legislativa hay trato preferencial..? Habrá que repensar el inconveniente de nombrar a compañeros de Cámara en puestos tan importantes como la procuraduría, y de la próxima Fiscalía General de la República.

…

El amiguismo resulta cómodo para los miembros de la misma cofradía, pero letal para el resto del país, y todavía falta eliminar el pase automático, de procurador a fiscal general, iniciativa enviada por Enrique Peña Nieto al Congreso. ¡Ah!, pero NO debe preocuparse Raúl Cervantes. ¡Seguramente le echarán la mano sus camaradas senadores..!

EL PANISTA CÉSAR NAVA, JUNTO A DEL TORO, EN LA DEFENSA DE JAVIER DUARTE

Muy concentrado en la defensa de Javier Duarte de Ochoa, pero a la sombra y a la derecha de Marco Antonio del Toro Carazo, se encuentra César Nava Vázquez, ex secretario de Felipe Calderón Hinojosa en Los Pinos.

…

¿Quién lo iba a pensar? ¡El calderonismo defendiendo al ícono de los gobernadores corruptos..!, y también lo hacen con Elba Esther Gordillo, pero la sociedad NO es nueva; resulta que el ex presidente del PAN otorgó contratos multimillonarios a su “socio oculto”, Del Toro Carazo -de origen costarricense, pariente del ex presidente Rodrigo Carazo Odio-, cuando era director jurídico de Pemex en el 2002.

…

Un negocio redondo que continúa hasta la fecha, pero no vayan a pensar que el superdepa de Polanco, de millones de dólares, salió de ahí, porque Pemex demandó en EU a Nava Vázquez en el 2013, por fraude, al impedir el cobro de un cheque de 102 millones de dólares a favor de la petrolera.

…

Habrá que preguntarle a Calderón Hinojosa si estuvo al tanto de la relación de negocios de su ex particular, ya que lo impuso en la presidencia del PAN después del fracaso de Germán Martínez Cázares, y si lo piensa recontratar ahora que dice regresar a Los Pinos.

¿Y LAS MEDIDAS ANTICORRUPCIÓN DEL PAN..? NOTARÍAS DE ERUVIEL A ULISES Y GÁRATE, INSOSTENIBLE EN EL INE

Una ola de indignación provocó en el panismo la revelación de las notarías “regaladas” por el gobernador Eruviel Ávila Villegas a la esposa de Ulises Ramírez, Luz María Angélica Alatorre, y a Lorena Gárate, hija de Francisco Gárate Chapa, representante del PAN en el INE.

…

Los grupos antagónicos a Ricardo Anaya Cortés reclaman una investigación a fondo por parte de la Comisión Especial Anticorrupción de Luis Felipe Bravo Mena y emprendieron una campaña de descrédito por la derrota de Josefina Vázquez Mota en el Estado de México, atribuida a corruptelas y la cercanía de Gárate con el presidente de Acción Nacional.

…

Difícil exigir la autonomía del Sistema Nacional Anticorrupción y el fiscal si NO se predica con el ejemplo, y aun cuando el regalo de las notarías los haya tomado por sorpresa, es necesaria una respuesta del CEN del PAN ante la sospecha del trabajo de Ulises a favor del candidato del PRI, Alfredo del Mazo Maza, y Enrique Ochoa Reza.

…

Peor aún, la posición de Gárate en el INE parece insostenible, un elemento clave en las elecciones del 2017, en la víspera de la apertura del proceso electoral 2018.

