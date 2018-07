¿Quién se atrevería a vengarse de López Obrador?

Andrés Manuel López Obrador debe aprender de los dolores de cabeza que el uso irreflexivo del Twitter le ha producido a quien pronto será su homólogo, Donald Trump.

Hace bien en lamentarse de la millonaria multa que el Instituto Nacional Electoral impuso a su partido por la presunción de que utilizó el fideicomiso creado por militantes distinguidos de Morena para auxiliar a los damnificados del sismo como un sistema paralelo de financiamiento prohibido.

Quizás tenga razón en la inexistencia de inmoralidad en el uso del dinero, pero sus abogados deben probarlo primero antes de entrar en descalificaciones.

El golpe del INE dio en donde más duele, pues pone en duda la divisa más importante de Morena y su candidato presidencial, la honestidad. Es decir, le dieron en el eje de flotación.

El próximo Presidente de México tiene derecho a argumentar que Morena no cometió ilegalidad y que “nosotros no somos corruptos”, pero lo que no es fácil de entender es su calificación a la resolución del INE como “vil venganza”.

¿Quién, aún con elementos incuestionables, tendría los pantalones suficientes para ejercer venganza contra Morena y el candidato presidencial ganador después del avasallante resultado electoral?

No imagino a Lorenzo Córdova y a sus consejeros armándose de valor para ejercer venganza anticipada contra Andrés Manuel sólo por su decisión, ya anunciada, de que les bajará los salarios.

A estas alturas de la circunstancia nacional, ni siquiera el procurador Alberto Elías Beltrán tiene arrestos para seguir adelante en el caso de Manuel Barreiro y la presunta vinculación de Ricardo Anaya en lavado de dinero, como fuentes oficiales lo dejaron sentir durante la campaña.

Y eso que Anaya también perdió y no tiene manera de cumplir sus amenazas.

¿Cómo, entonces, alguien podría tener el valor necesario para vengarse, precisamente ahora, de quien ya tiene un poder irresistible al que sólo los temerarios se atreverían desafiar?

Tal vez lo prudente en el candidato ganador sería aceptar que no todos en Morena son como su líder predica y, a continuación, sacudir el árbol y arrojar al bote de la basura los frutos prohibidos. Si lo hiciera se llevaría, sin duda, una carretada de aplausos porque podría presumir que predica con el ejemplo y que, como ha dicho, el buen juez empieza en casa.

En todo caso, por su condición de casi Presidente no debe ser él quien saque la cara por quienes podrían haber cometido “fraude a la ley” mediante acciones “opacas, dolosas e inmorales”, conforme a los consejeros del INE.

Por ejemplo, la presidenta de Morena, Yeidckol Polevnsky, ya dio un paso importante. Ayer por la tarde, con Pepe Cárdenas en Radio Fórmula, aceptó que fue un error no informar al INE la creación y operación del fondo.

“Tiene toda la razón Ciro (Murayama, el consejero del INE). No les informamos… me declaro culpable porque vengo del sector empresarial … he sido candidata externa, pero nunca estuve dentro de un partido…no creí que era algo que se tenía que informar y no informamos; entonces, si hay una falta … me acuso culpable; acepto la responsabilidad de no haber informado … fue una falta mía … no creo que Morena actúo fuera de la ley: Si me tienen que cargar una culpa será la de no haber informado que se había creado… que se había hablado de este tema en el Consejo (de Morena) que se creara un fideicomiso independiente…. (pero) ni un peso salió de Morena; ni un peso entró a Morena … ¿cuál falta? Sólo no haberles informado; fuera de eso, no ha habido ninguna otra falta…”.

Y luego su interpretación de que todo se debe a la molestia por el anuncio de la baja de salarios que, en efecto, ha causado molestia.

La explicación de Yeidckol adolece de una falla: Es posible que todo tenga que ver sólo con su inexperiencia en el tema porque es nueva en cuestiones partidarias, pero su falta de conocimientos pudo ser subsanada por Horacio Duarte, él sí experto en cuestiones del INE, en donde representa a Morena.

En fin, como sea, Andrés Manuel debió darse un respiro antes de utilizar el tuit al estilo Donald Trump porque, insisto, ¿quién se atrevería a ejercer venganza en contra suya?

Ni Lorenzo Córdova disfrazado de El Llanero Solitario.