¿Quién puede sustituir a AMLO?

IMPACTO DIARIO LUNES 2 MARZO 2020

EN LA EMERGENCIA POR EL CORONAVIRUS SE RECOMIENDA, EN MÉXICO, SE SUSPENDAN LOS SALUDOS DE MANO, ABRAZOS Y BESOS.

Que no nos vengan con cuentos chinos, la realidad es que todos debemos mantenernos informados sobre las mejores formas de mantenernos alejados de los contagios del coronavirus, hay que lavarse las manos constantemente, mantenernos alejados de gente que tosa y estornude, evitar la aglomeraciones y multitudes, no tocarse la cara ni meterse los dedos en la nariz, en fin, si tenemos dudas hay que consultar a los especialistas y estar atentos a las informaciones y sitios donde nos pueden atender en una forma urgente y adecuada, se recomienda, también, mantenernos bien hidratados tomando agua simple, no refrescos ni chelas o cubitas, y sobre todo, los medios de comunicación tenemos que mantener un alto nivel de credibilidad y de seriedad, no politicemos este daño y emergencia con temas políticos que pueden generar desviación en la comunicación y provocar graves daños.

Entendemos que el presidente sabe bien a qué se arriesga al decir que él continuará con las reuniones masivas, y por supuesto, tomándose fotos y saludando y abrazando a sus seguidores y admiradores, es una postura valiente, personalmente adecuada para un líder, pero peligrosa para un mandatario. Nada más imaginemos lo que ocurriría si López Obrador de pronto cae gravemente enfermo por contagio de coronavirus, por principio se terminarían con las mañaneras y se perderían muchas voces que pudieran orientar en casos de emergencia, y hay que tomar en cuenta que la voz privilegiada para dar notas y orientaciones en las mañaneras solo es la de AMLO, los demás tienen que esperar las instrucciones del presidente para opinar o comunicar, y este asunto le ha resultado provechoso y bueno, tiene alto impacto entre la gente y goza de enorme credibilidad y brinda confianza a sus seguidores que son incondicionales y llegan al dogmatismo, pero eso es lo de menos, lo grave es que el presidencialismo montado por AMLO no cuenta con los instrumentos que le puedan operar en casos de emergencia o en el caso que nos falte por enfermedad o causas más graves.

¿Quién podría tomar el mando en lugar de AMLO?, ¿un mando aunque fuera momentáneo y de no muchos días?: Algunos piensan que hay fuerza suficiente y valor y entendimiento en Marcelo Ebrad que en lo general ha logrado contener graves conflictos y a los cuales AMLO le ha confiado el atenderlos, sabe de política, tiene experiencia, sabe estar en la quinta chía y estar perseguido y vapuleado y tener la paciencia para esperar y levantarse.

Claudia Sheinbaum es una colaboradora de alta confianza, sabe cómo se mueve AMLO y qué necesita, parece que se enchufa directamente en el paso que lleva y en los temas que le interesan al presidente, sabe de administración y tienen mano firme y confianza en el trato de los colaboradores del presidente, no sube su tono ni trata de estar en las cámaras de la publicidad política, hace su trabajo con esmero y tiene la confianza absoluta del presidente desde los tiempos de jefe de Gobierno, ha sobrevivido a los temas candentes y no se le conocen actos de corrupción personales. El senador, Ricardo Monreal, presidente de la Cámara de Senadores es un hombre que se ha esmerado en darle coba al presidente, sabe lo que le interesa y opera para que logre sus acciones, tiene sin duda confianza del presidente pero tiene en contra muchas voces de su grupo y de la oposición que le tienen temor y miedo y saben que no es un político sencillo ni facilito, tiene fuerza y es probado en las luchas políticas en donde ha sobrevivido. y por lo tanto. no tiene miedo de eliminar a los que le estorban o le hacen la contra y esto ya lo vimos en el enfrentamiento que tuvo con un senador que era de todas las confianzas del presidente y que se quiso pasar de la raya y ponérsele al brinco y, simplemente lo marginó sin mayor complicación.

Ellos serían los gallos que pudieran hacer fuerte al presidente en caso de faltar por días en una enfermedad grave, son parte de su cerrado círculo que siempre le ha acompañado y que está suficientemente probado, pero no se podrá decir que las tienen todas consigo, las divisiones y las ambiciones son cosas graves que pueden estar en la mesa y generar serias divisiones, el partido no está formado ni fortalecido, menos con los cambios y las divisiones, en los estados andamos en iguales condiciones que a nivel nacional, hay muchas ambiciones de acuerdo a los grupos que se encargan de impulsar a cada uno de sus gallos o caballada a los puestos grandes, hay divisiones y hay inmensas intrigas que solamente el valor y la calidad moral de AMLO podrían superar en cualquier nivel y en cualquier lugar, pero faltando el jefe, pues no sabemos si las tribus se comportarán en forma ordenada y disciplinada, pero creemos que como ha sucedió a muchos grupos de la izquierda, las pasiones son tales y los odios son brutales que no faltarán las guerritas y las guerras y esto, en una crisis al inicio de un sexenio, pues sería muy grave para ellos como organización política y para el país que caería n una crisis política que tendría serios riesgos económicos y sociales, por esas razones, el presidente, debería de entender que su seguridad y ahora su salud son vitales para el desarrollo del país y para mantener la paz y el progreso, faltando él por cualquier causa, en tales condiciones de no contar con un partido ordenado y fuerte que controle las ambiciones y odios de las tribus, México, se empinaría en una crisis brutal. Por esas razones López Obrador no le puede jugar al valiente porque pone en riesgo su salud, que es cuestión personal el mantenerla o cuidarla, pero enfermo, pues nos pone en una situación grave, y por ello, los mexicanos, debemos exigirle que se cuide en su salud y en su seguridad, de otra forma estamos expuestos a muchos riesgos…