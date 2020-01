¿Quién manchó la fiesta de Ebrard?

Marcelo Ebrard no es el hombre del momento porque lo es de casi todos los momentos de la Cuarta Transformación.

El Presidente López Obrador lo usa para todo, y en todo, de tal suerte que un alto porcentaje del grupo en el poder lo mira con recelo. Esta situación lo obliga a ser perfecto y le niega derecho a la mínima equivocación, personal o de sus colaboradores.

La reunión anual del cuerpo diplomático mexicano con el jefe del Ejecutivo Federal le salió casi perfecta. En contadas ocasiones, el Presidente hace reconocimientos como el que le dedicó a su persona y a su labor como secretario de Relaciones Exteriores.

Pudo resultarle redonda, pero (el pero de siempre) ocurrió un incidente innecesario, ajeno a la urbanidad personal, diplomática y política, que el responsable de la política exterior seguramente castigará con rigor si continúa siendo el estricto servido público que gracias a esta virtud ha escalado del aula a los más altos niveles de la política nacional, superar el ostracismo de la derrota y buscar, de nueva cuenta, la candidatura presidencial después de vivir el exilio por la traición de que fue objeto en la anterior administración de la Ciudad de México.

El Presidente estuvo feliz en la reunión en la que reveló que, de nueva cuenta, América Latina considera a México el hermano mayor. Fue entonces que reconoció el gran apoyo que le ha resultado “contar con el trabajo, en la conducción en política exterior, de Marcelo Ebrard; me ha ayudado mucho. Ya ven que no me gusta viajar mucho; no necesito hacerlo; tengo una muy buena representación; Marcelo me representa muy bien en todos los foros y lo va a seguir haciendo”.

Un gran día para el canciller de no haber sido porque a alguien se le ocurrió sentar en la penúltima fila a Martha Bárcena, cuya importancia en el evento no tuvo que ver con que sea tía política de Beatriz Gutiérrez Müller y, en consecuencia, del Presidente, sino porque es la embajadora en Washington, sin duda, el sitio más importante, con la ONU, para la diplomacia México, entre otras cosas, porque está en tránsito la aprobación del T-MEC, el conflicto de Estados Unidos con Irán y, desde luego, la sui géneris política migratoria de Donald Trump.

La señora Bárcena ocupó, finalmente, el lugar que le correspondía porque el mandatario dispuso que la cambiaran a la primera fila.

Es inimaginable que la descortesía con la embajadora fuese ordenada por Marcelo; este tipo de desaires no es de su estilo. En todo caso, no era el momento ni el evento.

Los enterados coinciden en señalar que el episodio es autoría del jefe de la oficina de Marcelo, Fabián Medina, que lo ha metido en varios aprietos.

El Presidente se encargó de enmendar el desaguisado. No sólo ordenó que la embajadora ocupara su lugar en la primera fila, sino que enfatizó su agradecimiento “por su labor, por su trabajo. Sí saben que la relación con Estados Unidos, históricamente, ha sido difícil, compleja, y hemos tenido una fortuna de mantener una buena relación con el Gobierno de Estados Unidos, y esto ha sido posible por el trabajo que se ha hecho”.

Queda en Marcelo ubicar y meter en cintura a quien por poco le echa a perder una reunión que mucho tiene que ver con su futuro.