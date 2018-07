¿Quién guiará al PRI y hacia dónde?

Manlio Fabio Beltrones jamás dice algo por ocurrencia o para marcar agenda; cuando habla, sus palabras guardan una intención que en ocasiones cuesta trabajo descifrar, pero que con el tiempo cobran cabal significado.

El fin de semana, el periódico sonorense “El Imparcial” publicó una entrevista exclusiva en la que el ex líder nacional del PRI anuncia que su partido regresará rápidamente a la competencia.

De hecho, esta profecía-promesa sirvió de encabezado a la entrevista.

La cuestión es cómo y con quién.

Uno de los grandes problemas del PRI es que la contundencia de la derrota lo dejó sin líder y, aunque suene a exageración, sin causa.

No hay en la actual nómina priísta en el poder, y en la que tendrá que lidiar con Andrés Manuel López Obrador, nadie que en el futuro pueda ser considerado, seriamente, como líder, no necesariamente presidente del CEN partidista, salvo Beltrones.

Si la ausencia de un líder natural es de por sí grave, lo es más la inexistencia de ideario.

Las luchas intestinas en el equipo del Presidente Peña Nieto por la sucesión de 2018 dejaron fuera de la jugada al contrario común a los miembros más conspicuos del gabinete, Beltrones, pero también a quienes unieron esfuerzos para liquidarlo, Luis Videgaray y Miguel Osorio Chong.

Y las sucesivas reformas estatutarias en los últimos años, para abrir paso a las reformas estructurales (que si el voluntarismo del próximo gobierno se impone podrían ser anuladas en los hechos), y a un candidato simpatizante sin militancia, así como la abdicación del lenguaje revolucionario (hasta la conmemoración de la gesta de 2010 quedó fuera de agenda) y el alejamiento de las causas populares, convirtieron al PRI en un partido vacío, sin ideología.

Se puede decir que el primer día de julio, el PRI perdió el poder, pero antes había perdido la identidad y a su dirigencia natural.

Beltrones dijo a “El Imparcial” que los priístas deben “trabajar sobre una profunda reforma del partido que plasme, de manera transparente, cuál es su posicionamiento ideológico y programático, que desde hace tiempo lo venimos empujando muchos de nosotros como una sociedad en democracia en el centro-izquierda del espectro político nacional”.

Explica Manlio que “cuando un partido político se planta de manera fiel y decidida, y convencida de lo que representa, no necesita el poder en gobiernos de los estados y municipios, o a nivel nacional, como para ser exitoso”.

Cuando Beltrones renunció a la presidencia del PRI en junio de 2016 pronunció un discurso que no ha perdido actualidad:

“Los resultados electorales no pueden ni deben intentar explicarse de manera simplista o ligera. Hay que profundizar en el análisis multifactorial. No obstante, también hay que decirlo fuerte y claro, en muchos de los casos, los electores dieron un mensaje a políticas públicas equivocadas o a políticos que incurrieron en excesos, que no tuvieron conductas transparentes y que no actuaron de manera responsable. Sus respectivos partidos recibieron la sanción de una ciudadanía vigilante que premia o castiga con su voto. Es oportuno parafrasear a Luis Donaldo Colosio: ‘Lo que los gobiernos hacen, sus partidos lo resienten’.

“Nos queda claro que nuestro partido tiene que cambiar. Es necesaria una transformación a fondo para servir mejor a la gente y conectarnos más con la ciudadanía tanto en sus causas y aspiraciones como en el rechazo hacia políticas públicas con las que no coinciden”.

Dijo más, en especial vigilar a los servidores públicos tricolores y atender las demandas de castigo a la corrupción e impunidad. “Requerimos hacer efectivo el papel político del partido como vigilante de la gestión de los gobiernos priístas, con facultades estatutarias para actuar con determinación, y a tiempo, para reconocer y premiar aciertos; corregir errores y sancionar conductas irresponsables”.

En estas palabras se pude encontrar la causa que motive a quienes desean refundar al PRI y, en el colmo, hasta cambiarle de nombre, pero ¿en dónde está el hombre que los guiará por un desierto que hasta a Moisés impresionaría, con la esperanza de que la acción de gobernar desgaste a Morena y a López Obrador en cumplimiento, una vez más, de la profecía de Colosio que el PAN y el PRI no entendieron: “Lo que los gobiernos hacen, sus partidos lo resienten”.