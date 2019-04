Que viene otro memorándum: ‘Los mandamientos de la ley de Dios están sobre la Constitución’

¿Cómo está eso de que nadie entendió el memorándum del Presidente Andrés Manuel López Obrador que transgrede la Constitución al ordenar a sus secretarías de Educación, Hacienda y Gobernación la NO aplicación de la Reforma Educativa?

…

El mandatario aseguró, en la mañanera de este miércoles, que se trata de justicia, no de leyes, uso contrario al argumento que dio cuando envió la terna repetida, con 11 nombres, para la Comisión Reguladora de Energía, rechazada por el Senado y hasta criticada por Ricardo Monreal Ávila.

…

En ese momento, el Presidente dijo: “Como dicen los abogados, lo que no está prohibido está permitido”, para justificar el argumento “leguleyo” -como suele decir- de imponer a 4 comisionados inaceptados por incompetentes.

…

En la conferencia de Palacio, el Ejecutivo señaló: “Están en su derecho; es un país de leyes; ahora sí hay un auténtico Estado de derecho; se puede acudir a cualquier instancia y si se comete una infracción o delito hay que presentar denuncias… nosotros sentimos que no es ningún problema, que es parte de nuestras facultades, y vamos a seguir convocando al diálogo”.

…

La misma retórica; ¡a otro perro con ese hueso de que antes no se podía hacer en este país lo que “ahora se puede”..! Como prueba, el electorado sacó al PRI de la Presidencia en el 2000; luego sacó al PAN en el 2012; después, nuevamente, sacó al PRI en el 2018, y a ese paso que va Morena, a ver cómo le va en la intermedia del 2021 y la presidencial del 2024.

…

El hecho es que la aplicación de la ley NO es atribución del Ejecutivo, aunque se ponga los zapatos de Poder de los Poderes, que dice #YaSabenQuién que no le quedan.

…

Termina Andrés Manuel: “No es sólo un asunto legal; es un asunto político; no es ni una iniciativa de ley ni un decreto, ni un acuerdo; es un memorándum para propósitos internos, como he dado a conocer otros memorándum”.

…

El peligro es que antes de cerrar Semana Santa aparezca un memorándum “interno” que le ordene a Olga Sánchez Cordero, Carlos Urzúa, Marcelo Ebrard, Esteban Moctezuma, Javier Jiménez, Alfonso Durazo y más, con copia para Arturo Zaldívar y ministros de la SCJN: “A partir de este Viernes Santo, los mandamientos de la ley de Dios están sobre la Constitución”. ¡Amén..!

CLAUDIA Y LAYDA, ¡SÁLVESE QUIEN PUEDA..!

No es por su afición a la historia, pero en la administración de Claudia Sheinbaum Pardo, los capitalinos están viviendo tiempos de años atrás, con asalto a mano armada de comandos a restaurantes llenos de comensales.

…

Con el asalto en el Tizoncito de Jardines del Pedregal, en la alcaldía Álvaro Obregón, de Layda Sansores San Román, no se sabe si ese tipo de escenas será parte habitual del paisaje porque los desarrolladores inmobiliarios se quejan mucho de los supermoches que se piden por esas demarcaciones, así que NO sólo es trabajo del titular de la SSP-CDMX. sino también de ya saben quién.

…

Tal vez habría que cambiarle el nombre porque jura Andrés Manuel López Obrador en la mañanera de Palacio Nacional que ¡se acabó..! la corrupción tolerada; ¿y la permitida..? ¿y la consentida..? ¿y la dispensada..?

…

Y con eso de que el Cártel Jalisco Nueva Generación de Nemesio Oseguera “El Mencho” ya tiene franquicia chilanga, y Sheinbaum jura que no es necesaria la presencia de la Guardia Nacional en la CDMX, pues váyase acostumbrando a nuevo niveles de inseguridad.

REVIENTAN CONTRA EL PRESIDENTE POR CALIFICATIVO DE ‘FIFÍS’

“Siempre hablo de manera respetuosa; si les digo ‘fifís’ eso son, conservadores; no se deben de avergonzar”, dijo el Presidente Andrés Manuel López Obrador en la conferencia mañanera.

…

La reacción en redes sociales fue con el mexicano dicho de “el que se lleva se aguanta”, y ya se imaginará usted todas las respuestas, memes y calificativos; por supuesto: “Con todo respeto” (video).

