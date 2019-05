Que no nos tachen de ‘fifís’

La verdad es que jamás pensé en referirme directamente a AMLO y reclamarle su decir cuando declara que nos hemos callado ante el robo de medicamentos y la corrupción en el sector, pues no, la neta es que no lo hemos hecho y, lo grave, es que la denuncia la hicimos en contra de uno de sus consentidos: Gabino Cué, que al lado de un señor que era el consentido en aquellos tiempos del presidente, Gerardo Gutiérrez Candiani, que incluso, aprobado por Gabino y por Diódoro, pretendieron hacerlo SENADOR DE LA REPÚBLICA y al no lograrlo, pues le dieron las famosas ZEE de las cuales según tenemos entendido faltan muchos millones, pero no pasa nada, el que perdona a los pillos no somos los periodistas, por desgracia, es el presidente López Obrador y, seguramente, el presidente sabe que acompañado de sus primos, el señor Candiani, logró, al lado de Jorge, “El Coco”, Castillo, socio y cómplice en el saqueo a Oaxaca por Gabino Cué, los negocios de los medicamentos que, en Oaxaca, alcanzan los siete mil millones de peeeeeeeeeeeeesos, poca cosa, cuando los pillos son perdonados e incluso, ahora, se conoce mucho de la cercanía del presidente con Alfredo Harp Helú, el negociante del beisbol y, por su conducto, pues el perdón o cuando menos las aguas benditas para que nadie pretenda investigar el saqueo en Oaxaca por parte de Gabino Cué y su pandilla y le queremos decir al señor presidente, que hacer esto por parte de muchos periodistas oaxaqueños a algunos nos ha costado robos en las casas y presiones y amenazas, ya sabe él que con dinero baila el perro y hay muchos sicarios ligados a esos pillos que siguen haciendo de las suyas y de las otras en todo el estado. Yo no me explico las razones por las que no investiga el saqueo que hicieron los pillos de Gabino Cué porque la neta, presidente, que los periodistas de Oaxaca ya nos cansamos de denunciar esas pillerías para que usted las perdone y bueno a lo mejor es su derecho, pero nos parecen fregaderas las que han hecho…

Y cuando menos entendemos al presidente porque tiene el valor o la imprudencia de perdonar a los que no debe, entendemos que no se puede confrontar con todos pero no hay razones por las que no se deben hacer tales investigaciones, sobre todo cuando los saqueos y las corruptelas afectan a los sectores que más lo necesitan, los ricos y los clasemedieros tienen los recursos, no todos, pero en su mayoría para ser atendidos no solamente en los hospitales de lujo con los especialistas y los medicamentos de primer nivel, pero el infeliciaje no tiene ni para las cafiaspirinas ni para los ungüentos para calmar los dolores de la espalda, ni menos para los antibióticos o los medicamentos para controlar la diabetes o los males del corazón y no por enamorados, sino por andar jodidos. Ya hemos relatado nuestras muchas visitas a los consultorios de Simi o de otras farmacias que tienen el servicio de consultas médicas baratonas, porque el ir a un médico, normalmente la consulta es de entre seiscientos y mil doscientos pesos y con ese dinero, aunque muchos de la 4T no lo crean, como una semana, y eso lo logro porque sé guisar y procuro ahorrar para compra de medicamentos a pesar de que muchos me los regalan los cuates, de esos de muestras o de aquellos que ellos fabrican que si no pues a lo mejor ya nos hubiera llevado la calaca. Sabemos que cuando menos, el presidente, gracias a Dios y a los médicos cuates, está perfectamente bien atendido de sus males y de sus peores y no tiene razón para preocuparse, en cualquier emergencia de él o de su familia o de sus amigos pues pueden recurrir al Hospital Militar o a los especialistas que están en el sector salud y no creo que ninguno de ellos se atreva a cobrarle por sus servicios y menos se lo pueda negar, pero los reto a que lleguen como cualquier miembro del infeliciaje nacional a que les atiendan y ya veremos la chinga que nos llevamos… pues esa es la realidad, a lo mejor al presidente le hacen lo que les hacían los rusos a la Zarina que, cuando caminaba por sus dominios todo estaba muy bonito porque lo arreglaban, pero en la realidad estaban de la fregada. La ventaja de López Obrador es que durante muchos años como ni lo pelaban en los grupos políticos, pues pudo recorrer muchos sitios donde la pobreza y la inseguridad o la discriminación eran tales que no se le han olvidado y, a lo mejor, los barberos que no faltan no le podrán tomar el pelo, pero lo que es verdad y lo debe investigar en serio es que en su cercanía, no digo sus amigos porque a lo mejor solamente son conocidos, hay los que se han enriquecido en la política y por medio del saqueo y de la corrupción y si los va a perdonar pues muy su gusto y su responsabilidad, pero, cuando menos, que quede claro que no todos los de antes que eran los que ya saben ustedes quién, solamente son los ratones, también hay ratones que ocultos en los faldones de la izquierda, andan sueltos y dando mordidas a los quesos que no son suyos, la verdad es que en este caso, cuando menos, debemos dejar muy en claro que no nos callamos ante los robos y saqueos y corruptelas de Gabino, ni de Jorge, “El Coco”, Castillo, ni de los primos del compadre del gobernador, y sería bueno, por el bien de los oaxaqueños, que nos dijera si ya los perdonó, porque de ser así, pues ni modo, nos callamos para que no nos tachen de fifís…