Que en Washington la forma no sea el fondo

Confiemos que las únicas noticias que darán de qué hablar en la primera gira del Presidente López Obrador a la capital de Estados Unidos, sean que el Presidente López Obrador desobedeció a su científico de cabecera, Hugo López Gatell, y usó cubrebocas; que extrañamente comprobó en 24 horas no sufrir Covid-19 cuando cualquiera debe esperar hasta tres días para conocer el resultado de la prueba; que en la escala en Atlanta no recibió trato especial pues solo lo llevaron a tomar agua; que al llegar a Washington, una oficial de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza no usara cubrebocas ni respetara la sana distancia cuando se le acercó para pedirle seguirla, y que aprovechase el viaje para aprender unas cuantas palabras en inglés, una de ellas “tributo”.

Es decir, el género que lo que los reporteros llamábamos “color” cuando no usábamos computadoras, teléfonos inteligentes o laptops.

Pura forma y nada de fondo, aunque, como decía don Jesús Reyes Heroles, en política una es la otra.

El “color” que podría ser la noticia que indignaría a los mexicanos será la manera de conducirse de Donald Trump con su invitado. El Presidente norteamericano es quizás el mejor ejemplo de que Reyes Heroles tenía razón en lo de la forma y el fondo. Lo suyo es pura forma y en ello está el fondo.

Y también lo será la manera en que López Obrador reaccione ante las formas de su anfitrión.

Quizás reaccione tardíamente porque necesitará que Marcelo Ebrard o su jefe de ayudantes, Daniel Asaf, le traduzcan lo dicho por Trump y, de paso, se atrevan a interpretar el fondo de la forma.

Y luego la manera en que de respuesta.

Aunque en lo segundo, quizás la noticia será que, aunque su pecho no es bodega, es muy probable que en Washington se resigne a que lo sea por más que esté a punto de estallarle.

Y es que nuestro Presidente, dispuesto a no entrar e confrontaciones con su colega, tal vez se resigne a ignorar las provocaciones, las puyas e inclusive las malas bromas de un impertinente que no conoce de buenas maneras y que a todos los ve de abajo hacia arriba aunque sean sus pares, excepto tratándose de Vladimir Putin, desde luego.

Y probablemente se conduzca de esta manera no por convencimiento, sino porque pareciera que la Cuarta Transformación y con ella nuestro país se juegan la viabilidad en este viaje inopinado que vino a demostrar que López Obrador no tiene respeto por las consultas populares ya que, de haber escuchado el clamor que le pedía no visitar a Trump, no estaría en riesgo de sufrir descortesías que irremediablemente aquí interpretaremos de otra manera.

Cuentan las crónicas que en el avión que lo llevó a Atlanta, los pasajeros, la mayoría mexicanos, le desearon buena suerte.

El coro que aquí le pedimos no acudir a la cita a que fue convocado, también le deseamos la mejor de las suertes, por su persona, su investidura y nuestro país.

Entendemos que, como dijo antes de tomar el avión, no va a confrontarse, pero esperemos que tampoco permita descortesías ni humillaciones ni bromas pesadas de quien le gusta ser y parecer el hombre más poderoso del mundo y no tiene respeto por nadie.