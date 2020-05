Yalitza Aparicio protesta contra el racismo mexicano….

> He platicado con algunas gentes mestizas de Tlaxiaco, y ellos se dirigen despectivamente a “la india del cine” que no merece, dicen, portar los vestidos de los diseñadores, pues qué se cree”

ES VERDAD LO QUE ESCRIBE YALITZA APARICIO CUANDO DESCRIBE EN UN DIARIO NORTEMARICANO QUE “SUFRIÓ RACISMO EN MÉXICO, EL PAÍS DONDE NACIÓ” solo por su color de piel y por su origen en una comunidad indígena.

Desde chico viví esas experiencias, pasábamos las vacaciones en Zacualtipán o en Tianguistengo en el estado de Hidalgo y ahí, los domingos se ponían el Zacualtipán los días de plaza. Era una lluvia de colores y sabores, en petates se ponían los indígenas de diversas comunidades a ofrecer sus productos y a intercambiar los suyos por otros, la casa de mi tío Claudio estaba en una de las entradas al pueblo y ahí, algunas veces, veía cómo un grupo de comerciantes de la región se ponían para casi confiscar los productos que llevaban los indígenas a la venta; les quitaban las gallinas y los huevos y les pagaban lo que querían, les decomisaban el café para darles algunos pesos engañándoles en el peso y en el pago, les robaban el maíz criollo, el de colores. y les pagaban lo que querían para revenderles el maíz blanco o amarillo a precios que ellos fijaban dando pesos menores a los kilos en básculas arregladas.

Les quitaban las frutas o las legumbres y como muchos de ellos no sabían hablar en la “castilla”, pues eran presa fácil para esos hampones de mercado robarles y lastimarles.

En Tianguistengo era un mercado donde más comunidades indígenas se concentraban para hacer el tianguis y también sucedía lo mismo, esto lo vivimos directamente por la cercanía de mi abuela con los indígenas que le visitaban y a los que ella cobijaba en los corredores de la casa y todos, le llamaban, “mamá rosita”.

En esos pueblos me enteraba de cómo les robaban los caciques y sus esbirros, las autoridades al cobrarles el día de la plaza sin darles ni siquiera recibos y de cómo además de cobrarles, los inspectores decían que “hay que chingar a estos pinches indios apestosos”, y les cobraban y les robaban productos, y si protestaban los metían a la cárcel acusándoles de “resistencia a las autoridades o de andar borrachos”.

En sus pueblos ni siquiera se salvaban de la explotación, el engaño y el robo, llegaban los caciques y compraban al precio que querían el ganado y los chivos y borregos, y además del maíz y del frijol o del queso seco y de la cecina salada o de los bordados de algodón o de lana y de las cobijas y jorongos, y en todos ellos, se escuchaba que “esos indios pendejos no sabían para qué era el dinero y que siempre apestaban, que ni siquiera sabían hablar español y que por eso no tenían derechos para que se les respetara”.

Mi padre trabajaba mucho, igual que mi madre y mis tíos y primos en esas comunidades como maestros, y ellos tenían otra formación y los conceptos distintos, y claro que era para nosotros un trato indignante y cruel de parte de esos “criollos” que solamente tenían comportamientos de caciques ladrones de mercado.

Cuando llegamos a la escuela en la capital, también sufrí de alguna manera ese racismo de los “chilangos” cuando los maestros preguntaban mi nombre, “raro para muchos”, o el lugar que marcaba mi acta de nacimiento, ellos se burlaban y algunos se atrevían a decirme: “indio pata rajada”.

En Oaxaca no es raro escuchar a los taxistas que son un gremio raro y discriminador, tocarles y mentarles la madre a los indígenas cuando no se mueven tan rápido como ellos quieren y les gritan: “Apúrate, pinche YOPE”, indio apestoso y cosas por el estilo”.

En muchas ocasiones esto me ha generado conflictos con ellos porque les reclamo el trato que les dan a nuestros indígenas que nos merecen mucho respeto y admiración.

Yalitza Aparicio, nació en Tlaxiaco, Oaxaca, en la zona del Aeropuerto, el viejo aeropuerto que sirvió para sacar café y productos que llevaban a Puebla y que después, a los años, se usó por los narcotraficantes para trasegar marihuana de la región.

Tlaxiaco se llamó por muchos años, en la prosperidad total, “la pequeña Francia”, y sus mestizos se la creyeron, muchos eran güeritos y despreciaban profundamente a las morenas, a los indígenas y en esa región se compraban los tejidos de palma de los indígenas, sombreros, petates y otros productos y los acaparadores, gentes venidas de Puebla, de nueva cuenta los engañaban con las cuentas y los pagos, o en la tiendas les fían porque saben que desde los Estados Unidos les mandan dinero constantemente y les hacen las cuentas largas y les roban o les pagan en menores precios los dólares, y el racismo es claro, se nota en todos lados, en el trato que le dan a muchos de ellos, por esa razón, Yalitza, mujer que estudió para ser maestra y que la vida le brindó la oportunidad de destacar y ser una “gran embajadora de nuestro país y de nuestros indios” notó el racismo porque no faltaron los envidiosos y pentontos que decían que no era más que una india y que no representaba a los mexicanos, en fin, lo escuchamos y leímos con total indignación, pretendiendo descalificar su valor personal y su formación y talento que le dieron ese nivel en el aplauso de muchas gentes en el mundo ,y por ello, cuando sabemos de ella, nos da mucho gusto, saber que sigue en su lucha y que debemos apoyarla con total fuerza y convicción.

Sin duda, Yalitza, es un fenómeno y es una mujer indígena de talento y valor y es por ello que mantiene su postura de defensa de las mujeres y de los indígenas y lucha porque los mexicanos no seamos racistas con los nuestros, con los que tienen la razón y que fueron los pueblos originales.

He platicado con algunas gentes mestizas de Tlaxiaco, y ellos se dirigen despectivamente a “la india del cine” que no merece, dicen, portar los vestidos de los diseñadores, pues qué se cree”.

En fin, debe ser duro para ella recibir esas ofensas y tener el valor de seguir luchando para que les reconozcan sus costumbres y valores, la belleza de su piel y de su alma, total, es bueno que existan muchas Yaliztas en Oaxaca y en México, porque comienzan con su verdadera liberación y revolución al cambiar muchas mentes y aflorar las envidias y prejuicios de muchos “mexicanos” que, todavía, no sabemos valorar lo nuestro. Lo hermosamente nuestro. A los indígenas de “raíces profundas y alas largas de libertad”…