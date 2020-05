Violencia y destrucción en la familia

>Eso además de los graves problemas que se deben enfrentar en los temas de salud y la crisis económica que se avecina y afecta ya a muchos hogares

Queremos decir que para este 10 de mayo, a pesar de ser un día totalmente comercial que impacta a las gentes, muestra la capacidad que mantienen la publicidad y la manipulación para que por este método se genere la compulsión de comprar “regalos” para las madres, pero la realidad es que el afecto, agradecimiento y amor a las madres debería ser diario.

Claro que lo que se hace con esa manipulación comercial es mostrar a las gentes para que en un acto de comercialización se compren las compras y regalos para “mostrar qué tanto se quiere a las madres”, sin embargo, a pesar de todo, tendremos que decir a las madres que nos leen, que les enviamos nuestros recuerdos y el agradecimiento de ser honrados por sus comentarios y lecturas y queremos que, para ellas, siempre tengan y gocen de lo mejor como se lo merecen y como debería ser ese agradecimiento que debemos a las madres.

Hoy en día, con el mantenerse en las casas por el tema de la pandemia se tiene que reconocer que existe una gran tensión y aumento en la violencia en las casas y es que muchos no entendemos que cuando “la miseria entra por la puerta, el amor sale por la ventana”, muchos hablan de que solamente se puede evaluar este aumento por medio de las “denuncias” que se presenten y la realidad, por si no la conocen los funcionarios, es que nadie puede salir y llegar a los MP para dar las denuncias cuando sabemos que no las reciben por las “altas cargas de trabajo” a las que deben atender, y pues esa impunidad provoca que, ahora sean muchas más las agresiones contra las mujeres y los niños y que no tengamos políticas para defenderlos.

Hace poco algunas de nuestras amistades me contaban sobre este tema en muchos casos, y es que la reclusión en las casas aumenta las tensiones y se generan los estallidos de violencia que espantan al entorno familiar.

Tendremos que entender que no todos, en sus casas, tienen recursos ahorrados para sostener los ritmos de gastos y cumplir con las necesidades del consumo en sus hogares, por ejemplo, hay muchos que no reciben el agua y se ven obligados a comprar las famosa pipas de agua que tienen un costo de mil pesos por pipa, ya que en muchos sitios algunos pillos de las comunidades, son los que controlan la distribución, violando los derechos de los demás, porque ellos aprovechan el control para vender el agua de todos a los grupos de alto consumo como escuelas y hoteles a los que les cobran los “moches” y reciben sus grandes cantidades de dinero que se clavan para un pequeño grupo, y en este sentido, cuando se tienen que comprar las pipas, pues resulta que no hay suficiente dinero para ello, y los jefes de familia se irritan y estallan porque en la realidad no tienen dinero, y esto provoca el que se generen pleitos y resentimiento que en muchos casos estallan en la violencia.

En otros casos, con la necesidad de que los niños y jóvenes reciben la “educación” por medio de línea, no en todas las casas cada niño o joven tiene su computadora y goza del internet, y cuando son varios los que la deben utilizar estos generan serios conflictos y pleitos entre los usuarios que afectan a la familia y genera los pretexto de la violencia, y los políticos solamente nos hablan de cifras y datos y exigen que se “guarden en las casas”, y es los mejor, pero no se cuenta con las soluciones para que en cada casa se puedan mantener los gastos y los recursos, claro que, ahora, podremos decir que en muchas casas se reciben diferentes partidas de apoyo, ya sea para los “viejos”, las madres de familia, los hijos cuando estudian o no, cuando hay jóvenes que están en los programas para recibir preparación y dinero, pero esto es algo que no resuelve a pesar de que ayuda a las familias con esos apoyos y la tensión y el resentimiento siguen prevaleciendo de tal suerte que quiera o no reconocerlo el presidente, sigue la violencia y hay que hacer algo para frenarla y resolver otros muchos conflictos que, además de la salud, ahora, afectan en los temas económicos en todas las casas del pueblo mexicano.

Cuando se habla de crisis económica se habla en lo general, pero la realidad es que en las casas ya se siente la crisis y se genera miedo y tensión que explota en las violencias en el entorno familiar.

La inmensa mayoría de los hogares mexicanos cuentan con casitas, no todo los hijos tienen sus cuartos ni todos se pueden aislar ni tienen los mismos gustos, cuando tocan los tiempos de poder gozar de algunas cosas, por ejemplo, se generan los pleitos por los programas que se ven en la televisión o porque no se cuenta con el mismo gusto para la música y eso de que cada uno se aísla para leer y gozar del estudio, pues es una aspiración noble, pero no es la realidad.

La realidad es que ahora existe una enorme tensión en cada casa, solamente para repartirse las labores seguramente se generan conflictos y pleitos, los ánimos se están calentando porque no hay formas de desestresarse, los encierros obligados provocan irritación y enojo en cada gente y, por tanto, choques entre los miembros de la familia.

Y no podemos tener aquellas dictaduras paternalistas donde el padre decía lo que se debería de hacer y de cómo comportarse le gustara a uno o no, la educación y la información han provocado cambios profundos, pero no se tienen los elementos para que se apliquen sin conflictos, ahora, hay niños que amenazan a los padres con denunciarles por maltrato, y las mujeres ya no son tan sumisas que aguantaban las golpizas de los maridos o sus malos tratos, ahora, protestan y existen mecanismos de denuncia pero no se pueden aplicar en los tempos de encierro a menos que se vayan acumulando los resentimientos para que, al final de los tiempos del encierro, veamos cómo aumentan las denuncias por mal trato, violencia y las demandas de divorcio y el reclamo de las pensiones alimenticias.

En fin, además de los graves problemas que se deben enfrentar en los temas de salud y la crisis económica que se avecina y afecta ya a muchos hogares, veremos la separación de familias completas por esos odios y resentimiento que se generaron por la “convivencia familiar”, y la realidad es brutal y los daños serán enormes al ver derrumbarse aquello de que: “La fuerza del país está en la familia” cuando ya no es la realidad…