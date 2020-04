Unirnos con el Presidente para enfrentar la crisis

OBLIGATORIO EL USO DE TAPABOCAS EN EL TRANSPORTE PÚBLICO…

ADEMÁS DEL CORONAVIRUS, TENDREMOS LA CRISIS ECONÓMICA NACIONAL E INTERNACIONAL MÁS GRAVE DE LOS ÚLTIMOS AÑOS, por tal motivo, los que andan que se les queman las habas para joder a AMLO en el poder, deberían entender que la gran ventaja y valor de AMLO, no en muchos de sus colaboradores y miembros del “partido Morena”, es el que tiene la visión correcta.

Ha logrado controlar a los grandes capitalistas, de tal suerte que a pesar de hablar tanto en contra del neoliberalismo y sus daños, siguen a su lado, porque saben esos empresarios que es mejor andar con el que controla a las masas que tener a un idiota en la presidencia que solamente genere descontrol, corruptelas y desconfianza, como sucedió en los años pasados, de tal suerte que con todo ello se acomodaron las fichas para que la indignación, la desconfianza y el encabronamiento abarcara a todos los políticos y partidos y se arrasaran en las votaciones de tal suerte que, a la fecha, los “partidos de mafias” ya no existen y los que andan vociferando solamente lo hacen para continuar mamando de la ubre presupuestal que es abundante en leche para calmar los bramidos de los becerros hambrientos que ni pichan, ni cachan, ni dejan batear.

Por si no lo han entendido esos “dirigentes empresariales” que piensan que podrán derrocar y subirse al poder, fácil, pues no han entendido de que lo grave del tema no es ni los muertos ni los daños económicos, sino las protestas sociales que pueden desestabilizar a los gobiernos de todos los países en el mundo.

Hay una alerta del PROPIO FONDO MONETARIO INTERNACIONAL donde se advierte sobre: “la posibilidad de disturbios en el mundo si las medidas gubernamentales para mitigar la pandemia no atendieran a los sectores más afectados”

“Varios países podrían sufrir nuevas oleadas de disturbios si las medidas gubernamentales para mitigar la pandemia de coronavirus son consideradas insuficientes o percibidas como que favorecen injustamente a los ricos”, es lo que señala el miércoles 15 de abril el FONDO MONETARIO INTERNACIONAL

Los acelerados que piensan que en la crisis y el “malestar social” que, incluso reconoce el presidente, es posible obligar a que deje el poder, pues andan con la brújula al revés, no entienden que no entienden que la política es otra cosa y que las masas se atienden de tal manera que tengan confianza en la dirigencia que se encuentra en el poder, podremos decir que el apoyo total es a favor de AMLO, les guste o no a muchos de los acelerinos fifís que piensan que con chistes, chismes e intrigas baratas es posible el cambio en el poder.

Lo hemos comentado, la visión que tuvieron los grandes empresarios para darle valor a la confianza y apoyo AMLO es que entienden que se venía una crisis económica mundial, ahora, acelerada y de mayor profundidad por la pandemia y los controles y cuarentenas que se obligan a mantenerse y por ello vieron en AMLO la única solución para que el país no se desbordara en la violencia, porque la población estaba hasta el gorro de los viejos políticos, cínicos y corruptos y se brindó, por fortuna en el proceso electoral la salida para brindar el apoyo a AMLO, porque este era el único en el que confiaban los miembros del infeliciaje que es normalmente el que protesta y se violenta cuando lo tienen hasta el gorro, por ello, los mismos norteamericanos y los ricos-ricos, no los “dirigentes empresariales sin empresa”, los que le brindan su apoyo y con sus políticas sociales, no populistas, se encausan las posibilidades de que la confianza se fortalezca y se admire mucho más su compromiso con los pobres, primero los pobres, porque son los que hacen las revoluciones y no hay manera de controlarlos cuando se encabronan como ya lo estaban, y así se brinda al país un cambio por la vía democrática y los caminos de la paz social.

Esto, por supuesto que no le entienden los fifís que son dogmáticos, como otros muchos dogmáticos e intolerantes que militan en la llamada izquierda que solamente creen que descalificando los análisis, ellos, en verdad “defienden como nanas encabronadas” a su mesías, y no lo ven como el dirigente que tiene la sensibilidad de pactar hasta con los gringos y dar muestra de la tolerancia y de sus efectos, por ello cuando muchos exigen que se saque del poder a los empresarios de alto nivel, AMLO ni siquiera los pela, porque ahora son tiempos de controlar las cosas y mantener la calma y la paz social no hacerle el juego a los derechistas y golpistas que no entienden que no entienden y siguen en sus viejos conceptos dogmáticos e intolerantes.

El peor daño que se causó al presidente Allende, en Chile, no fue de parte de la derecha que aprovechó las condiciones dadas y generadas por la intolerancia de los “izquierdistas” radicales y porque ellos, en vez de apoyar en su momento al Presidente Allende, decían que debería golpear a la derecha y con esto impulsaron las huelgas que llevaron al país a una crisis y dieron los elementos para que la derecha y los golpistas pro norteamericanos de aquel momento de la Guerra Fría, pudieran dar el golpe militar y eliminar a la dirigencia política que no tuvo tiempo de reaccionar ni de ocultarse.

Pues en México, además de los golpistas fifís, también existen los que se sienten “guías y nanas de AMLO”, que en vez de alentar la unificación de grupos y gentes de experiencia y lucha, la tratan de eliminar, y en este empeño no solamente se desgastan sino que también joden y desmadran los caminos de la paz y del apoyo en los momentos claves y con sus posturas pueden generar actos que alienten la violencia, no la unidad que en éstos momentos requerimos los mexicanos.

Por ello, deberían aprender un poco de esa fuerza y unidad manifestada en Oaxaca con AMLO y el gobernador Murat, que sabe que no se puede dar paso a la intolerancia cuando son tiempos de unidad no de luchas callejeras, ya tendremos “tiempo de partirnos la madre”, pero primero, hay que unirnos con el presidente para enfrentar las crisis…