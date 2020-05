Siguen la impunidad y la corrupción

>No hemos visto hasta hoy a los grandes criminales de la corrupción llegar o ser investigados para que enfrenten los procesos y se recupere lo robado

ENTRAMOS A UN MES TERRIBLE, siguen los daños por la pandemia. Pero esperamos mayores daños por la crisis económica y sin duda la angustia y el miedo hacen presas a muchas personas y en vez de poder serenarse, se van ampliando las formas del miedo y del terror al presente y al futuro.

Lo que no se puede considerar con certeza genera temores y angustias, el miedo aplana la voluntad y genera crisis, violencia y depresión. Por tales motivos, las famosas mañaneras del presidente, son una salida a esos temores, cuando menos hay una postura de voluntad y de optimismo y eso ayuda, no sé en la realidad si será posible lo que se plantea y que sea el buen camino para enfrentar la pandemia y la crisis económica, esperemos por el bien de todos que así sea, no es sencillo remar contra corriente en temas tales, pero el Presidente sabe cómo hacer esos milagros y superar los retos y los conflictos que le ponen en riesgo y pensamos que lo mejor es apoyar en estos momentos para ayudar a que las cosas mejoren y si no confrontamos es lo mejor, no es cobardía ni sometimiento, es entender lo que se debe hacer en estos tiempos y circunstancias.

En política se enfrenta constantemente a los acelerados que buscan colocarse en el poder en un intento de quítate tú para ponerme yo, la ambición es mucha y la desesperación en enorme y esto provoca en muchos sitios las confrontaciones, y en vez de buscar la confrontación de ideas para dar paso a la discusión ordenada y serena, se busca aumentar las dudas y la violencia con el fin no de buscar soluciones sino de aumentar la crisis que piensan derrotará a un Presidente que, como López Obrador, goza de un enorme apoyo popular aun en las condiciones actuales.

Los cambios y las revoluciones no se hacen solamente por medio de los medios y la propaganda, la lucha no es contra las moscas que se matan a periodicazos, la lucha es por intereses, dinero, poder y en la mayoría de los casos en la lucha por el poder se pierde la cabeza, porque en vez de utilizarla se “piensa” y actúa con las vísceras.

Ya lo hemos visto ahora con las acciones que generó Gustavo de Hoyos dando golpes de marro para recular con pellizcos y dejar que las cosas las cure el tiempo, cuando en su mismo gremio genera los daños. Javier Lozano Alarcón no es un político de la derecha improvisado, es un “guerrero” y sabe golpear y no olvida las ofensas cuando le ponen en duda su capacidad de acción y creo que, finalmente, en ese nombramiento frustrado, antes, se tuvo que hacer un trato y por lo visto el trato no tiene “palabra” y no fue respetado.

También hay que reconocer que el Presidente muchas veces generaliza sus críticas en contra del gremio y de los medios de comunicación, y en ella algunas veces oculta lo que sus mismos aliados han dañado al país y a los estados, por ejemplo, nos referimos a los daños en el tráfico de influencias y corruptelas generadas en el gobierno de Gabino Cué y su compadre, Jorge, “El Coco”, Castillo, cuando apareados con un ex dirigente del CCE, salido de las filas del compadrazgo y las corruptelas por medio de empresas operadas por sus primos, saquearon y robaron y engañaron al pueblo de Oaxaca dejando un enorme fraude de 10 mil millones de pesos en el sector salud, y lo grave es que siempre se estuvo declarando en los medios y muchos comunicadores lo hicimos arriesgando nuestra integridad y seguridad y resistimos las agresiones del entonces gobernador en Oaxaca, y muchos de sus poderosos aliados que incluso lograron desplazarnos de algunos medios con la esperanza de que callarnos sus transas y corruptelas, y ahora, vemos con temor y horror que siguen en la impunidad, que incluso operan políticamente con muchos recursos económicos con los grupos cercanos de Morena con el pretexto de que fueron aliados en otros tiempos y hoy se les “respeta”.

Si en la realidad se peleara, no de pico sino de verdad, en contra de la corrupción, porque no hemos visto hasta hoy a los grandes criminales de la corrupción llegar o ser investigados para que se enfrenten los procesos y se recupere lo robado, al contrario, cuando se habla del enorme fraude y corrupción generado por el FOBAPROA, vemos también, con horror y temor, que el Presidente trae a su lado a muchos de esos beneficiarios que acumularon con la banca los negocios y que fueran “rescatados” para que siguieran enormemente ricachones gracias a que sus bancos y ellos fueron rescatados, convirtiendo sus deudas privadas en deudas públicas que seguimos pagando, y más nos alarmamos, cuando en vez de hacer algo y explicar las cosas, por el gusto del beisbol le dan 2 mil millones de pesos a uno de esos hampones de cuello blanco para que promocione o haga los negocios que mantienen en su poder, porque además es el dueño de las grandes firmas comercializadoras de equipos deportivos y de este negocio que ahora tratan de empujar y creo, nos hace merecedores a una explicación.

Seguramente el Presidente no perdería ningún punto en credibilidad ni en la confianza popular si cuando menos hiciera a un lado de la política, de su protección y de los negocios a esos pillos que en vez de apoyarle lo joden, y esto le daría muchos puntos en su credibilidad.

Entendemos que muchos ”suspirantes” en los puestos y presupuestos que se disputarán en los próximos comicios buscan la cercanía de tan poderosos y ricos “aliados” que ahora andan en busca de impunidad y tienen la bolsa grande para repartir dinero a manos llenas a los “suspirantes”, y por tanto, esto frena cualquier investigación en su contra y los mantiene en la impunidad, dejando claro que las corruptelas siguen en los tiempos actuales y que en mucho se engaña al Presidente a pesar de que debiera ser el hombre mejor informado… es una lástima, pero es la realidad…