Si atentan contra AMLO, se jode el país

El presidente es un hombre querido y admirado por millones de mexicanos, pero no debe olvidar que no faltan los loquitos que de pronto se aceleran y hacen verdaderas pendejadas y, para muestra tenemos lo sucedido con Luis Donaldo Colosio o el “accidente” sufrido con el Cardenal Posadas Ocampo

Pues será el SERENO, era un grito que los mexicanos daban cuando no entendían algo o lo ponían en duda, porque anteriormente, muchos pueblos pagaban a un “sereno” que era el encargado de encender las lámparas y con un silbato declaraba las condiciones de hora y seguridad del barrio, hasta que claro, la modernidad y la electricidad los envió al pasado. Y así, con el grito de que “será el sereno”, una familia se baja del avión que trasladaría al presiente bajo el argumento de que ellos no se sentían seguros a su lado y esto es para reflexionar.

Hemos dicho que cualquier cosa que le suceda al presidente puede generar una verdadero conflicto social, económico y político en el país y bueno, pues será el sereno, podremos hablar mucho sobre el tema pero a AMLO pues le vale y sería bueno que recordara que hace apenas unos meses o un poco antes de que tomara el poder, en un juego de beis bol que normalmente realizaba con un grupo de jóvenes y de viejitos, pues una bola por poco le da en plena cara, a tal punto que mejor tuvo como instrucción de que ya no volvería a jugar con los jóvenes por esa razón y que, ahora, solamente jugaría con viejillos, así se podría explicar la forma en que engancha en el negocio o en la promoción de este pichurriento juego, nada menos que a un hombre que tendría mucho que explicar sobre el manejo y evasión de impuestos en la venta de “bandamex” y del asunto del “robaproa”, pero en fin, para no hacerle mucho caso al asunto, recordemos que le da dos mil millones de pesos para la promoción del beis, cuando en plena crisis de la falta de medicamentos, muchos niños con cáncer no tenían éstos y sufrían sus familias, pero, ese es otro cantar….

La neta, el presidente es un hombre querido y admirado por millones de mexicanos, pero no debe olvidar que no faltan los loquitos que de pronto se aceleran y hacen verdaderas pendejadas y, para muestra tenemos lo sucedido con Luis Donaldo Colosio o el “accidente” sufrido con el Cardenal Posadas Ocampo en un enfrentamiento, dicen, donde el objetivo era matar al Chapo y le dieron al Cardenal, en fin, la realidad es que un presidente debe de contar con la debida protección no solamente del “pueblo sabio” sino también de otras instituciones de seguridad. Y nos podremos imaginar el desmadrón que se armaría con un accidente donde el presidente fuera sacado, ya no muerto, sino por un tiempo de sus funciones ya que si vemos el desmadre y las ambiciones en MORENA, pues nos podremos imaginar que ni siquiera vistiéndose de señora seria, podríamos escapar, tal como le sucedió al “lunares”, porque cuando llega la tragedia pues llega y, uno se podrá salvar del rayo, pero no de la raya, como decía un viejo general, y que conste que este tenía una hija muy querida pero no hacia los desfiguros que vimos con una “hija de un general” dando instrucciones y lastimando con sus palabrotas de carretonero al joven policía militar que le exigía guardar su turno para estacionarse en el hospital militar, pues ni que se estuviera haciendo pipí o del dos, con urgencia…

Y si hemos visto los desmanes que se realizan en Sinaloa, pues después de la fuga de un trío que pondrá a la seguridad de cabeza, pues mucho tendría que explicar el obispo o arzobispo de Sinaloa, cuando permite que se cierre la catedral para que con lujos y protección adecuad, se pueda casar una de las hijas del Chapo, y pues entendemos que ellos tienen una buena seguridad y protección, porque el que se “quema con leche hasta al jocoque le sopla”. Es claro que hay relaciones o cuando menos. Podríamos decir que el bueno del sacerdote si no conoce, cuando menos no le hace mucho caso al asunto, lo que importa son las limosna, porque en los tiempos de austeridad pues hay muchas carencias por todos lados.

Pues ya nos podríamos imaginar la de chiflidos y piropos que recibiría el “lunares” cuando vestido de mujer salía por los callejones de Tepito y cuando menos, pues no se puede olvidar que no es tan fácil andar ni como “machìn” en la zona y que los peligros aumentan siendo de las posibles “mujerzuelas” que ,cuando menos, andan ofreciendo sus caricias en las calles, el caso es que me dicen que, seguramente, todos los días recibía su mascarilla y rasuraban el rostro y las piernas y brazos para que, cuando se pusiera el vestido, pues la pegara y no se viera tan de al tiro fellollona… en este campo podríamos imaginar que también el grupo de protección de El lunares ha sido importante, claro que a lo mejor, ahora, si los tomaron con las faldas levantadas y ni chance les dieron de sacar las fuscas para defender a su “protegida”, por eso cuando muchos ven resultados pues pueden decir con total seguridad que el Jefe de la policía capitalina, Omar García, efectivamente da resultados a pesar de que tiene que batallar con los muchos policías enrolados con las mafias o metidos con la protección de los mafiosos.

Nos piden que no nos vayamos a apanicar cuando llegue el CORONAVIRUS a México, pero la neta es que como andan las cosas no tenemos ni la más remota idea de cómo se podrán tener condiciones de protección y de cómo podremos demandar la atención a los enfermos, cuando sabemos que, digan lo que digan, ni siquiera existen mejorales en muchos centros de salud y que, en los hospitales, se le manda mucho al “seguro impopular” o sea, a la tiznad, para que seamos los enfermos o sus familias los que caigan en las garras de los malosos que venden los medicamentos y así si no contamos con lo menos, pues pocas esperanzas tenemos para contar con lo de más, porque como dicen en mi pueblo: “desde que conocí la bueno, pues ni lo regular me gusta” ,y si ahora ni siquiera tenemos lo regular, pues andamos del carajo.,.. Así que esperemos que el coronavirus no nos corone, porque en vez de trono nos llevará el tren y no el maya, sino el de la tiznada…ya saben el pleito en MORENA es por dinero no por ideales1