Quedarnos en casa

Hay muchos datos que nos ponen a pensar en las actuales condiciones y en lo frágiles que son los gobiernos y los hombres ante las enfermedades y las tragedias. En Nueva York, del total de muertos, el 34 por ciento pertenece a los hispanos y después los negros, es decir los pobres de la zona y eso que ganaban en dólares, y como no existen en el mercado ataúdes de madera o de metal, están usando bolsas o cajas de cartón y seguro, en México, comenzaremos a utilizar lo que se conoce como el “petate del muerto” si es que existen todavía los productores de petates de la Mixteca, si no, pues en la sábanas y al panteón. No hay para más.

Hace muchos años en las casas se utilizaban los petates, algunos de impresionantes coloridos, tejido de palma y realizados por hábiles manos de indígenas mixtecos, se usaban para que no se lastimaran los pisos de madera o se ensuciaran de más y se quitaban cuando se tenían reuniones importantes o festejos en las casas, pero se fueron cambiando las costumbres y se colocaban las alfombras de casas ricas y las que después aparentaban ser de la buenas pero realizadas en la máquinas en las fábricas y posteriormente se fueron desarrollando pisos de alta resistencia y todo cambió.

Ahora, las alfombras son un detallito de buen gusto y los petates pues no sé si se siguen produciendo, por ello, he enviado a investigar para comprar el “petate del muerto” por si acaso y me tienen que cremar, cuando menos no les hago el caldo gordo a los de la funeraria que ahora alquilan los ataúdes para velar al muerto que se vaya a cremar y de todos modos, la industria de la muerte, sigue creciendo y ganando en este y otros países.

Hace algunos años, allá por los setenta, estando en la cárcel de Lecumberri, leía un libro sobre la industria de la muerte y entendía cómo funcionaba el tema y los grandes intereses y ganancias que se lograban de tal suerte que uno de los primeros que iniciara el negocio fue nada menos que el profesor Carlos Hank González, y bueno, su ojo para el negocio no lo podrán negar y es que vendían pedacitos de tierra a precios altos lucrando, decían, con el dolor de los deudos que al poco tiempo se olvidaban de los muertos y sus tumbas.

En el actual momento podremos decir que la velocidad de la muerte en la pandemia hace que en muchos sitios la gente se encuentre más preocupada por aislarse y evitar el contagio que en dar “sagrada sepultura a sus muertos”, ya no hay esos temas, se busca el que se entierren y ya al tiempo se hablará del muerto de la pandemia, pero no se llorará mucho en los rezos ni en los velorios, el tema obliga a realizar un cambio en los rituales como hoy lo vemos cuando en la comunidad católica, la ‘SEMANA SANTA’ CAMBIA DE RITOS Y COSTUMBRES a pesar de los muchos que no quieren perder esos ritos.

El mismo Papa Francisco entiende de los daños que pueden generar las muchedumbres y de cómo hombres millonarios también son víctimas del mal y sus hijos dicen: “pues de nada sirve tener millones si mi padre murió abandonado y gritando que necesitaba un aliento de aire que es gratis”, y esto nos debería recordar que todos tenemos la obligación de estar recluidos en casa para evitar contaminarnos y contaminar, yo no sé si esto sea lo mejor, pero es lo que dicen los especialistas y como no soy político, pues mejor les hacemos caso, los políticos deben mostrar que son casi casi súper hombres y que el coronavirus le hace lo que “el viento a Juárez”.

Sin duda, muchos médicos y especialistas deben estar muy abatidos y apanicados al conocer que médicos y personal de hospitales se han contaminado por no conocer bien los protocolos y por no contar con los equipos adecuados para dar su mejor esfuerzo, y ahora, no solamente darán el esfuerzo, muchos, darán la vida.

Y es terrible que por ejemplo la gente en las calles, desinformada y cobarde ataque a enfermeras o médico alegando que los pueden contagiar y esas agresiones se tienen que castigar y evitar a toda costa.

Los mexicanos entendemos que el valor de médicos, enfermeras, personal sanitario y administrativo de los hospitales deben tener pavor y miedo, pero su valor les lleva a dar lo mejor para apoyar a los mexicanos y esto lo deberíamos agradecer todos, y en primer lugar, el presidente, que a pesar de no cumplir con los protocolos, pues debe ser solidario con los que en verdad van ayudar y apoyar a los mexicanos arriesgando su vida y salud.

Todos estamos preocupados por las condiciones que en la economía nos pondrán en dificultades, unos hambrientos quedarán en la vil calle, los medianos en la pobreza y los clasemedieros en la quinta chía, el caso es que tendremos sufrimiento y en condiciones difíciles pues los caminos se quiebran y las desilusiones se convierten en enojos y resentimientos, y en tales condiciones, pues la violencia está a un peligroso nivel donde al estallar, nadie podrá pararla, los actos de vandalismo y de rebeliones sin sentido se generarán y como diría mi abuela: “pues Dios no lo quiera”.

Pero la realidad nos muestra un camino muy difícil en la actualidad, por tales razones es muy peligroso el que los llamados “derechistas” en vez de tomar distancia y dar tiempo al tiempo, aceleran los odios y los resentimientos con llamados a la insurrección del ejército que, por ciento, ni les pelan, no entienden que nuestros ejército es una institución popular que tiene su origen en el infeliciaje nacional y que no comulgan con sus actitudes resentidas y golpistas y que ,como en el 68, ellos serán los que eviten el golpismo alentado desde el norte y otros aires que soplan en el mundo.

En 1985, en la crisis de un día, miles de muertos y economías destruidas sin previo aviso, conmocionaron al pueblo de México y supimos los ciudadanos, a pesar de la inactividad y la ineficiencia del gobierno y de Miguel de la Madrid Hurtado, salir al rescate de nuestros muertos y heridos y levantar las casas caídas y los edificios con el valor del sacrificio que sabemos dar, hoy, son tiempos de salvar vidas y dar lo mejor de cada uno, comenzando en que: NOS QUEDEMOS EN CASA…