Que los “Morenos” no se calienten

Y SIN DUDA, uno de los capitanes de los empresarios y ricachones nacionales, Carlos Slim, sigue picando piedra para “convencer” al presidente de que se deben invertir, cuando menos, el 5% del PIB en obras de infraestructura… algunos, muy mal pensados, dicen que son muchas de esas obras que no se ven, y bueno, si no se ven no se juegan, y ahí está la ganancia.

Y para los que extrañan a Brozo, pues parece ser que sus cartitas a Santa les son respondidas, porque para el día seis de enero, donde llegan los Santos Reyes, pues comenzará sus transmisiones en uno de os canales de la “oposición”… y bueno, si no tiene, brozo, bozal, pues esperamos buenas cosas y una gran diversión…

Hace algunos años, muchos de los analistas comentaban de que el control mundial empezó a rendir sus frutos al controlar, primeramente, la fabricación de armamento, equipos de espionaje y operativos para el control de los grupos sociales, después, pues el manejo se concentró en los alimentos y es por ello que se generaron las grandes empresas empacadoras y de distribución y acaparamiento de los alimentos, y con ello ,pues hacen lo que les viene en gana, por ejemplo, es de todos los investigadores conocido de que el aumento de daños por los alimentos y sus “aditivos” pues generan gordura, y sobre todo, con ello, provocan enfermedades terribles que mantienen a la población más ocupada en su atención médica que en su evolución mental y física, y es que es claro que manteniendo a las gentes “enfermas” y no en mejores condiciones de vida y de salud, pues las gentes no reclaman, sino que suplican atenciones, y con ello, los fondos de los países se concentran en los medicamentos, también, controlados por los grandes grupos empresariales de la industria farmacéutica, y así pues tienen controlada a la población, y si con todo esto no se manejaran y manipularan a los grupos sociales, pues tenemos las drogas y los mecanismos de violencia y de inseguridad que son vitales para el manejo de toda la sociedad, y pues así ellos tienen, cuando decimos ellos, pues nos referimos al pequeño grupo de ricachones que en verdad mantienen el poder o la cercanía y control del poder para continuar manipulando y obteniendo los recursos y fondos públicos, para continuar haciendo sus negocios privados.

En países como el nuestro, pues también se generan poco a poco las grandes divisiones étnico-religiosas, y es que anteriormente a esos rebeldes grupos de indígenas que no lograron someter por la fuerza y las armas, se fueron sometiendo por medio de la religión, y así, ahora, desde hace ya algunos años, en esas zonas, podríamos decir desde que los grupos protestantes tuvieron la visión de la “nueva conquista”, pues dedicaron muchos recursos y aprovecharon las deficiencias y terribles fallas de los curas católicos para penetrar en la conciencia de comunidades indias del país, y ahora, son ellos lo que mantienen un control real en las zonas indígenas y marginadas del país, y bueno, pues ya no tendremos los canales de unidad nacional que se mantenían por medio del mismo control y relaciones entre el gobierno y los grupos religiosos, por ello ,pues esperemos que pronto se verán cambios radicales en esas relaciones y rogamos porque no se den los conflictos en choques violentos.

Como ahora,los famosos partidos políticos perdieron su eficiencia y control y los medios cambiaron en su relación del manejo con los grupos sociales, pues es claro que el poder de un grupo político encabezado por un hombre que tiene experiencia y manejo, cuenta con la credibilidad y el apoyo de masas y mantiene un control de sus grupos operativos, pues no será sencillo, para los mafiosos que operan los partidos, generar, lo que ellos llaman “oposición”, que solamente se mantendrá en el nivel declarativo pero de no acciones que pongan en riesgo la gobernabilidad. El presidente conoce bien la reacción de las masas y de los grupos rebeldes, él viene de esa lucha y experiencia, y sabe que es bueno para todo el dar voz, no acción, a esos grupos para que saquen sus resentimientos y no exploten en otras formas de lucha que no serán controlables o pondrían al país en serio peligro por la violencia que podrán generar. Pues que ladren, al final de cuentas, cuando ladran, pues no muerden…. Y se conoce a los actores y sus formas de pensar y actuar, lo malo es cuando la oposición se va a la clandestinidad y a las guerrillas, porque el desgaste es enorme y los costos brutales.

Y los medios de comunicación que eran los canales de las declaraciones oficiales o las de la misma oposición, pues ahora tienen que entener otras formas y no están muy equilibrados por la sencilla razón de que no cuentan con recursos e ingresos vistos de la publicidad. Podríamos decir que todos los medios andan en crisis económica, y cuando esto sucede, pues hay muchos cambios, y por supuesto, que hay una tendencia a la “autocensura” para mantener un lenguaje que no confronte con el poder, y ver, si por ese camino, se pueden renegociar los fondos de la publicidad, y bueno, en este campo hay que entender que las redes sociales, al final de cuentas, son parte de las acciones personales no de grupo, y que en esos actos pues los costos son mínimos, y en ellas, está radicada la fuerza de la comunicación social del mismo gobierno en el poder, y así, pues esas nuevas relaciones que se quieren operar con los grandes medios o de los grandes medios con el gobierno, pues están en enorme desventaja ,porque al final de cuentas, por varios motivos, perdieron credibilidad y confianza de los lectores, auditorios y televidentes y, pues se dio paso a que las redes sociales ocuparan este canal y ahora no pueden volver a esas relaciones que les dieron, a los empresarios de la comunicación y grupos políticos, una forma de financiamiento, y sin dinero, pues no se puede lograr nada, y sin dinero, pues hay perritos, que se conforman con las sobras y las croquetas de mala calidad…