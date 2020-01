Ni pichan ni cachan ni dejan batear

PUES COMO DICE PALOMO EN SUS CARICATURAS: “SI QUIERE VER AL PRESIDENTE Y USTED ES GOBERNADOR DEL PRI, MARQUE 1, SI ES CAMPEÓN DE BOX, MARQUE 2, SI ES BEISBOLISTA DE GRANDES LIGAS, MARQUE 3, SI ES VÍCTIMA Y PRETENDE DARLE UN BESO, ESPERE EN LA LÍNEA…”.

Y PUES QUE NO NOS DIGAN QUE EN EL ASUNTO DE LA SUCESIÓN DE MORENA, NO HAY MANO Y DEDITO PARA INCLINAR LA BALANZA, esto me recuerda que en Durango, un comerciante le gritaba a sus hijos: “Nacho trae la balanza que vamos a comprar maíz o también Nacho, trae la balanza que vamos a vender maíz” y en el grito venía la instrucción cuando compraban, tenía pesas para pesar de menos, y cuando vendía tenia pesas para pesar de más y pues cuando el presidente dice que no se mete en los asuntos de Morena pues solamente le pueden creer los ilusos o inocentes, pero cuando vemos los resultados y la forma de comportarse de muchos de los actuales escribidores de la 4T y de cómo tratan de ocultar lo inocultable, pues sabemos que hay una orden de lo que dice el dedito, y bueno, no es para espantarnos, no, al contrario, sabemos que un presidente en los tiempos actuales, que goza de enorme fuerza al grado de que muchos confunden eso con la de un dictador, pues tiene que decir lo que se hace en el instrumento que servirá para elegir y dar cobijo a los que van a suplir muchos puestos en los gobiernos de los estados, en las cámaras, en los municipios, y esto es vital para conformar la fuerza morenista para cualquier cambio y para lo que se ofrezca.

Por supuesto que los cambios no son para beneficiar a los que siempre se han beneficiado, pero tampoco para limitarles. No creo que limite a los grandes empresarios que dicen son morenos pero actúan como neoliberales bajo el amparo del presidente, y por supuesto que no les negará el aceptar sus recomendaciones, como no negó a los recomendados de muchos fifís que ahora son morenos por obra y gracia del presidente y de sus aliados que cobijaron a muchos riquillos que ni sienten ni saben de qué se trata el tema del cambio, pero que siguen siendo importantes para los negocios de sus patrocinadores, tíos o padres, total el influyentismo sigue en boga y ni quién lo pueda eliminar, al grado que ahora, el que “manda en Morena” puede entrar a caballo, hasta la silla del presidente… de la Cámara de Diputados, no sean mal pensados… y en verdad que cae bien con esos desplantes de cuando era oposición y demandaba respeto a los derechos del infeliciaje nacional.

Y para que no se note mucho el aprecio a los grandes multimillonarios y de su apapacho para que sigan con los negocios como en el neoliberalismo, pues al cumplir 80 añotes Carlos Slim, pues le “imponen una multita de más de mil millones de pesos”, y como veremos, al tiempo, pues se le perdona porque eso solamente ha sido un chistecito de cumpleaños y un calambre para don Carlos, el otro Carlos, el innombrable… y para que no se vea muy manchado el recorrido por Nuevo León, pues regañan al “Bronco” y le pican, el panal, no sean mal pensados, a los empresarios regios, y que diga el infeliciaje que hasta en su casa pues, les pica de todo… la realidad es que con Romo como cuidador de los grandes intereses del “neoliberalismo morenista” pues las cosas hay la llevan para seguir ganando y conservando la confianza en los grandes inversionistas y de los grandes inversionistas, un total juego de toma y daca, como el pin pon de mesa…

Y es lógico lo que ha dicho sobre los gustos de la mafia del poder que ahora anda como la jerga de limpiar, en el piso, y por eso es bueno también decir que se gastaron o embolsaron miles de millones de pesos y no saben en dónde andan, pero esto es como una espada en la cabeza de los ratas y pues mejor se callan y no la hacen de tos ni para estar latentes. Los bocones de los ex presidentes del PAN, que tragan santos y cagan diablos, pues callaron como callan los mariachis ya cuando la borrachera es mayor y nadie sabe qué tocan, pero siguen cobrando. El asunto es que no les han tocado ni con el pétalo de una investigación aun cuando saben que se han embolsado muchos millones, o sus socios, ahora, los administran, y el pueblo, pues encabritado pero sin respuesta, solamente promesas de investigaciones y se hacen o ejecutan cuando el nivel de la política así lo exige, no cuando conviene al pueblo jodido y que pueda recuperar lo que le han saqueado y robado.

Y pues entendemos que al final de cuentas, el presidente, no puede dejar que su dedito apunte a lo que mejor sirva a sus intereses políticos, y por ello, desde lo oscurito y con instrucciones dadas por medio de filtraciones, pues hace lo que debe hacer o se le pega la gana hacer para que Morena siga siendo un instrumento a su servicio y no sea usado para cualquier otro fin, dejar que se vaya por la libre, sería de peligro porque entonces por medio del partido que llega, pues también lo pueden sacar en maniobras raras, como jodieron a tantos “socialistas” en el Continente, y con ello, quiero decir que al final de cuentas los gringos pues siguen mandando en política, como siempre lo han hecho, y pues a lo mejor, por ello, tembló hasta en Cuba, así como se tuvo que eliminar y sacar a Evo, de las cercanías de los Estados Unidos, porque eso, al final de cuentas, era como una burla y una mentada al poder de Trump, porque el que manda manda… y pues, lo mandan hasta la Patagonia…

Seguimos como en los viejos tiempos, donde por un lado se respetaban y protegían los derechos de los guerrilleros de otros lados y a los de acá pues los mataban, encerraban o los perseguían, pero eso sí, aparentando que respetaban los derechos humanos y políticos de la oposición, ahora, es mucho más fácil que reciban a un jugador de beis o a los ricos que los controlan, que a un ciudadano que quiere protestar o que se le resuelva algo, porque esos, ni pichan ni cachan ni dejan batear…