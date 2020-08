Lucha contra la corrupción

> Muchos podrán criticar al Presidente, pero la verdad es que todos estamos de acuerdo en que su lucha por terminar las transas y las corruptelas debe tener prioridad

Hace algunos años, cuando de pronto, sin saber la razón comenzamos a chelear y después a combinar los tragos con aguardiente y con vinos dulces de zarzamora y naranja para terminar, nos dicen, con los famosos amargos de hierbas aromáticas que siempre, explican los que saben, sirven para diferentes males y sin tenerlos pues el cuete en verdad era de película. Todo nos daba vueltas y el piso como que se movía a cada paso y vomitamos, a Dios gracias, y sacamos mucho licor y un olor que nos volvía pegajoso el ánimo y los malestares, y vuelta al malestar y la espantosa “cruda”, la resaca que te mantiene en un estado donde no recuerdas lo que sucedió, y no hay forma de terminar los malestares del cuerpo y del alma, remordimientos por el gasto y vergüenza por no saber por dónde dejamos los rastros de la borrachera y las risotadas de muchos que nos vieron.

Hace algunos años, estando en Oaxaca uno de mis parientes me regaló una barrica con mezcal añejado de quince años, su color ámbar y su olor delicioso, ellos eran y son productores de una de las firmas de mezcal más famoso de Oaxaca: EL CORTIJO, de muchos años en la producción y el envase. Una ocasión sacamos un botellón del mismo y con unos amigos nos pusimos a comer y beber ese delicioso mezcal añejado de verdad, y cuando nos dimos cuenta ya habíamos terminado con el garrafón y ni signos de borrachera ni de crudas espantosas. Desde ese entonces, solamente tomo mezcal o tequila, eso sí, de poquito en poquito, porque hay que tenerle respeto y si uno no sabe tomar y empuja el codo rápido lo más seguro es que le pega y lo emborracha. Claro que no todo ha sido miel en hojuelas, algunas ocasiones, cuando el alma anda desequilibrada, pues la angustia lo lleva a uno a la borrachera, y eso ya es terrible porque las crudas, a los años, son brutales y espantosas por eso le corro a la borrachera. Pero no olvido de que para todo mal, mezcal y para todo bien, también.

A lo mejor por esa razón cuando me dicen que a Felipillo le gusta empinar el codo, puedo entenderle porque no es sencillo soportar las presiones en esos niveles. Efectivamente, algunos amigos que tenían cercanía con los importantes políticos me decían que de vez en cuando el chupe era brutal y que lo que tomaba era el Tequila Dragón, al grado que en alguna ocasión me mostraron algunas de las botellas de ese tequila ya que le llevaban varias cajas a Los Pinos y se hablaba que su Secretario de Gobernación Mouriño, además de su muy amigo era su compañero de parranda porque era de carrera larga y les creo, porque me tocó verlo algunas veces, cuando salía a correr, y ellos terminaban la juerga en algún restaurante como el Au Pied de Cochon y otros lugares más.

Creo que cuando compró el famoso avión, el presidente no solamente andaba ganoso de tener un vehículo que mostrara el nivel del país, sino del tamaño de su ego y no dudamos que en la determinación para cómpralo no solamente influyeron y motivaron las ganancias y los cochupos que siempre se recibían en los tiempos del neoliberalismo por cada operación de nivel generada en la presidencia.

Por esa razón, el presidente y sus cuates se llenaban los bolsillos, a lo mejor tenía muchos caballitos de Tequila El dragón, y bueno, ya vemos lo que todo eso ha traído de consecuencias al grado de que las circunstancias obligaron al presidente López Obrador a subir al famoso avión, no para gozarlo, sino para promocionarlo, decir que era casi casi una mentada a la pobreza, que la muestra era y es de los despilfarros de los políticos ricos con un pueblo empobrecido y oprimido y que, por ello, lo vende y lo rifa.

Y así, a pesar de que había jurado no subirse al pinche avión, pues lo hace por una causa justa y para promocionar la compra de cachitos de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública y hay que comprar o sacar un billete de quinientos para comprar el cachito, porque a lo mejor, vale soñar…

Pero en todo este tiempo el presidente ha mantenido una constante lucha por eliminar y mostrar los mecanismos de la corrupción y de la forma en que operaba y en algunos casos, a lo mejor, opera en muchos sitios y dentro de este desmadre, pues salen videos para denunciar y otros para aplacar, y así de un lado y del otro se van denunciando con las imágenes y los escándalos.

Lo que pocos esperaban es que el presidente no se anda con medias tintas, y dice que él mismo va a presentarse a declarar en cuanto le llamen por un video de su hermano Pio, y aclara que, seguro que va, pero también sin temor y sin dejarse acosar ni temer, hablará de los que lo acusen sin más ni más, porque dice, tener muchos datos y pruebas que se han acumulado por el tiempo y que muestran la importancia de la lucha contra la corrupción como el mayor mal, mayor, incluso que la pandemia, porque la corrupción ha destrozado al país en lo material y lo moral.

Y lo importante es que el presidente no anda como Calderón con unos tragos para agarrar valor sino en su sano juicio, y su cuerpo y mente en paz, por ello, es cierto aquello de que está dispuesto a vender la zalea, como dicen en el pueblo al precio que se quiera con tal de defender la honra y la honestidad y así con una gente de tal valor, seguramente es muy difícil el pelear, por ello los aseguramos a los peleoneros y políticos de la “oposición” que ya no existen que mejor lo dejen por la paz, por su seguridad y porque es seguro que el presidente cuenta con muchos datos sobre el enriquecimiento de muchos de los políticos y de los desmadres y horrores que hayan dejado en su “carrera dentro de la política”.

Además, como en el caso de don Felipe, de los datos recopilados en las cantinas y las reuniones donde el Tequila El Dragón se surtía en muchas copas con los amigos, hasta que se liquidaba el mezcal tequilero o se arregla el negocio y la transa.

Muchos podrán criticar al presidente, pero la verdad es que todos estamos de acuerdo en que su lucha por terminar las transas y las corruptelas debe tener prioridad, y ver si en verdad el pueblo de México deja de pensar en la riqueza y se dedica a trabajar para lograr la riqueza sin que teman que la roben los políticos, porque lo que en verdad encabrona es que le roben a uno el producto de su esfuerzo diario y sus sueños. Así que es bueno que el presidente no tome o no lo dejan tomar… Salud, pues, por ello.