Los malos tiempos

No se tiene un real control de la pandemia, ni controlamos realmente la crisis de inseguridad, ni la económica. Y esto es grave y peligroso en el momento actual

> Quiera o no reconocerlo el Presidente, debe saber que estamos en una lucha por el poder que puede desbarrancarse en cualquier descuido a la confrontación y la violencia

Las investigaciones sobre la enorme corrupción en México realizadas por la FGR, al mando del Doctor Alejandro Gertz Manero, sin duda, generan una enorme explosión de indignación y de demandas para que todo se vaya conociendo de tal forma que, como explica el Presidente Andrés Manuel López Obrador, lo importante es que se deje al descubierto el cómo, las razones y los grupos que han participado en esas corruptelas y evitar que las cosas se repitan.

Creemos que en verdad esto es la gran ilusión del pueblo mexicano para que cambiemos las rutas torcidas que han hundido al país en un mar de sangre, de corruptelas, vicios, cinismo y violencia.

Los tiempos y las circunstancias a lo mejor no son los mejores para iniciar este proceso porque muchos los confunden como una práctica distractora, y otros, como maniobra de acción electoral. La realidad es que, además, en el seno de MORENA, el partido del presidente y para el presidente, aún no se dan las condiciones para que en vez de luchas internas por puestos y presupuestos se muestre la unidad en torno a la acción política del presidente y así los procesos se ven confundidos.

Tenemos una enorme crisis de salud, de inseguridad y económica que afecta la producción, el comercio y los ingresos familiares, de tal suerte que las gentes están mucho más preocupadas por los empleos y sus ingresos y salud, que por los procesos de la democracia que son parte vital de un cambio que puede beneficiar a todos, pero la realidad es que las angustias económicas y la desesperación del confinamiento y el no ver salidas importantes a la solución de economía y salud, genera en la actualidad una protesta que está a punto de estallar.

Estamos convencidos de que el presidente realiza sus mejores esfuerzos para controlar la crisis, pretende que con la ayuda a los grupos marginados y más necesitados se opera un movimiento que impide el desarrollo de las protestas sociales, y por otro lado sabemos que hay muchos grupos interesados en descarrilar la paz social y generar los conflictos políticos en contra del gobierno para que se provoquen acciones en su favor en el campo electoral y el encubrimiento o la distracción de muchos implicados en los temas de corrupción y mal gobierno de los grupos que gobernaron el país por muchos años, así que quiera o no reconocerlo el presidente, debe saber que estamos en una lucha por el poder que puede desbarrancarse en cualquier descuido a la confrontación y la violencia.

Lo grave del asunto es que a pesar de que el presidente cuenta con una elevada aprobación en su confianza y persona, los grupos políticos que deben operar las acciones de “defensa” a su gobierno no están operando porque están distraídos en la lucha interna por el poder de los grupitos en el seno de MORENA.

Y esto, provoca enorme desconfianza en muchos sitios porque al parecer se llega a los mismos intereses y ambiciones que se tuvieron en otros tiempos, pensando en que el control del “partido” daría el control del poder, olvidando que el “partido” no logró la confianza de los mexicanos como las ganó la figura de Andrés López Obrador que concentra el poder real.

Existe tanta información filtrada sobre el caso que ahora debería concentrar la atención de los mexicanos y todos estamos convencidos de las corruptelas del grupo en el poder de los sexenios de Felipe Calderón y de Peña Nieto, que el proceso legal poco importa en el colectivo nacional, sabemos que son responsables y lo que demandan es que se castigue a los responsables y se rescaten los enormes recursos robados a las arcas nacionales y si esto no se da porque hay impedimentos legales o morales donde el presidente insiste en que él no está de acuerdo en llevar a juicio a los expresidentes, pero se confronta con ellos, la gente duda sobre si en realidad es una limpia real o un juego de distracción, y esto, no favorece al presidente.

AMLO insiste en que sea el pueblo en consulta el que determine si se lleva a juicio a los expresidentes y esto provoca muchas dudas, porque el convocar al “pueblo” para la consulta debería ser iniciativa del mismo presidente y en este caso nadie dudaría que su resultado sería favorable a la consignación ante la ley, y de todas formas los “opositores” declararían que han sido maniobras políticas para mantener en el poder al presidente y no es un caso de justicia sino de venganza política.

Por esas y otras muchas razones se deben aclarar las acciones que se realizan y prever las consecuencias políticas y sociales que se generaran en este proceso, donde además, al parecer, en algunos casos, se protege a algunos inversionistas que son parte de los ahora apoyadores del presidente y que fueron, anteriormente, los mafiosos del poder.

Así que en serio debemos tener en cuenta de que más pronto que tarde tendremos que hacer aclaraciones y definir líneas y proyectos, y es por ello que además se dan en el seno de MORENA las confrontaciones entre “duros y blandos” en la lucha por el poder de la organización política que no está fortalecida para apoyar al presidente sino que al final de cuentas, teniendo la “última palabra”, el poder real está concentrado en AMLO y esto mantiene su fuerza actual.

Ahora se debe convocar a que se cuiden vidas y se alienten los empleos y la economía, porque si continuamos con la pérdida de vidas y una mala economía que provoque disminución de los ingresos familiares no se podrá sostener por mucho tiempo la paz y la calma.

Porque al final de cuentas la gente reacciona no con conciencia sino con acciones viscerales que pueden ser violentas y desquiciantes de la paz social. No estamos consolidados en un proceso real de control de la pandemia ni controlamos realmente la crisis de inseguridad ni la económica y esto es grave y peligroso en el momento actual.