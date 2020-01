Le hacen ‘lo que el viento a Juárez’

PUES RESULTA MUY CURIOSO QUE LOS CRÍTICOS DEL PRESIDENTE NO SE DEN CUENTA DE QUE AMLO TIENE UNA ESPECIAL FORMA DE CONVENCER Y ARRASTRAR LAS IDEAS PARA QUE LAS APOYEN LOS MIEMBROS DEL INFELICIAJE NACIONAL, QUE SON LA MAYORÍA.

Podrán despotricar, criticar, sacar memes, alentar los odios sin entender que lo único que puede generar la respuesta es que el presidente pierda la calma y no entienda que la crítica queda corta y es parte de un pequeño grupo de la derecha que no cuenta con ninguna fuerza real, mas que sus memes y sus maldiciones, olvidando en todo ello, que es vital para su propia seguridad, que “nadie se meta con la familia y menos con los hijos”, si el presidente, en juego de ideas dice que se rifará el famoso avión, solamente despierta la convicción en todos los mexicanos de que efectivamente se tendría que hurgar en la gran corrupción generada en los tiempos de Felipe Calderón en esa compra, y entender que un presidente, también practica con el ejemplo al negarse a subir a un avión que es una soberana mentada de madre a la pobreza nacional, por ello, lo aplauden los fregados del país, y por ello, lo vienen “adorando”.

Que no cocoreen al presidente, porque no tardarán en responder los miembros del infeliciaje nacional y la confrontación puede ser válida, aunque no justa ni necesaria, las cosas se pueden salir del carril, los derechistas confían en que en tales condiciones la polarización social podrá poner en movimiento el rechazo de los grandes inversionistas, pero se equivocan, a los grandes que apoyan incondicionalmente a AMLO, esos ricos que todo lo tienen ahora, siguen haciendo sus enormes negocios y no se les toca ni con el pétalo de alguna investigación, ellos, siempre verán por sus intereses y les importa un carajo lo que piensen o hagan los demás mientras no les afecte su nivel de utilidades y ganancias, así que los clasemedieros agresivos y maldicientes, pueden quedarse esperando una reacción que les brinde esperanzas en sus inútil lucha, porque no entienden los cambios y lo que significa el que, en el cambio de sistema, uno de los primeros agraviados y lastimados sea la clase media simplemente porque así es, por ello, no deben olvidar que por primera vez en la vida, los jodidos, los del infeliciaje nacional, tienen atención y reciben más que promesas, dinero de programas, y por ello, están incondicionalmente con AMLO, y los ricos ricos pues, por vez primera no tiene que entrarle a la corrupción y siguen operando en sus negocios, por lo tanto ganan más que antes, y esto les hace estar del lado del presidente que sabe controlar la ira y la violencia de las masas, y que al final de cuentas, las mantiene en su posición y en calma, porque cualquier agresión y violencia podría generar la violencia nacional, y esto, lo deben recordar los grupos de la violencia y de las maldiciones, entendiendo que, con la familia, no se deben meter, menos con los hijos, porque al final de cuentas: duele más el cuero que la camisa… y, aguas, con la reacción.

Un presidente que llega a los rincones marginados y lleva el compromiso y la atención que prometió, es un presidente o gobernante al que se admira, respeta y sostiene aún en las malas, y los jodidos, si de algo saben es de lo que se siente en las malas, en los tiempos difíciles que son todos los tiempos, y cuando despiertan la esperanza, son una fuerza brutal que puede mover todo y defender, con su vida, al político que les llena de confianza y esperanza, por esa razón, no deben andar cocoreando al presidente, porque no lo cocorean a él, cocorean al pueblo y el pueblo indignado y armado, puede hacer cosas que nadie desearía en la vida… la fuerza de un pueblo es enorme, y tenga o no razón el presidente, es adorado por el infeliciaje, y mientras esto suceda pues la balanza está a su favor, no lo deben olvidar los clasemedieros que no razonan sino que odian con fervor malévolo y perverso, y esto, hace mucho daño a cualquier causa política, sobre todo cuando no hay organización…

Mientras los clasemedieros no razonan y andan en sus memes y mensajitos cayendo en la idea de que se rifará el avión, pues el presidente anda en OAXACA, cumpliendo compromisos y llevando obras y sueños y esperanza a millones de indígenas que ven que, mientras unos chillan, otro cumple, y al final de cuentas, en política, valen más los hechos que la palabrería o como dijeran en el pueblo: dejen de lanzar muchos truenos por la boca, más valen los rayos en las manos, y esto es un enorme mensaje y lo deben entender los que deben entenderlo.

Vienen consignaciones de importantes personajes que actuaron en el gobierno de Peña Nieto, uno, en su oficina jurídica, y el otro, en la delincuencia financiera, donde lograron acumular enormes fortunas y además los que caigan con el asunto de García Luna, y esto le dará al presidente muchos nivel y credibilidad entre el infeliciaje, así que, por el momento, hay mucho nivel para que las protestas y enconos de la clase media le hagan: “lo que el viento a Juárez…”.