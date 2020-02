Cuando un país tan lleno de delicias gastronómicas llega a la torta con tamal, a la torta de chilaquiles y subimos a LAS CONCHAS CON CHILAQUILES y se venden y vemos colas enormes en los sitios de venta pensamos en que no solamente tenemos que imponer medidas drásticas para evitar la gordura provocada por esos alimentos y por el consumo de chelas y de cocas que se dan por las mañanas y las tardes, lo que implica que para combatir el hambre valen madre todas las sugerencias, porque al grito de vivan las conchas con chilaquiles pues todo se puede pensar y dar en este país, bueno, hasta que nos impongan sorteos para donar quinientos pesotes para la rifa de un Avión que solamente vendrá en el boleto o el cachito, pero no en la realidad, y la única realidad es que con ese avión que comprara Felipe Calderón en alguna peda y lo recibiera Peña Nieto pensando en los viajes y las viejas, pues parece ser será una tumba chiquita para el presidente, sobre todo porque no se venderá el famoso avión, por las razones que sean, pero se aprovecha del entusiasmo que despierta el poderse sacar, en un sueño a la mexicana, el famoso avión y pues terminamos, los jodidos, pagando, como siempre las pillerías y las ocurrencias de los presidentes, pues total acá estamos los jodidos para responder por los desmanes presidenciales y pues ahora hay que aportar para tratar de ganar uno de los cien premios de veinte millones que se realizan para compra de medicamentos y equipos con los que ganarán fortunas los riquillos que los venden, mientras todos soñamos como sueñas mexicano, sacarnos la lotería, enamorar a una artista, que se nos haga el milagrito que solicitamos a la virgencita y para terminar, que la siembra de temporal de lo suficiente para ir a bailar y a la feria del pueblo, pues qué chingaos, pues tenemos derecho a soñar, eso que ni que…

Y la neta, de neta en serio no en referencia de un presidente, pues es doloroso el ver que, mientras Omar García y sus policías le ponen esfuerzo y pasión a sus acciones para detener a los hampones, pues llega una jueza y sin más, porque así lo marcan los reglamentos, pues lo pone libre, no suelto que no es lo mismos, “suelto” cuando lo detuvieron y, cuando libre, pues enterito y contentito como los tomatitos y ya lo esperan con nuevas órdenes de aprehensión y es claro que esperamos muchas respuestas de los malandrines que sintiéndose protegidos por la “autoridad” también sienten que son invencibles, y pueden hacer sus tramposerías y tiznaderas, incluso las de matar, para imponer sus condiciones y continuar cobrando piso, vendiendo drogas, traficando robado, explotando mujeres, niñas y niños con la gracia de sus madrecitas que se hacen como que la virgen les llama y el apoyo de sus padres que siguen girando las instrucciones de sus hijitos para mostrar que no le van a hacer caso al presidente con eso de que llamaría a las madrecitas para que calmaran a sus hamponcitos, pues seguirán las matanzas, los secuestros, los cobros de piso, los robos y la explotación sexual de muchos seres inocentes que además van enviciando, mientras el “jefe” lunares se da la gran vida con chavas de la onda, pero de alto nivel que aparecen en programas de televisión, y ellos no necesitan andar comiendo Conchas con chilaquiles, no, que va, se saben dar la gran vida en lujosos lugares, claro, al estilo sencillito pero cursi, sin clase, como cualquier hampón o clase mediero con algo de dinero.

Y para que no dudemos que se va a radicalizar la acción contra la delincuencia organizada tenemos las declaraciones que en esas no se gasta nada por ser palabrería, se nos dice que ya se instrumentan las acciones en contra de OVIDIO GUZMÁN, con el fin de que lo puedan detener y extraditar como sugieren o mejor dicho, ordenan los gringos, y es que se tenía que darle tiempo para que pudiera asistir como invitado de honor a la boda de su hermana.

La realidad es que al parecer no solamente los políticos y juniors están buscando a los protectores, los chamanes, los brujos para que con magia protegen a los hampones y sus actividades, porque en el caso de El Lunares, su brujo mayor no solamente hacía las labores de limpias y protecciones sino que, también, para que nadie se jodiera el dinero y les picaran los ojos era el encargado, dicen, de entregar las cuotas semanales para los policías y funcionarios que se desvelaban por la protección del Lunares, y pues el Lunares goza de protección, ya lo vimos, pero no el “niño problema”, su brujo mayor, ni va a ser machín y ya suelta los nombres de los policías y funcionarios a los que semanalmente les entregaba las comisiones o cuotas para la protección de El Lunares y de su grupo, parece ser que no solamente se “soltó” sino que también se le soltó la lengua y canta como pajarito nombres, puestos y direcciones y ya veremos si un buen día no hay quién pueda cerrar las puertas de los penales por esas amplias relaciones de los delincuentes con políticos, policías, financieros, banqueros y funcionarios… pues que caray, muchos, deben andar temblando.

El asunto es que en tales condiciones, cuando los policías andan en malos pasos y hay grupos que compiten para no dejar crecer a los demás pues continuaremos observando que los narcotraficantes y mafiosos siguen disputándose los territorios y que, compiten bien contra el gobierno en lo que sea, ya que ellos también cobran impuestos, tienen sus leyes y reglamentos y con esas varas miden y chingan a los demás, como muchos políticos, y siguen robando, corrompiendo, matando, extorsionando, secuestrando explotando, igual que muchos políticos sean del partido que sean, ya que el poder pues es muy canijo y no respeta nada, menos, cuando muchos de los actuales “políticos” llegan con una mano atrás y otra adelante, y con el hambre ya no se conforman con las conchas de nata ni de chilaquiles, ahora andan construyendo y gastando dinero en ropita buena, ni siquiera regular, y así el presidente dice pero no le hacen caso muchos de sus “cuates” que llegaron a su amparo para obtener los puestos y presupuestos y ahí, en la ambición pues está el mal, y eso viene con el poder y el dinero, a menos que les quite las dos cosas y los meta a recuperación moral… a ver si da resultado escuchar y leer todos los días la Cartilla Moral…