En los ciclos de la naturaleza no existe eso de derrota o victoria

Creo que desde que se comenzaron a abrir los tiempos y los acuerdos para la legalización de la marihuana en los Estados Unidos como un forma de controlar el enorme negocio de la droga, poniendo como pretexto de que la legalización eliminaba la violencia, caímos en ese juego sin darnos cuenta de que, al final de todo, es el razonamiento del control y del negocio monopolizado por los norteamericanos desplazando a los demás, pero en el caso de México, el consumo y la producción de marihuana quedó reducido al consumo del país y para unos cuántos, solamente como en el caso del control de los medicamentos se hace con la fuerza y el financiamiento de los grandes consorcios y de los políticos que quieren su tajada del pastel, pero al final de cuentas será un nuevo monopolio que tendrá como misión controlar el negocio y controlar a los consumidores, acaparando producción, distribución y ganancias y eliminando a los demás.

Es claro lo que explicaba AMLO cuando señalaba que en el monopolio y acaparamiento de los medicamentos y en su venta, estaban agrupados pillos, políticos, empresarios que le hacían al “coyote”, y con esto, los encargados de las compras ligados a los políticos pues imponían precios y cantidades, por ello se descubren casos como en Oaxaca, donde los compadres de Gabino Cué y su socio, Jorge, el coco, Castillo, realizan con un importante funcionario del CCE ligado a las transas de Peña Nieto, acumular fortunas con la venta de medicamentos y sus mecanismos para incrementar precios y desaparecer o no entregar productos y revenderlo a farmacias, o hacer de los medicamentos similares con empaques falsificados como medicamentos de patente y de mayor precio, el enorme negocio que deja desfalcado al sector salud de Oaxaca, y asi lo hicieron en Puebla y otros sitios, donde la fuerza del presidente imponía los trafiques y las dádivas otorgadas para sus dirigentes empresariales, por parte del poder. y bueno, ahí están las quejas hasta del mismo presidente, pero no están las investigaciones ni las acciones para recuperar los recursos y castigar a los pillos.

Y pues, en esa feria de regalos de componendas y corruptelas usadas para callar y comprometer a los demás, convirtiéndoles en socios o cómplices, pues encontramos que, por ejemplo, periodistas consentidos y sus empresarios de la comunicación y políticos o gente con relaciones y poder, podían tener contratos que revendían o explotaban sin tener más que el poder y alcanzar ganancias y riquezas, por esas razones se puede entender el enredo que existe en PEMEX, Y DE LA PERSECUSIÓN QUE SE REALIZA EN CONTRA DE UN EXDIRECTOR, QUE A LO MEJOR, SOLAMENTE RECIBÍA INSTRUCCIONES DE LOS POLÍTICOS DE MAYOR NIVEL, PARA OTORGAR “CONTRATOS” QUE BENEFICIARAN A LOS CONSENTIDOS, CÓMPLICES O SOCIOS DE LOS PODEROSOS.

Y lo más triste es que, seguramente, como conocemos, a niveles del infeliciaje, esas redes de corruptelas y saqueos, en el actual gobierno seguramente tienen datos precisos de cómo, dónde y cuándo y cuánto se han robado los pillos, y solo nos quejamos y hablamos pero no investigamos ni consignamos a los responsables, y así pasarán los días y años hasta que, por ley, ya no se pueda hacer nada bajo el pretexto de que prescribieron los delitos… por ello, cuando vemos solamente algunos casos y no los más importantes, pensamos en que al final de cuentas las consignaciones de algunos políticos son actos para distraer, o bien, para mostrar que hay poder o que pueden ejercer las venganzas cuando quieran, y es mejor estar calladitos, como ahora lo están, algunos políticos que chachalaqueaban de más, por necios o hablantines o porque los toques de mota los hacen hablar de más, al igual que el mucho alcohol en las borracheras…

Pues en esas mañas, podríamos entender que existe una seria duda sobre la forma de controlar la marihuana, si es por concesiones o bien por el control de un organismo estatal para manejar el comercio, la calidad y las ventas y producción, pero ya nos imaginamos los escándalos, cuando los consumidores, en vez de calidades y “colas”, solamente encuentren hojas y pasto, pues el escándalo sería enorme…

En lo general entendemos al presidente en sus quejas de lo que acontecía, pero no podremos entender nada si no hay investigaciones ni consignaciones reales a los responsables de los grandes saqueos en el país, y menos, cuando, por ejemplo, en el caso de Gabino y su pandilla, por haber sido medio cuates por conveniencia, no por convicciones, de AMLO, se le deje en la impunidad y sin investigaciones ni castigos, pues si es eso, pensamos que, en realidad, como en el neoliberalismo, siguen existiendo gentes por encima de la ley y la justicia….protegidos por el poder o por algunos del poder. y pues son tiznaderas…